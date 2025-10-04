search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Revelația a doi vloggeri din Spania care au vrut să afle dacă România e săracă și periculoasă: „Adevărul e că e foarte trist”

0
0
Publicat:

Doi vloggeri spanioli care călătoresc în lumea largă au avut o surpriză mare în România. Deși se așteptau să aibă de-a face cu o țară săracă, plină de infractori, ei au descoperit cu totul altceva. 

Justine și Nika au apreciat mult cele văzute în România. FOTO: Captură video
Justine și Nika au apreciat mult cele văzute în România. FOTO: Captură video

Justine și Nika, doi tineri din Spania, și-au propus să ia la rând unele dintre cele mai controversate țări, iar așa a venit și rândul României. Despre România, cei doi știau doar că este o țară foarte săracă, având o rată uriașă de infracționalitate, iar românii sunt foarte prost văzuți în Spania. Doar că, spre surprinderea lor, nici România și nici românii nu sunt chiar așa cum e imaginea lor pe tărâm iberic.

În prima parte a videoclipului, chiar la început, Justine și Nika apar pe aeroportul din Varșovia pregătiți să zboare către România. Cu această ocazie, tinerii explică și ce i-a determinat să vină în țară. 

„Dintr-o dată ne aflăm în România, una dintre cele mai puțin vizitate țări din Europa. Foarte puțini oameni știu cum este cu adevărat România. Stereotipul este că România este o țară săracă, e o țară periculoasă, iar românii se ocupă cu furturi. E adevărat? Nu-i așa? Ca să aflăm adevărul, am venit în România. Dar, ca de obicei, pentru a ajunge aici ne trebuie un avion. Încă nu știm să ne teleportăm, așa că mergem la aeroport”, au spus cei doi.

Ajunși în România, au fost luați prin surprindere de căldura și aglomerația din aeroport, dar și de pe străzile Bucureștiului. O primă surpriză plăcută au avut la hotel. „E minunat pentru cât am plătit”, au spus ei.

Mai puțin le-a plăcut clădirea comunistă în care se aflau. „Ei bine, clădirea, după cum puteți vedea, este cam veche și cred că asta e din era comunistă sau ceva de genul, nu? Pentru că e toată din fier. Ușa, uită-te la ușă. Clădirile sunt super vechi. Asta e tot. Înăuntru poți vedea că au fost renovate, nu? Sunt mai frumoase, dar la exterior e... Da, e... Rețineți că aceasta este din epoca comunistă. Și uite, vine liftul și regula spune că nu poți merge mai mult de două persoane. Cred că e mai bine o singură persoană. Uită-te la asta. Stai puțin. Aștept să văd dacă pot intra. Dacă ușa nu cade peste mine (...).  E înfricoșător de-a dreptul. Nu, la propriu, nu e loc pentru mai mulți oameni. Adică, uite, Justin se lovește de oglindă. Și aici, adică, nu e nimic altceva, nu? Sunt lipit de lift”, au descris ei experiența din liftul groazei.

Încântați de Castelul Peleș și de crestele Carpaților

Tinerii au schimbat și niște bani pentru a avea la ei o sumă cash și au explicat motivele: „În Europa folosim întotdeauna cardul fără nicio problemă, dar, bineînțeles, în România vom trece printr-un oraș mic și pentru orice eventualitate, e mai bine să ai bani cash.”

Pentru micul dejun au ales o brutărie din Capitală și s-au arătat încântați, iar apoi au luat-o spre Castelul Peleș, căruia s-au chinuit să-i pronunțe numele.

„Adevărul este că nu știu la ce să mă aștept de la România pentru că nu știu prea multe despre ea. Știu că este foarte faimoasă pentru castelele sale medievale Și, după cum știe toată lumea, îmi imaginez, românii au o reputație de, ei bine, vorbesc discret pentru că sunt mulți oameni care sunt hoți, dar până la urmă, nu e cazul”, au spus ei. Pentru că, în cele din urmă, cred că sunt mai degrabă niște etichete pe care le pun oamenilor.”

Citește și: UE lui Von der Leyen și Macron, umbra Europei lui Thatcher și Mitterrand? „Le lipsesc carisma și impactul «greilor» din trecut, dar navighează onorabil”

Apoi, cei doi au ajuns la Castelul Peleș, iar pe drum s-au arătat impresionați de frumusețile munților. „Ce frumos este. N-am mai văzut niciodată cum e un castel medieval ca acesta. Nu-l mai văzusem niciodată în viața mea. Dar acum, să-l ai aici, ca wow, este impresionant. Și nu este doar castelul în care vrem acum să intrăm pentru că se spune că înăuntru este spectaculos. Dar uită-te la asta. Aceștia sunt Munții Carpați. Faimoșii Munți Carpați. Aceasta e regiunea Transilvaniei, faimoasa regiune a castelului lui Dracula”, au comentat ei.

