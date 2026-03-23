Video Reacția unui turist care a descoperit capcana din spatele ofertei de 27.000 de euro dintr-un sat elvețian: „Destul de nebunesc”

Un sat cu doar câteva sute de locuitori din Elveția încearcă să atragă noi rezidenți printr-un stimulent financiar consistent. Însă, după o analiză atentă, oferta se dovedește a fi limitată de cerințe greu de îndeplinit.

Albinen este o localitate mică din cantonul Valais, care numără doar aproximativ 262 de locuitori. Localitatea este cunoscută pentru peisajele sale montane spectaculoase și liniștea specifică zonelor alpine.

Autoritățile locale au decis, prin vot, să acorde până la 27.000 de euro persoanelor care aleg să se stabilească în sat, în încercarea de a combate depopularea.

Un vlogger de călătorii, Ben Morris, a vizitat recent zona pentru a vedea dacă oferta este la fel de atractivă în realitate precum pare la prima vedere. Acesta a fost impresionat de peisajele alpine, descriindu-le drept „incredibile”, și a spus că simpla experiență de a admira priveliștea a meritat vizita, potrivit Express.

Totuși, după ce a analizat condițiile impuse, el a descoperit că există o capcană care limitează accesul la acest beneficiu financiar.

„Știu la ce vă gândiți cu toții. Satul acesta pare minunat. Cum vă înscrieți ca să primiți banii? Din păcate, există câteva cerințe. Asta îl face puțin mai puțin atrăgător”, a explicat el.

Printre condițiile principale se numără obligația de a achiziționa, construi sau renova o locuință principală în Albinen, cu o valoare minimă de 200.000 de franci elvețieni. De asemenea, locuința trebuie să fie reședință permanentă, nu casă de vacanță.

În plus, cei care primesc banii trebuie să se angajeze că vor locui în sat timp de cel puțin 10 ani. Mai mult, eligibilitatea este restricționată: solicitanții trebuie să fie cetățeni elvețieni sau să dețină un permis de rezidență permanentă (permis C), iar potrivit unor surse, există și o limită de vârstă de sub 45 de ani.

„Nu poate fi o casă de vacanță. Iar asta este, de asemenea, destul de nebunesc. Trebuie să vă angajați că veți locui în sat timp de cel puțin 10 ani. Probabil că tocmai această condiție îi va dezamăgi pe cei mai mulți dintre voi care vă uitați la acest clip. De asemenea, trebuie fie să fiți cetățean elvețian, fie să dețineți un permis elvețian C pentru rezidență permanentă”, a povestit acesta.

După ce a aflat toate aceste detalii, vloggerul a concluzionat că oferta nu mai pare atât de avantajoasă precum la prima vedere, în ciuda cadrului natural spectaculos și a liniștii oferite de viața în Alpi.