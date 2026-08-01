 Incendiile din Grecia au ajuns pe plaje. Sute de oameni, evacuați cu bărcile | adevarul.ro
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Incendiile din Grecia au ajuns pe plaje. Sute de oameni, evacuați cu bărcile

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Focul a ajuns aproape de stațiuni și plaje în Grecia, unde autoritățile au fost nevoite să intervină pentru evacuarea oamenilor. Porto Germeno a rămas izolată din cauza incendiilor, iar în Agios Vasileios salvatorii au transportat pe mare 254 de persoane aflate pe plajă.

Incendiile au coborât până la plaje, în Grecia. FOTO: Forecast Weather Greece
Incendiile au coborât până la plaje, în Grecia. FOTO: Forecast Weather Greece

Flăcările au izolat stațiunea Porto Germeno din regiunea Attica, obligând echipele de salvare să evacueze peste 200 de persoane pe mare după blocarea șoselelor. Peste 70 de incendii de vegetație sunt active în Grecia, pe fondul vântului extrem și al secetei.

Operațiunea de salvare din Porto Germeno, o localitate de coastă situată la aproximativ o oră de mers cu mașina de Atena, a început în cursul nopții, în jurul orei 03:00.

 Un incendiu puternic izbucnit în vegetația uscată din zonă s-a extins rapid din cauza rafalelor de vânt, coborând spre linia țărmului și spre zonele rezidențiale. Focul a cuprins rapid căile terestre de comunicație, transformând drumul principal de acces în stațiune într-o rută complet impracticabilă din cauza flăcărilor și a fumului dens.

În aceste condiții, autoritățile au decis declanșarea planului de evacuare pe apă, mobilizând ambarcațiuni private și ale pazei de coastă pentru a prelua localnicii și turiștii adunați pe plaje.

O operațiune separată de amploare pentru salvarea oamenilor pe mare a avut loc şi într-un sat vecin, la Agios Vasileios, unde flăcările au ajuns până la plajă și au avariat locuințe, notează en.philenews.

Pentru că accesul pe uscat a fost blocat de incendiu, nave ale Pazei de Coastă, o ambarcațiune a pompierilor, o barcă de viteză și mai multe ambarcațiuni private au evacuat 254 de persoane de pe plajă, transportându-le într-un loc sigur.

Dispozitivul de intervenție concentrat în Porto Germeno include peste 300 de pompieri, sprijiniți de autospeciale, însă intensitatea fenomenului a dus deja la distrugerea a cel puțin trei locuințe și a unei mașini de pompieri.

Prin intermediul sistemului național de alertă prin SMS (112), serviciile de urgență au emis ordine de evacuare imediată nu doar pentru Porto Germeno, ci și pentru comunitățile vecine Psatha și Mytikas, aflate direct pe traseul de propagare al focului.

La nivel național, bilanțul indică apariția a aproximativ 70 de noi focare începând de vineri dimineață.

Pacienţi evacuaţi dintr-un spital de lângă Atena

Cele mai mari dificultăți se înregistrează în partea continentală a Greciei, unde rafalele violente și imprevizibile de vânt au împiedicat temporar decolarea sau operarea în siguranță a mai multor avioane și elicoptere speciale pentru stingerea incendiilor.

Situația a impus măsuri urgente și la periferia vestică a Atenei, pe Muntele Poikilo. Un focar separat a avansat rapid prin vegetație spre marginea suburbiei Haidari și s-a apropiat de perimetrul exterior al Spitalului de Psihiatrie Daphni. Ca măsură preventivă, managementul unității și echipele de intervenție au coordonat mutarea rapidă a 17 pacienți în alte facilități medicale securizate, înainte ca flăcările să poată pune în pericol clădirile spitalului.

În acelaşi timp, echipele de pompieri continuă eforturile de limitare a unui alt front de foc în nord-vestul Peloponezului.

În schimb, lucrurile par să meargă spre bine în Creta, în special în regiunea Rethymno, unde scăderea în intensitate a vântului a permis pompierilor să stabilizeze situația.

Premierul Kyriakos Mitsotakis s-a deplasat la centrul de coordonare al Protecției Civile pentru a analiza hărțile de risc și resursele alocate. Deși prognozele meteorologice indică o reducere a intensității vântului în a doua parte a zilei, două regiuni importante rămân sub cod roșu de alertă.

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