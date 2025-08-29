search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Fenomenul caselor „la un euro” ocolește România. Chilipirurile românești, mai scumpe decât cele din Franța, Italia și Spania

0
0
Publicat:

Românii au crescut în ultimii ani prețurile caselor vechi, moștenite în satele izolate sau fără posibilități însemnate de dezvoltare. Între timp, fenomenul caselor propuse spre vânzare la prețuri simbolice a luat amploare în Europa.

Casă veche în Munții Metaliferi. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Casă veche în Munții Metaliferi. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Numeroase sate și cătune din România au ajuns în pragul dispariției și riscă să rămână complet pustii în următorii ani. Tendința de depopulare a așezărilor rurale este întâlnită și în alte țări din Europa, însă unele state au încercat să o contracareze.

Casele uitate ale românilor, la prețuri tot mai mari

Sute de așezări din România mai sunt animate de câteva familii, iar în următorii ani au șanse mari să rămână fără locuitori. În numeroase sate de munte, călătorii găsesc gospodării abandonate de mult, cu case vechi, de cărămidă, lemn sau piatră, ajunse în pragul ruinării după ce ultimii lor locatari le-au părăsit în urmă cu mai mulți ani sau chiar de câteva decenii.

Lipsite de îngrijire, casele altădată pitorești trezesc nostalgia și tristețea multora dintre vizitatori, însă cei care își doresc să le salveze sunt puși în fața mai multor provocări.

În ciuda stării acestora, piața imobiliară din România, caracterizată printr-o creștere aproape continuă a prețurilor din ultimii ani, a făcut ca aceste gospodării să nu mai fie accesibile pentru toți cei care își doresc să se mute la țară.

Pe site-urile de imobiliare, cele mai ieftine case din chirpici, nuiele și pământ, cu acoperișuri de tablă și lipsite de utilități, în afara curentului electric, ridicate în anii ’60 în sate din Brăila, Buzău, Teleorman sau Olt, sunt puse în vânzare cu cel puțin 5.000 de euro.

În satele montane, unele aproape pustii, din Maramureș, Caraș-Severin sau Hunedoara, anunțurile de vânzare pentru multe case bătrânești, din lemn, piatră sau cărămidă, încep de la aproximativ 10.000 de euro, cu puține excepții în care prețul de vânzare este ceva mai redus.

Casele vechi înseamnă investiții majore

Proprietarii lor mizează pe relieful atractiv din jur și pe posibilitatea ca noii proprietari să le transforme în viitoare pensiuni sau case de vacanță.

Însă, potrivit specialiștilor, în cazul multor case vechi, investițiile în renovare înseamnă cheltuieli uneori mai ridicate decât prețul de vânzare al acestora.

Adesea, fundațiile au nevoie de refacere completă, după decenii în care foștii proprietari nu au investit în consolidarea lor, instalațiile electrice, vechi și ele de mai multe decenii, trebuie înlocuite și redimensionate, iar reparațiile acoperișului, tâmplăriei, remobilarea caselor și racordarea la utilități precum apă și gaz, dotarea cu sisteme de încălzire și de siguranță vor contribui și ele la creșterea costurilor investiției.

În plus, izolarea satelor unde românii mai pot găsi oferte de case considerate ieftine înseamnă, de multe ori, o infrastructură precară și probleme de accesibilitate în timpul iernii.

Casele la un euro – soluția de a revitaliza satele din Italia

În alte state din Europa, autoritățile au încercat să contracareze declinul populației rurale și din orașele mici prin ofertele de vânzare a caselor la prețuri simbolice, de 1 euro. Inițiativele de tipul „case la un euro” datează de la sfârșitul anilor 2000 în Italia, însă cu timpul s-au răspândit și în alte țări din Europa și chiar în Japonia.

Citește și: Moda cabanelor A-frame i-a cucerit pe români. Construcțiile moderne din munți amintesc de casele străvechi ale moților

Pe parcurs, accentul a început să se schimbe, iar în Italia, spre exemplu, promovarea caselor la un euro vizează din ce în ce mai mult atragerea nomazilor digitali, notează publicația Dispatches Europe, într-un articol dedicat fenomenului.

„Poți arunca o săgeată pe harta Italiei și aproape oriunde va nimeri există o «inițiativă» de case la 1 euro. Unele sunt ad-hoc, cu locuințe care apar și dispar, primari și oficiali care inventează regulile și apoi le schimbă după bunul plac”, arată site-ul.

