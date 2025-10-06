search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Țara din Europa care limitează temperatura din casă la 19°C și impune reguli stricte pentru pornirea centralei. Ce riscă cei care nu le respectă

0
0
Publicat:

Odată cu venirea toamnei, mulți se întreabă când pot porni încălzirea. În această țară din UE, regulile sunt stricte: centrala nu poate fi pornită înainte de data oficială, iar temperatura nu trebuie să depășească 19°C. Respectarea regulilor este esențială pentru a evita amenzi uriașe.

Calorifer în apartament FOTO: Shuterstock
Calorifer în apartament FOTO: Shuterstock

În Italia, folosirea centralelor termice este strict reglementată prin lege, iar încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni usturătoare, potrivit Corriere della Sera.

Zona A include insulele Lampedusa, Linosa și Porto Empedocle. Radiatoarele pot fi aprinse între 1 decembrie și 15 martie, maximum 6 ore pe zi.

Zona B include provincii calde precum Agrigento, Palermo, Catania și Reggio Calabria, unde încălzirea poate fi folosită între 1 decembrie și 31 martie, maximum 8 ore pe zi.

Zona C cuprinde orașe precum Napoli, Salerno, Cagliari și Taranto, iar radiatoarele pot fi pornite între 15 noiembrie și 31 martie, maximum 10 ore pe zi.

Zona D include orașe precum Roma, Florența, Genova și Pescara, iar încălzirea poate fi folosită între 1 noiembrie și 15 aprilie, maximum 12 ore pe zi.

Zona E acoperă mare parte din nordul și centrul Italiei, inclusiv Milano, Torino, Bologna și Veneția, iar radiatoarele pot fi aprinse între 15 octombrie și 15 aprilie, maximum 14 ore pe zi.

Zona F reprezintă cele mai reci zone, cum ar fi Belluno, Trento și Cuneo, unde nu există restricții privind datele de pornire și oprire a încălzirii.

Când poți porni centrala și cât de cald ai voie să faci

Potrivit publicației citate, nu este reglementată doar data pornirii și opririi radiatoarelor, ci și temperatura. În locuințe, aceasta nu trebuie să depășească 19°C, cu o toleranță de 2 grade, iar în clădirile industriale sau artizanale temperatura nu poate depăși 17°C.

Nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni între 500 și 3.000 de euro, iar la acestea se pot adăuga alte amenzi stabilite de primării și autorități locale, până la 800 de euro.

Cei care vor să reducă costurile la încălzire pot urma câteva reguli recomandate de ENEA: instalarea sistemelor de monitorizare și control, întreținerea periodică a instalațiilor, verificarea temperaturii din încăperi, respectarea orelor de funcționare, protejarea ferestrelor pe timpul nopții, neacoperirea radiatoarelor, evitarea lăsării ferestrelor deschise prea mult timp, instalarea robinetelor termostatice și alegerea soluțiilor de ultimă generație.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Cod roșu de ploi și vijelii
gandul.ro
image
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în Muntenia și Dobrogea, ninsori viscolite la altitudini mari
mediafax.ro
image
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
fanatik.ro
image
Prima femeie executată în 200 de ani, în statul american Tennessee: „A luat un fragment din craniul victimei ca suvenir”
libertatea.ro
image
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
observatornews.ro
image
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de ultimă oră
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ce conținea sucul CI-CO, băutura copilăriei: gust de citrice și un secret care expira în doar 7 zile
playtech.ro
image
Gigi Becali, dialog fără precedent cu Marius Șumudică după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Cum a făcut schimbările în derby: „Ești numărul 1” / „Am fost mai hoț ca ei”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Ionuț a murit la doar 21 de ani după ce a petrecut alături de alți 3 prieteni, în club. Băuți, tinerii au pierdut controlul mașinii care s-a lovit violent de altă mașină
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Sindicatele contra Bolojan! Cer Guvernului să retragă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
click.ro
image
Mai tare decât „Squid Game”? Producția care face furori pe Netflix și ocupă un loc topul vizionărilor: „E unul dintre serialele mele preferate”
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Lipsa totală de respect pe care a avut-o Meghan când a trecut pe lângă tunelul în care a murit Prințesa Diana

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!