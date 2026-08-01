A mers la acupunctură pentru dureri de picior. Ce au descoperit medicii i-a lăsat fără cuvinte

O femeie din Rusia a ajuns la spital cu dureri severe și dificultăți de mers după o ședință de acupunctură. Investigațiile au arătat că în piciorul și gamba sa au rămas înfipte peste zece fragmente de ace rupte în timpul procedurii.

Femeia, identificată doar cu inițiala A și domiciliată în orașul Krasnoiarsk, din Siberia, a apelat la un specialist în acupunctură pentru a trata durerile persistente de la nivelul piciorului, notează Sportschosun.

În loc să îi amelioreze simptomele, procedura i-a provocat dureri mult mai puternice. La scurt timp după ședință, femeia nu a mai putut să își sprijine greutatea pe piciorul afectat și a fost nevoită să se prezinte la spital.

În urma investigațiilor, medicii au descoperit că în țesuturile moi ale piciorului și gambei se aflau cel puțin zece fragmente de ace rămase în urma procedurii. Deocamdată, nu este clar cum au reușit să se rupă atât de multe ace în timpul unei singure ședințe de acupunctură.

Pacienta este monitorizată și primește tratament cu antibiotice și antiinflamatoare pentru a reduce riscul de infecție.

Dacă starea sa nu se va îmbunătăți, medicii vor fi nevoiți să intervină chirurgical pentru extragerea fragmentelor. Operația este însă dificilă, deoarece bucățile de ac sunt foarte mici și au pătruns adânc în țesuturi, ceea ce îngreunează localizarea și îndepărtarea lor.

Specialiștii recomandă persoanelor care aleg acupunctura să se adreseze doar terapeuților autorizați sau clinicilor acreditate. De asemenea, apariția unor dureri intense, umflături sau dificultăți la mers după o astfel de procedură impune prezentarea de urgență la medic pentru evaluare și tratament.