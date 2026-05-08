Românii, pe primul loc în Europa la alegerea experiențelor în trend. Ce preferă cetățenii altor țări STUDIU

Europenii își schimbă tot mai vizibil obiceiurile de consum și aleg să lase deoparte ecranele în favoarea experiențelor reale, de la călătorii și gastronomie până la activități în aer liber și interacțiuni față în față, potrivit unui studiu recent. Românii se află pe primul loc în Europa la adoptarea experiențelor populare sau în trend.

Concluziile apar într-un studiu realizat de Mastercard, pe un eșantion de peste 27.000 de persoane din 28 de țări europene. Românii se află pe primul loc în Europa la capitolul adoptării experiențelor „în trend”, 46% dintre respondenți declarând că se adaptează rapid la noile tipuri de experiențe populare.

Europa intră în „pauză de la ecrane”

Studiul arată o tendință clară de deconectare de la digital și orientare către experiențe offline. 64% dintre europeni preferă recomandările venite de la oameni, nu de la algoritmi, în timp ce 60% spun că prioritizează experiențele offline pentru a echilibra timpul petrecut online.

Totodată, 63% declară că vor participa la evenimente de tip „digital detox”, iar 58% caută activ activități de grup pentru reducerea stresului cotidian. Aproape jumătate dintre respondenți (47%) afirmă că vor să se deconecteze de la tehnologie în timpul evenimentelor din 2026.

Datele arată o reconfigurare a priorităților de consum în Europa. 46% dintre respondenți spun că ar reduce cheltuielile pentru tehnologie, gadgeturi și streaming pentru a investi în experiențe, iar 57% sunt dispuși să plătească mai mult pentru activități care susțin afacerile locale.

În același timp, 59% declară că apreciază experiențele mai mult ca oricând, iar 41% dintre europeni și 39% dintre români se așteaptă să cheltuiască mai mult pe experiențe în 2026. Potrivit datelor Mastercard Economics Institute, ponderea cheltuielilor pentru experiențe (excluzând călătoriile) a crescut la 20,4%, de la 19,9% în anul anterior.

Ce aleg europenii în 2026

Preferințele sunt dominate de turism și activități sociale. Călătoriile și turismul conduc topul cu 79%, urmate de experiențele gastronomice cu 70% și de activitățile în aer liber cu 69%. Pe același nivel se află și evenimentele live, tot cu 69%.

În continuare se regăsesc wellness-ul și sănătatea (68%), experiențele cinematografice (66%), activitățile în familie (63%), activitățile recreative în aer liber (63%), experiențele istorice (62%) și spectacolele de teatru (62%).

România, lider la adoptarea experiențelor în trend

România se detașează în Europa prin deschiderea către noile tipuri de experiențe. 46% dintre români declară că adoptă rapid experiențele în trend, cel mai ridicat procent din Europa. În același timp, 39% se așteaptă să cheltuiască mai mult pe experiențe în 2026.

La nivel european apar diferențe semnificative: Cipru iese în evidență prin dorința de experiențe „în primul rând” (59%), Portugalia prin orientarea către socializare (76% preferă activitățile de grup), Irlanda prin încrederea în recomandările personale (70%), iar Bulgaria prin percepția că experiențele sunt cele mai valoroase amintiri (81%).

Șase tendințe care definesc economia experiențelor

Raportul realizat de Mastercard și Trend Hunter identifică șase direcții majore care modelează comportamentul consumatorilor: evadarea în analog, formarea de comunități bazate pe pasiuni comune, „coping colectiv” prin activități de grup, conexiune conștientă și relații mai profunde, creșterea nostalgiei și revenirea la experiențe din trecut, precum și orientarea către independență și autenticitate.

Interesul pentru experiențe cu încărcătură emoțională este în creștere. 41% dintre europeni spun că vor participa la experiențe inspirate din trecut, iar 72% caută activ astfel de momente culturale.

Totodată, 59% își doresc experiențe cu și pentru comunitate, 44% caută experiențe unice, iar 37% vor să se alăture mai multor grupuri sau cluburi offline.

Tendința favorizează economia locală și micile afaceri. 52% dintre respondenți asociază IMM-urile cu experiențe mai bune, 51% caută activ rezervări prin afaceri locale, iar 57% sunt dispuși să plătească mai mult pentru a le susține. În plus, 60% spun că ar folosi mai des afacerile locale dacă acestea ar oferi experiențe sub formă de cadouri.