Video A plătit 2.198 de euro pentru un sejur all inclusive în Bulgaria: „Dezastru, mâncare fără gust și șezlonguri departe de mare”

Un turist român susține că a plătit 2.198 de euro pentru un sejur all inclusive de opt zile într-un resort din Obzor, Bulgaria, însă spune că experiența a fost mult sub așteptări. Nemulțumit de mâncare, condițiile de cazare și facilitățile de pe plajă, acesta și-a împărtășit experiența pe un forum de călătorii.

Într-o postare publicată pe un forum dedicat vacanțelor în Bulgaria, românul povestește că s-a cazat la Sunrise All Suites Resort, în apropierea complexului Blue Magic, unde mai fusese și în trecut. De această dată spera la servicii mai bune, însă spune că a rămas la fel de dezamăgit.

„Sunt în Obzor, cazat la Sunrise All Suite Resort, în spatele resortului Blue Magic. Am mai încercat odată să vin aici, am zis că s-a schimbat ceva. Nimic, dezastru. Mâncare fără gust, câteva feluri și alea mai nimic, se repetă în fiecare zi aceeași poveste. Camera s-a degradat, paturile sunt degradate, apă la piscină sloi”, a scris acesta pe Forum Bulgaria.

sursa video: Borojan Lulu Mihai/FB

Nemulțumirile sale au fost legate și de modul în care sunt amplasate șezlongurile puse la dispoziția turiștilor. „Cireașa de pe tort, șezlongurile resortului sunt departe de apă, într-o căldură, vă dați seama. Dar sunt niște șezlonguri pe plajă, însă cu plată. Am plătit all inclusive cu mențiunea că au șezlonguri pe plajă”, a adăugat turistul.

Acesta a precizat că sejurul de opt zile, pentru trei adulți și un copil, a costat 2.198 de euro.

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Postarea acestuia a atras numeroase comentarii din partea altor români care și-au petrecut concediile în Obzor.

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„În Obzor merită mers în partea de sud, cea a vechiului oraș. Și nu vă trebuie all inclusive, pentru că au foarte multe terase unde se mănâncă bine”, a scris un utilizator.

O altă persoană susține că problema serviciilor all inclusive din stațiune este una mai veche.

„Ideal acolo este să aveți o cazare ok, condiții și bani și să mâncați în centru. E dezastru la capitolul all inclusive de mulți ani. Partea de sud e foarte frumoasă și, dacă faceți calcule, masa va costa tot atât la taverne. Eu cred că vor dispărea resorturile din nord, fix așa cum au apărut. Se simte și acolo mâna unora care au preluat de la administrația germană ceva și au făcut «de capul lor» turism”, a comentat un alt turist.

Alții spun că au avut experiențe bune

Totuși, nu toți cei care au comentat au împărtășit aceeași părere. Unii au afirmat că au fost mulțumiți de condițiile oferite de resort și că intenționează să revină.

„Noi am fost anul trecut și mergem din nou peste o săptămână, deci ne-a plăcut. Da, e adevărat că șezlongurile sunt departe de apă, dar pe noi nu ne-a deranjat. Am mers cu umbreluța și ne-am pus unde am vrut. Despre mâncare nu am ce comenta, tot timpul am găsit să mâncăm ceva bun, soțul e destul de pretențios. Scoicile au fost cele mai bune pe care le-am mâncat vreodată. Concediul e și cum ți-l faci tu să fie”, a scris o turistă.

Un alt român spune că raportul dintre preț și servicii este unul rezonabil.

„Am fost anul trecut, mergem și anul acesta. Dacă nu e lumea prea fițoasă, e ok. Noi am dat mai puțin de 800 de euro pe o săptămână. Raportul calitate-preț, zic eu, e bun. Anul trecut am avut o cameră mare, curată, se făcea curat zilnic și de foame și de sete nu moare nimeni, că ai ce să alegi. Șezlongurile nu sunt chiar departe”, a comentat acesta.

„Am renunțat la Obzor în favoarea Greciei”

Au existat și turiști care spun că au renunțat complet la vacanțele în Obzor, preferând alte destinații.

„Eu am renunțat de mult la Obzor în favoarea Greciei. La Obzor mergeam când nu mă puteam deplasa pe distanțe lungi cu copiii mici. Unii vor spune că prețurile sunt altele. La mine calculul e așa: decât zece zile în condiții nasoale, mai bine cinci zile în condiții de vacanță adevărată. Banii sunt aceiași, timpul e mai mic, dar merită”, a scris o altă persoană.

„Eu am fost în septembrie anul trecut, am și o recenzie în grup. Nu ne-a plăcut deloc.”, a adăugat altcineva.