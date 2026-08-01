Canicula lovește și traficul greu. Restricții pentru camioane pe drumurile din judeţele aflate sub cod roșu

Temperaturile extreme anunțate în vestul țării determină autoritățile să limiteze temporar circulația camioanelor grele. Măsura se aplică în județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde este în vigoare o avertizare Cod roșu de caniculă.

Canicula aduce restricții pentru traficul greu în trei județe din vestul țării. Camioanele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu vor putea circula, duminică, 2 iulie, pe anumite drumuri din Satu Mare, Bihor și Arad, în intervalul 12:00 - 20:00.

Măsura vizează sectoarele de drum național, drumurile expres și autostrăzile din județele aflate sub avertizare Cod roșu de caniculă emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Autoritățile au luat această decizie pentru a reduce riscul apariției unor probleme la nivelul carosabilului, afectat de temperaturile foarte ridicate și de traficul greu.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) explică faptul că restricțiile urmăresc protejarea drumurilor cu îmbrăcăminte bituminoasă, care se pot deforma în condiții de căldură extremă și presiune ridicată exercitată de vehiculele de mare tonaj.

„Măsura este adoptată pentru protejarea şi conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformaţiilor majore ireversibile (ce implică şi pierderea stabilităţii straturilor rutiere) care pot apărea pe reţeaua rutieră, ca efect al desfăşurării traficului greu în condiţiile climatice de caniculă”, au transmis reprezentanţii CNAIR.

Restricțiile sunt aplicate în baza legislației privind regimul drumurilor, care permite administratorului infrastructurii să limiteze temporar accesul vehiculelor grele atunci când condițiile meteo pot afecta starea șoselelor.

Vehiculele grele exceptate de la regulă

Nu toate transporturile vor fi oprite. Vor putea circula, printre altele, vehiculele care transportă persoane, animale vii, produse perisabile, medicamente și echipamente de prim ajutor, carburanți, mărfuri transportate la temperatură controlată, apă și hrană pentru zone afectate de calamități, precum și cele implicate în intervenții de urgență.

De asemenea, excepțiile se aplică transporturilor funerare, poștale, militare în cadrul exercițiilor multinaționale, celor pentru tractarea vehiculelor avariate, transporturilor agricole și celor care fac parte din Sistemul Garanție-Returnare.

Pe durata restricțiilor vor putea circula și utilajele CNAIR, precum și cele ale firmelor care lucrează la construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale.