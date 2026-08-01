Cum să scazi ani din creditul ipotecar cu un truc simplu, fără să crești rata lunară

Există o modalitate prin care poți scurta cu ani perioada unui credit ipotecar și poți reduce suma totală plătită băncii, fără să crești rata lunară. Strategia se bazează pe o schimbare a modului în care sunt făcute plățile.

Pentru mulți români, cumpărarea unei locuințe este posibilă doar cu ajutorul unui credit ipotecar, un împrumut care se întinde de obicei pe zeci de ani și care presupune plata unor sume importante sub formă de dobândă. De aceea, orice metodă care poate reduce perioada de rambursare și costul total al creditului poate face diferența pe termen lung.

În alte țări este folosită frecvent o strategie prin care un credit ipotecar poate fi achitat mai repede fără ca suma plătită lunar să crească. Metoda presupune o altă organizare a ratelor și poate duce, în timp, la reducerea anilor de împrumut și a dobânzii plătite băncii.

Plata la fiecare două săptămâni

Ideea este simplă: în loc să achiți întreaga rată o singură dată pe lună, împarți rata în două și plătești câte jumătate la fiecare 14 zile. La prima vedere, pare că nu se schimbă nimic, pentru că valoarea plătită lunar rămâne aceeași. Diferența apare la finalul anului, deoarece calendarul de plată generează o a 13-a rată completă.

Într-un an sunt 52 de săptămâni, ceea ce înseamnă că, prin acest sistem, vei face 26 de plăți egale cu jumătate din rata lunară. Adunate, ele echivalează cu 13 rate complete, nu cu 12, cât ai plăti în mod obișnuit.

Banii în plus nu provin, așadar, dintr-o rată lunară mai mare, ci din faptul că plătești mai des și ajungi să achiți, pe parcursul unui an, echivalentul unei rate suplimentare. Dacă această sumă este folosită de bancă pentru reducerea soldului principal al creditului, efectul este că împrumutul se micșorează mai repede, iar dobânda calculată ulterior va fi mai mică.

Experții citați de Bankrate atrag atenția că primul lucru care trebuie verificat înainte de a adopta această strategie este modul în care banca înregistrează plățile suplimentare. Este important ca suma în plus să fie direcționată către principalul creditului, adică spre reducerea datoriei efective, nu doar către plata anticipată a unor dobânzi sau comisioane.

Cum funcționează

În cazul unui credit ipotecar obișnuit, rata lunară este calculată astfel încât să acopere, în fiecare lună, o parte din suma împrumutată și dobânda aferentă. La începutul creditului, cei mai mulți bani din rată merg către dobândă, iar reducerea principalului se face mai lent.

Prin plata unei jumătăți de rată la fiecare două săptămâni, soldul creditului începe să scadă mai repede, deoarece acea plată suplimentară anuală ajunge direct la reducerea sumei împrumutate. Cum dobânda se calculează raportat la soldul rămas, orice reducere mai rapidă a principalului poate însemna economii pe termen lung.



De exemplu, dacă rata lunară este de 2.000 de lei, în loc să plătești această sumă o singură dată pe lună, vei achita 1.000 de lei la fiecare două săptămâni. Pe parcursul unui an vei ajunge să plătești 26 de tranșe de câte 1.000 de lei, adică 26.000 de lei. Dacă ai fi plătit lunar, suma ar fi fost de 24.000 de lei. Diferența de 2.000 de lei reprezintă echivalentul unei rate suplimentare.

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Această sumă poate părea mică raportat la valoarea totală a unui credit ipotecar, însă efectul se vede în timp. Reducerea mai rapidă a soldului înseamnă că vei plăti dobândă pentru o sumă mai mică, iar durata totală a creditului se poate diminua.

Avantajele și limitele acestei metode

Principalul avantaj este reducerea costului total al creditului. Cu cât rambursezi mai repede suma împrumutată, cu atât banca va calcula dobândă pentru o perioadă mai scurtă și pentru un sold mai mic.

Un alt efect este creșterea mai rapidă a părții din locuință care îți aparține efectiv. Pe măsură ce soldul creditului scade, diferența dintre valoarea casei și suma datorată băncii devine mai mare. Acest lucru poate fi util dacă, în viitor, vrei să vinzi locuința sau să refinanțezi creditul.

Totuși, plata mai rapidă a ipotecii nu este întotdeauna cea mai bună alegere pentru toată lumea.

Înainte de a accelera rambursarea unui credit ipotecar, este important să compari dobânda acestuia cu dobânzile altor împrumuturi pe care le ai, spun specialiștii în domeniul finanțelor. În multe situații, plata unei datorii cu dobândă mai mare poate fi o prioritate.

Contează și dobânda creditului ipotecar. Dacă ai un împrumut cu o dobândă ridicată, economiile obținute prin reducerea mai rapidă a soldului pot fi mai importante.

Ce trebuie să verifici înainte

Plata la fiecare două săptămâni nu este disponibilă la toate băncile și nu toate instituțiile o procesează în același mod. De aceea, înainte să schimbi modul de plată, trebuie să discuți cu banca și să verifici exact cum vor fi înregistrate sumele.

Este important să afli dacă:

* banca acceptă plăți efectuate la fiecare două săptămâni;

* suma suplimentară va reduce direct principalul creditului;

* plata anticipată nu este direcționată către alte costuri;

* există eventuale comisioane pentru acest tip de operațiune.

De asemenea, trebuie verificat dacă rata lunară include și alte cheltuieli, cum ar fi asigurări sau alte costuri asociate creditului. Acestea nu trebuie confundate cu suma destinată reducerii împrumutului.

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Experții Bankrate recomandă evitarea firmelor intermediare care promit să gestioneze în numele clientului plățile bilunare. Astfel de servicii pot introduce comisioane suplimentare, iar avantajul metodei poate fi diminuat dacă plățile nu sunt procesate exact în modul dorit.

Alternative pentru rambursarea mai rapidă a creditului

Cei care nu pot face plăți la fiecare două săptămâni au și alte variante prin care pot reduce perioada creditului.

* O soluție este rotunjirea ratei lunare. De exemplu, în loc să plătești o rată de 1.850 de lei, poți achita 2.000 de lei, dacă bugetul îți permite, iar diferența poate merge către reducerea principalului.

* O altă variantă este folosirea unor venituri ocazionale, precum prime, bonusuri sau alte sume neașteptate, pentru rambursări anticipate.

* Poți, de asemenea, să pui lunar deoparte o sumă echivalentă cu o parte din rată, iar la finalul anului să folosești banii pentru o plată suplimentară către credit.

Înainte de orice decizie, este important să analizezi situația financiară în ansamblu. Un credit plătit mai repede înseamnă mai puțină dobândă, dar o rezervă financiară insuficientă poate crea probleme dacă apar cheltuieli neprevăzute.