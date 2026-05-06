Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
O familie cu doi copii a vândut tot și a plecat în jurul lumii: „Nu au nevoie de școală"

O familie britanică a ales să își schimbe radical viața, renunțând la casă și bunuri pentru a porni într-o călătorie în jurul lumii alături de cei doi copii mici, considerând că educația și experiențele de viață pot fi dobândite și în afara sistemului clasic de învățământ.

Familia a ales să călătorească în toată lumea FOTO: instagram

Ruth Rowe (35 de ani) și soțul ei, Steven (36 de ani), alături de cei doi copii ai lor, Aurora (5 ani) și Atlas (3 ani), au părăsit Marea Britanie la finalul anului 2023 și, de atunci, au ajuns în 15 țări din Asia, Europa și America. Decizia a venit după mai mulți ani în care au simțit tot mai puternic dorința de a călători. 

Familia locuia în Hereford, într-o casă la țară, aproape de rude și prieteni. „Punctul de cotitură a apărut atunci când am început să ne gândim la înscrierea fiicei la grădiniță. Deși am găsit un loc, am ratat termenul de înscriere, moment care ne-a determinat să ne reevaluăm complet planurile de viață”, au relatat cei doi, potrivit Blic.

În scurt timp, au vândut casa, mașina și bunurile, păstrând doar o cutie cu amintiri depozitată la rude. Cu economiile obținute, inclusiv din returnarea avansului pentru locuință, și-au finanțat plecarea și viza pentru Sri Lanka, unde au ajuns în noiembrie 2023.

Ruth Rowe și soțul ei, Steven FOTO: instagram

Familia susține că își menține un buget lunar apropiat de cel pe care îl aveau în Marea Britanie, aproximativ 1.300 de lire sterline pentru cazare. În funcție de țară, aleg locuințe diferite, de la apartamente spațioase cu curte și piscină până la spații mai modeste.

Pentru hrană, cheltuiesc în jur de 600 de lire sterline lunar, sumă comparabilă cu cea din Regatul Unit. Deși ar putea reduce costurile, spun că prioritizează calitatea alimentației, alegând produse locale și evitând, pe cât posibil, alimentele importate, mai scumpe.

În același timp, familia explorează bucătăria locală, experiență pe care o consideră valoroasă pentru copii.

Cheltuielile care înainte erau direcționate către facturi și întreținerea unei locuințe au fost redirecționate către călătorii, vize și zboruri. Familia stă, de regulă, aproximativ o lună în fiecare loc, adaptându-se în funcție de costurile locale.

De exemplu, vizele pentru Sri Lanka s-au dovedit mai costisitoare decât anticipau, în timp ce cele pentru Indonezia sunt mai accesibile.

„Având un singur venit principal și doi copii mici care nu au încă nevoie de foarte multe, direcționăm cea mai mare parte din banii disponibili către călătorii. Planificăm cu atenție și reducem cheltuielile atunci când este necesar-nu este doar o vacanță, ci stilul nostru de viață. Suntem o familie normală de patru persoane, fără extravaganțe, doar cu o pasiune pentru călătorii și avantajul unui venit la distanță”, a spus familia, pe Instagram.

De asemenea, cei doi au renunțat la numeroase abonamente și servicii pe care le aveau în Marea Britanie, reducând astfel cheltuielile fixe. În prezent, spun că își gestionează banii cu atenție și investesc mai ales în experiențe, nu în bunuri materiale.

Educație fără școală clasică

Ruth și Steven susțin că viața în deplasare le oferă copiilor o formă alternativă de educație, bazată pe experiențe directe. Cei doi copii învață prin vizite la muzee, explorarea naturii și interacțiunea cu diverse culturi.

Ruth se ocupă de noțiunile de bază, precum cititul și matematica, însă fără programe rigide sau presiune academică. În plus, copiii își dezvoltă abilități practice de viață, inclusiv înțelegerea banilor, comunicarea și învățarea limbilor străine.

În America de Sud, de exemplu, au început să studieze limba spaniolă și să comunice cu localnicii.

Întrebați frecvent dacă intenționează să revină la un stil de viață convențional și să își înscrie copiii la școală, cei doi spun că „nu au deocamdată astfel de planuri”. Consideră că fiecare copil se dezvoltă în ritmul său, iar învățarea nu depinde exclusiv de sala de clasă.

Viața lor de zi cu zi este organizată în funcție de activitățile de lucru ale lui Steven și de timpul petrecut de Ruth cu copiii. Aceștia merg la înot, învață împreună și participă la activități locale în locurile în care se stabilesc temporar. Seara, familia își încheie deseori ziua simplu, privind apusul sau citind povești înainte de culcare.

Deși adaptarea la fiecare nouă destinație durează câteva zile, copiii se obișnuiesc rapid și sunt atrași de experiențe noi, mâncare diferită și contactul cu alte culturi. 

