Au cumpărat o casă în Italia cu 11.500 de euro și și-au schimbat viața. Povestea a doi americani care au ales Europa în locul SUA

Doi tineri americani care locuiau deja în Europa s-au trezit într-un moment de răscruce în 2020, odată cu nașterea fiicei lor: să revină în Statele Unite sau să rămână peste ocean? Decizia le-a schimbat complet viața.

Cassandra Tresl (33 de ani), originară din Washington, și soțul ei, Alex Ninman (34 de ani), locuiau în Cehia, la bunicul ei, când s-a născut fiica lor. Inițial, le-au spus prietenilor că se vor întoarce în SUA după naștere. Însă calculele privind costurile unei case și ale îngrijirii copilului i-au făcut să se răzgândească.

„Chiar credeam că, dacă voi avea un copil, mă voi întoarce în State. Dar mi-am dat seama că ar fi mult mai scump”, a declarat Cassandra, potrivit CNBC.

Ideea casei de un euro

Cuplul a început să ia în calcul Italia, după ce Cassandra citise despre orașele care scot la vânzare locuințe la prețuri simbolice pentru a atrage investitori și a combate depopularea. Bugetul lor maxim era de 20.000 de euro.

În 2021 au mers într-un tur de vizionări și au analizat 15 proprietăți în regiunile Abruzzo și Toscana. În final, au ales o casă cu două etaje, două dormitoare, mansardă și subsol, în regiunea Abruzzo.

Au plătit 11.500 de euro în februarie 2022, integral.

„Mi-au plăcut prețul și terasa. Priveliștea nu era negociabilă pentru mine”, spune Cassandra.

Casa fusese nelocuită timp de 30 de ani și avea nevoie de renovări ample: instalații, pereți, ferestre, baie și bucătărie. Alex a realizat mare parte din lucrări, iar pentru restul au apelat la specialiști.

Costurile totale ale renovării s-au ridicat la aproximativ 12.000–15.000 de euro. Au extins terasa, au adăugat o baie la parter și au transformat subsolul într-o suită pentru oaspeți.

Cassandra și-a dorit un design eclectic, cu mobilier vintage și culori îndrăznețe.

„Am vrut ca fiecare lucru din casă să aibă o poveste”, a spus ea.

Costuri lunare surprinzător de mici

În prezent, cheltuielile lor pentru casă sunt reduse: Internet - 12 euro/lună, impozit pe proprietate - 61 euro/an, apă - 91 euro la două luni, electricitate - 217 euro la două luni, salubritate - 286 euro/an, încălzire pe peleți iarna - aproximativ 42 euro/săptămână

Faptul că nu au credit ipotecar le oferă, spune Cassandra, „o libertate financiară enormă”.

O a doua proprietate și planuri pe termen lung

În 2024, au cumpărat și o a doua casă în Italia, cu 17.000 de euro, pe care o închiriază pe Airbnb cu până la 85 de euro pe noapte. Deși ar putea locui acolo, preferă centrul orașului, unde pot merge pe jos peste tot.

Cassandra a renunțat la jobul din tehnologie și creează acum conținut pentru blogul său de călătorii, în timp ce soțul ei administrează proprietatea închiriată.

Cei doi spun că vor rămâne în Italia cel puțin până când fiica lor va termina școala.

Familia vizitează Statele Unite aproximativ o dată pe an, însă Cassandra mărturisește că se simte tot mai străină acolo.

„Mă simt ca o pisică de exterior care trebuie să se întoarcă în casă… Totul pare diferit. Îmi place că fiica mea are aici o copilărie mai autentică și mai sănătoasă”, a declarat ea.

Pentru ei, Italia nu mai este doar o aventură, ci locul unde au decis să prindă rădăcini.