Momentul în care o navă controlată de Rosatom este lovită de o dronă ucraineană și se scufundă

Volodimir Zelenski a publicat imagini cu momentul în care drone maritime ucrainene au lovit o navă a gigantului nuclear rus Rosatom în Marea Neagră. Atacul a fost confirmat atât de oficiali ruși, cât și de autoritățile ucrainene, care au prezentat însă versiuni diferite despre acesta.

Nava de containere „Yanina”, operată de compania rusă FESCO, aflată sub controlul corporației de stat Rosatom, s-a scufundat în Marea Neagră după un atac cu drone navale ucrainene. Incidentul a avut loc în noaptea de 31 iulie spre 1 august, în apele internaționale, la aproximativ 130 de mile marine de portul rus Novorossiysk.

Potrivit informațiilor publicate în Rusia, „Yanina” aparținea companiei FESCO, una dintre cele mai mari firme de transport și logistică din Federația Rusă, aflată sub controlul Rosatom din 2023.

Atacul a fost confirmat atât de oficiali ruși, cât și de autoritățile ucrainene, însă cele două părți oferă versiuni diferite cu privire la natura navei și la motivul pentru care a fost vizată.

Directorul general al Rosatom, Alexei Likhachev, a susținut că nava „Yanina” era un vas civil. Oficialul rus a descris-o drept „o navă de containere obișnuită și pașnică, ce naviga în apele internaționale și transporta mărfuri civile, de la produse alimentare congelate la materiale de construcții și finisaje” și a acuzat Ucraina de „piraterie” și „jaf maritim”.

La rândul său, Volodimir Zelenski a afirmat că nava, aflată sub pavilion rusesc și inclusă pe lista sancțiunilor internaționale, reprezenta o țintă legitimă pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei, deoarece susținea infrastructura care contribuie la efortul de război al Rusiei.

În plus, liderul de la Kiev a publicat imagini cu momentul atacului și a transmis că loviturile ucrainene sunt îndreptate împotriva obiectivelor care susțin capacitatea Rusiei de a continua războiul.

„Mulțumesc războinicilor ucraineni care duc războiul înapoi în Rusia și răspund atacurilor acesteia împotriva vieții. Țintele noastre sunt, în mod constant, obiective bine definite care susțin efortul de război.

Lovituri cu rază medie de acțiune au fost efectuate peste noapte, cu rezultate de succes în Marea Neagră și în Marea Azov. A fost lovită și nava comercială rusească de containere «Yanina», aflată sub pavilion rusesc și având o capacitate de peste 100.000 de tone, care se afla pe lista de sancțiuni. Datorită preciziei Forțelor noastre de Apărare, aceasta a fost trimisă pe fundul mării.

Tot în timpul nopții, unități ale Serviciului de Securitate al Ucrainei au lovit infrastructura de trei rafinării de petrol rusești din Bașkortostan. Țintele se aflau la aproape 1.600 de kilometri distanță. Aceste rafinării procesează anual milioane de tone de petrol. Vă mulțumesc pentru precizie!

Continuăm să aplicăm presiunea justificată. Planul nostru de sancțiuni pe termen lung este pus în aplicare pas cu pas”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

Potrivit presei de stat ruse, cei 17 membri ai echipajului au fost salvați în urma unei operațiuni de căutare și salvare la care au participat aviația navală a Flotei ruse din Marea Neagră și echipajul navei comerciale „Delphinus”.