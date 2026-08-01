Motociclist mort după impactul cu un camion pe DN1. Motocicleta a luat foc

Un motociclist în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața, sâmbătă după-amiază, în urma unui accident grav produs pe DN1, în zona localității Vâlcele, județul Cluj. După impactul cu un camion, motocicleta a fost cuprinsă de flăcări, iar victima a suferit arsuri grave.

Accidentul s-a produs pe DN1 (E60), unde au intervenit de urgență două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

„În urma impactului a izbucnit şi un incendiu la motocicletă. Forţele de intervenţie l-au găsit la faţa locului pe motociclist, care se află, din nefericire, în stare gravă. Acesta a suferit arsuri şi nu prezintă semne vitale, astfel că salvatorii aplică manevre de resuscitare”, a transmis ISU Cluj.

În ciuda eforturilor echipajelor medicale, bărbatul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, accidentul s-a produs după ce șoferul camionului a încercat să vireze la stânga.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 59 de ani, din comuna Feleacu, în timp ce conducea un autocamion pe direcţia Cluj-Napoca – Turda, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, împrejurare în care nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu condus din sensul opus de un bărbat de 36 de ani, din municipiul Câmpia Turzii”, a transmis IPJ Cluj.

Șoferul camionului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Traficul în zonă s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens de mers, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările producerii tragediei.