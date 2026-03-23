search
Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Reacția unui turist care a descoperit capcana din spatele ofertei de 27.000 de euro dintr-un sat elvețian: „Destul de nebunesc”

0
0
Publicat:

Un sat cu doar câteva sute de locuitori din Elveția încearcă să atragă noi rezidenți printr-un stimulent financiar consistent. Însă, după o analiză atentă, oferta se dovedește a fi limitată de cerințe greu de îndeplinit.

Ben Morris FOTO: captura video youtube

Albinen este o localitate mică din cantonul Valais, care numără doar aproximativ 262 de locuitori. Localitatea este cunoscută pentru peisajele sale montane spectaculoase și liniștea specifică zonelor alpine. 

Autoritățile locale au decis, prin vot, să acorde până la 27.000 de euro persoanelor care aleg să se stabilească în sat, în încercarea de a combate depopularea.

Un vlogger de călătorii, Ben Morris, a vizitat recent zona pentru a vedea dacă oferta este la fel de atractivă în realitate precum pare la prima vedere. Acesta a fost impresionat de peisajele alpine, descriindu-le drept „incredibile”, și a spus că simpla experiență de a admira priveliștea a meritat vizita, potrivit Express.

Totuși, după ce a analizat condițiile impuse, el a descoperit că există o capcană care limitează accesul la acest beneficiu financiar.

„Știu la ce vă gândiți cu toții. Satul acesta pare minunat. Cum vă înscrieți ca să primiți banii? Din păcate, există câteva cerințe. Asta îl face puțin mai puțin atrăgător”, a explicat el.

Printre condițiile principale se numără obligația de a achiziționa, construi sau renova o locuință principală în Albinen, cu o valoare minimă de 200.000 de franci elvețieni. De asemenea, locuința trebuie să fie reședință permanentă, nu casă de vacanță.

Satul idilic din Elveția FOTO: captura video

În plus, cei care primesc banii trebuie să se angajeze că vor locui în sat timp de cel puțin 10 ani. Mai mult, eligibilitatea este restricționată: solicitanții trebuie să fie cetățeni elvețieni sau să dețină un permis de rezidență permanentă (permis C), iar potrivit unor surse, există și o limită de vârstă de sub 45 de ani.

„Nu poate fi o casă de vacanță. Iar asta este, de asemenea, destul de nebunesc. Trebuie să vă angajați că veți locui în sat timp de cel puțin 10 ani. Probabil că tocmai această condiție îi va dezamăgi pe cei mai mulți dintre voi care vă uitați la acest clip. De asemenea, trebuie fie să fiți cetățean elvețian, fie să dețineți un permis elvețian C pentru rezidență permanentă”, a povestit acesta. 

După ce a aflat toate aceste detalii, vloggerul a concluzionat că oferta nu mai pare atât de avantajoasă precum la prima vedere, în ciuda cadrului natural spectaculos și a liniștii oferite de viața în Alpi.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
image
Trei zodii își schimbă destinul până la finalul lunii martie. Ei sunt nativii care au noroc pe toate planurile

OK! Magazine

image
„Am fost manipulată și înșelată de Epstein”. Ce a spus printre lacrimi viitoarea regină a Norvegiei despre scandalul în care e implicată

Click! Pentru femei

image
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!

Click! Sănătate

image
6 semne subtile ale pierderii auzului pe care să nu le ignori