Cele mai multe case oferite în Italia la prețuri modice sunt într-o stare precară, iar municipalitățile le vând la prețul simbolic de 1 euro, deși la licitații prețurile tind să fie mai mari. Cumpărătorii trebuie să facă o investiție semnificativă în reabilitarea lor.

„Italia rămâne țara cu cele mai multe sate și orașe care folosesc schema caselor la 1 euro pentru a restaura și repopula zonele rurale, având zeci de campanii active de la nord la sud și pe insulele Sicilia și Sardinia. Franța, Spania, Croația, Japonia și alte țări abia se alătură acestui trend, astfel că fenomenul devine unul global”, arată Dispatches Europe.

Croația și Franța, inspirate de modelul italian

În Croația, în satul Legrad, de la granița cu Ungaria, au fost oferite case abandonate cu 1 kuna (aproximativ 16 cenți americani).

„Din 19 locuințe scoase la vânzare, 17 au fost deja cumpărate. Regulile prevăd ca solicitanții să aibă sub 40 de ani, să fie stabili financiar și să se angajeze să păstreze proprietatea timp de 15 ani. În plus, primarul localității promite să acopere 20 la sută din costurile de renovare, până la 35.000 de kune (circa 5.000 de euro)”, scriu jurnaliștii.

Franța a intrat târziu în „jocul” caselor la un euro, dar începutul este promițător: o locuință din Saint-Amand-Montrond, localitate situată chiar în centrul țării, la circa 300 de kilometri sud de Paris, a fost scoasă la vânzare cu acest preț simbolic. În Saint-Amand-Montrond, cumpărătorii trebuie să locuiască efectiv în casă — nu o pot achiziționa pentru închiriere sau pentru Airbnb. De asemenea, renovările trebuie începute în cel mult 6 luni și finalizate într-un termen de doi ani, notează publicația.

Citește și: Poveștile celor mai ieftine case din România: chilipirurile satelor pustii, vândute pentru câteva mii de euro

Casele la un euro înseamnă investiții mai mari

Investigative Europe oferă o analiză revelatoare despre cum casele abandonate au devenit un fenomen răspândit în toată Europa, iar Financial Times scrie în detaliu despre modul în care fenomenul caselor la 1 euro a transformat Sicilia, care a devenit brusc punctul fierbinte al ofertelor la acest preț simbolic, adaugă jurnaliștii publicației din Țările de Jos, dedicată comunității expat vorbitoare de engleză din Europa.

„Putem spune fără teamă de a greși că oamenii rareori dau ceva de valoare gratis sau chiar pentru un euro. Și aici se află esența acestei oferte: pe măsură ce persoanele de vârstă activă părăsesc orașele mici și satele din zonele rurale ale Europei, ele lasă în urmă case care nu prezintă interes pentru cumpărătorii obișnuiți. A obține una dintre faimoasele case la 1 euro poate părea un artificiu, dar nu este așa. Unele locuințe – de obicei cele aflate în stare precară – chiar se vând cu un euro. Însă acestea revin înapoi la municipalități dacă noii proprietari nu își respectă partea de înțelegere: să investească sume considerabile pentru a aduce clădirile la standarde, într-un termen fix, de regulă trei ani”, mai notează Dispatches Europe.

Mulți cumpărători pornesc cu intenția de a achiziționa o casă la un euro, dar sfârșesc prin a cumpăra o locuință locuibilă imediat, la prețul pieței, care rămâne totuși un chilipir comparativ cu marile orașe, concluzionează Terry Boyd, autorul reportajului din Dispatches Europe.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
stirileprotv.ro
image
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
gandul.ro
image
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
mediafax.ro
image
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
fanatik.ro
image
Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
libertatea.ro
image
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
antena3.ro
image
Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă încurci benzina cu motorina la pompă sau invers. Ai vreo șansă să-ți repari mașina pe CASCO sau RCA
playtech.ro
image
Patru zodii care intră sub protecție divină de pe 29 august, de la ora 9.00. Noroc din plin, oportunități, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Zlatan Ibrahimovic a apărut la tragerea la sorți a UCL și a surprins pe toată lumea cu noul său look
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Încă o tragedie în Cosmopolis! O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din complex
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
O nouă lovitură pentru românii care stau la bloc. Vor plăti taxe duble CALCULE
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!