Țara din Europa care limitează temperatura din casă la 19°C și impune reguli stricte pentru pornirea centralei. Ce riscă cei care nu le respectă

Odată cu venirea toamnei, mulți se întreabă când pot porni încălzirea. În această țară din UE, regulile sunt stricte: centrala nu poate fi pornită înainte de data oficială, iar temperatura nu trebuie să depășească 19°C. Respectarea regulilor este esențială pentru a evita amenzi uriașe.

În Italia, folosirea centralelor termice este strict reglementată prin lege, iar încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni usturătoare, potrivit Corriere della Sera.

Zona A include insulele Lampedusa, Linosa și Porto Empedocle. Radiatoarele pot fi aprinse între 1 decembrie și 15 martie, maximum 6 ore pe zi.

Zona B include provincii calde precum Agrigento, Palermo, Catania și Reggio Calabria, unde încălzirea poate fi folosită între 1 decembrie și 31 martie, maximum 8 ore pe zi.

Zona C cuprinde orașe precum Napoli, Salerno, Cagliari și Taranto, iar radiatoarele pot fi pornite între 15 noiembrie și 31 martie, maximum 10 ore pe zi.

Zona D include orașe precum Roma, Florența, Genova și Pescara, iar încălzirea poate fi folosită între 1 noiembrie și 15 aprilie, maximum 12 ore pe zi.

Zona E acoperă mare parte din nordul și centrul Italiei, inclusiv Milano, Torino, Bologna și Veneția, iar radiatoarele pot fi aprinse între 15 octombrie și 15 aprilie, maximum 14 ore pe zi.

Zona F reprezintă cele mai reci zone, cum ar fi Belluno, Trento și Cuneo, unde nu există restricții privind datele de pornire și oprire a încălzirii.

Când poți porni centrala și cât de cald ai voie să faci

Potrivit publicației citate, nu este reglementată doar data pornirii și opririi radiatoarelor, ci și temperatura. În locuințe, aceasta nu trebuie să depășească 19°C, cu o toleranță de 2 grade, iar în clădirile industriale sau artizanale temperatura nu poate depăși 17°C.

Nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni între 500 și 3.000 de euro, iar la acestea se pot adăuga alte amenzi stabilite de primării și autorități locale, până la 800 de euro.

Cei care vor să reducă costurile la încălzire pot urma câteva reguli recomandate de ENEA: instalarea sistemelor de monitorizare și control, întreținerea periodică a instalațiilor, verificarea temperaturii din încăperi, respectarea orelor de funcționare, protejarea ferestrelor pe timpul nopții, neacoperirea radiatoarelor, evitarea lăsării ferestrelor deschise prea mult timp, instalarea robinetelor termostatice și alegerea soluțiilor de ultimă generație.