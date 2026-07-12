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Video Scandalul prețurilor din turism. O notă de plată a „rupt” internetul în două după ce un turist a plătit 6 euro pe o apă

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O notă de plată de la un restaurant din sudul Franței a stârnit ample dezbateri online și a reaprins discuțiile despre prețurile practicate în destinațiile turistice europene.

restaurant pahare
Nota de plată de la un restaurant din Franța a împărțit internetul în două FOTO Pixabay

Un videoclip cu nota de plată de la un restaurant din Franța, publicat pe Facebook de pagina Croatian Traveler, a adunat în scurt timp peste 200.000 de vizualizări și a reaprins dezbaterea privind prețurile din turismul croat.

În ultimele luni, opinia publică a discutat intens despre scumpirile de pe litoralul Croației, însă această postare a ridicat o altă întrebare: cât de comparabile sunt, în realitate, prețurile din alte destinații turistice europene cu cele din Croația și dacă astfel de comparații sunt, de fapt, justificate, scrie Blic.

Alături de videoclipul cu bonul fiscal, administratorul paginii a susținut că presa repetă aceeași idee de zile întregi: că doar în Croația ar fi scump.

„De zile întregi vedem în presă aceeași poveste: că doar aici este scump. Nu suntem o țară din lumea a treia, iar prețurile nu sunt stabilite din răutate. Dimpotrivă, ele sunt dictate de legea cererii și ofertei. Să te aștepți să plătești o sticlă de apă pe faleza unei stațiuni turistice importante la același preț ca în Sisak arată doar că autorii unor astfel de articole nu înțeleg cum se formează prețurile. Acesta este un bon de la un local din sudul Franței. Și mă îndoiesc că astfel de știri sunt cap de afiș în toate ziarele din Franța”, a scris acesta.

„Comparația nu are sens”

Postarea a generat sute de comentarii, iar mulți utilizatori au susținut că simpla comparație a prețurilor este lipsită de relevanță dacă nu sunt luate în calcul și veniturile.

„Bine, dar de ce nu spuneți și că salariul mediu din Franța este aproape dublu față de al nostru? Pentru un francez nu este același lucru să plătească șase euro pe o sticlă de apă ca pentru un croat. Și noi locuim în destinații turistice sau credeți că nouă ni se percep prețuri mai mici? Astfel de comparații cu Occidentul nu au fundament, pentru că localnicii plătesc aceleași prețuri, nu doar în cele trei luni de sezon, ci pe tot parcursul anului, iar înaintea sezonului următor ele cresc din nou”, a comentat un utilizator.

Alți utilizatori și-au împărtășit propriile experiențe legate de prețurile din Franța.

„Nu locuiesc în sudul Franței, ci la aproximativ patru ore distanță, dar am plătit odată 4,70 euro pentru o doză de Coca-Cola într-o cafenea aflată lângă centrul unde se depun cererile pentru viză. În Paris poate fi chiar mai scump. În Saint-Tropez am plătit 110 euro pentru două Coca-Cola, două pizza și o porție de scoici cu cartofi prăjiți la restaurant”, a scris un utilizator.

Prețuri ridicate la băuturi și mâncare

Unii comentatori au amintit că băuturile sunt scumpe pe litoralul croat de ani buni.

„În Split, o sticlă de apă costă de mult între patru și cinci euro, în funcție de local. Același lucru este valabil și pentru băuturile carbogazoase”, se arată într-un comentariu.

Au existat și opinii potrivit cărora prețurile din Croația nu au făcut decât să se alinieze celor din restul Europei.

„Străinii veneau ani la rând în vacanță în Croația pentru că puteau cheltui mai puțin decât în țara lor. Acum prețurile s-au egalizat și toată lumea se plânge. În mod obiectiv, totul s-a scumpit peste tot”, a scris un alt utilizator.

Unii comentatori au atras atenția că și preparatele din nota de plată au prețuri apropiate de cele practicate în restaurantele croate.

„Și despre prețurile mâncării de pe bon nu spuneți nimic? Pastele cu somon costă 17 euro, iar tartarul de vită 18 euro. Sunt aceleași prețuri ca la noi, doar că în Franța veniturile sunt de câteva ori mai mari”, a remarcat un utilizator.

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