Cu toate acestea, România continuă să fie una dintre țările europene evitate de turiștii străini. „România este una dintre țările cu cel mai puțin turism din Europa. Și e surprinzător  pentru că suntem în țară doar de o zi și mi se pare a fi una dintre țările de top de văzut, fără îndoială. E foarte frumos, e diferit, nu e tipic pentru Paris, Roma, Berlin, dar e ca și cum o țară ar avea ca o altă cultură foarte diferită de cea cu care suntem obișnuiți și este frumoasă. Priviți detaliile”, au adăugat ei. 

România văzută altfel

După ce au vizitat castelul, a urmat o nouă zi, de data aceasta în Brașov. Și nu au avut ce să regrete.

„Și orașul arată frumos, nu-i așa?”, „Da, e superb”, au discutat cei doi, cuceriți de farmecul orașului. Tot acolo, după ce au mâncat, au întâlnit un cerșetor.

„Mi-a fost milă de omul ăla, ca să fiu sinceră. Îi era foame. Și, ei bine, dacă ne-ar fi rămas puțină focaccia, măcar i-o puteam da. Și ajungem într-o alee mai liniștită pentru că vreau să vă vorbesc despre un subiect legat de stereotipuri pe care de obicei le au oamenii din afara țării și din străinătate. Nu vreau să generalizez, dar cel puțin în Spania, ceea ce știm dintotdeauna e că România este o țară săracă și periculoasă și românii sunt hoți. Din moment ce ar putea exista o mafie românească în metroul din Barcelona care fură portofele, ei bine, asta e... Le intră în cap oamenilor și, în final, creezi ideea că toată România și românii sunt răi și... Și percepția mea, din câte am văzut aici în România, este că nu văd asta. Sunt oameni super prietenoși, super abordabili, politicoși, țara este curată. Nu am mai văzut nicio problemă. De fapt, la Paris, la Turnul Eiffel, este binecunoscut pentru escroci. Există multe naționalități, dar printre ele se numără românii care au reputația de a înșela oamenii”, au comentat ei.

Adevărul trist

Cei doi tineri au ajuns la concluzia că deși România are o imagine foarte proastă, iar românii sunt priviți cu dispreț în țările din Vestul Uniunii Europene, percepția este una greșită. În realitate, România nu este țara săracă despre care se vorbește peste tot, iar românii nu sunt deloc un popor de hoți și cerșetori.

Citește și: Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut”

„Adevărul este că este foarte trist pentru pentru acești oameni să știe că există un stereotip în lume sau cel puțin în Spania unde automat ceilalți te cred o persoană rea, că ești, că poți fi hoț, nu îți acordă deloc încredere. Asta trebuie să fie foarte trist, într-adevăr. Și de aceea eu și Justin... ne place să călătorim pentru că, de fapt, atunci când ești acasă vezi știrile sau cineva îți spune lucruri negative și ajungi să ai o percepție negativă despre anumite țări. O percepecție care nu e reală. Și atunci când călătorești îți dai seama cu adevărat că țările au lucruri bune, au lucruri rele, nu mai vezi lucrurile ca fiind atât de albe sau atât de negre și începi să vezi mai mult gri și îți dai seama că există bine și rău în fiecare țară din lume. Și când înregistram la micul dejun, a venit un bărbat să ne ceară mâncare, o bucată de focacia, pentru că era foarte clar că era un om care locuia pe stradă. Îi era foame și, bineînțeles, i-am dat o bucată. Dar ceea ce vreau să spun cu asta este că, deși l-am văzut pe omul acela cerându-mi mâncare, nu o să spun că România e o țară săracă. Am văzut oameni din aceștia și în America de Sud, i-am văzut și în Spania, în Franța și Italia, în toate țările lumii”, a fost concluzia lor.

Călătorii

Top articole

Partenerii noștri

image
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
digi24.ro
image
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
stirileprotv.ro
image
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Surpriza lui Mircea Lucescu, transfer în iarnă la FCSB?! Antrenorul a vorbit despre mutare: „Avem cu cine să îl înlocuim!”
fanatik.ro
image
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia. Autoritățile elene trebuie să decidă dacă va fi extrădat. Precizările ministrului Justiției
libertatea.ro
image
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Cum strângi rapid frunzele uscate din curte, conform unui specialist. Aşa faci curățenie rapid, fără efort
playtech.ro
image
Un câștigător de Super Bowl a murit la 39 de ani. Cauzele decesului sunt necunoscute
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan provoacă un cutremur în sistem: Premierul cere tăierea salariilor magistraților care judecă 'pe sărite'
stiripesurse.ro
image
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
kanald.ro
image
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost arestat de poliție în Grecia și urmează să...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe vreme rea. Ce amenzi riscă șoferii
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!