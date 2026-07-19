Război pe plajele din Italia: umbrele și șezlonguri lăsate pentru „rezervarea” locului, ridicate. Amenzi de până la 500 de euro

Cine a vrut să prindă cel mai bun loc la plajă încă din timpul nopții, în Manduria, Italia, a avut parte de o surpriză neplăcută. O operațiune începută la ora 6:00 a vizat umbrelele și șezlongurile lăsate nesupravegheate de cei care încercau să-și asigure un loc privilegiat la malul mării.

Acțiunea a avut loc în duminică dimineață pe plajele din Manduria, în provincia Taranto, unde autoritățile au intervenit pentru a pune capăt unei practici care a stârnit nemulțumirea localnicilor și turiștilor. Unele persoane lăsau peste noapte umbrele, șezlonguri și alte obiecte pe plajă, pentru a-și „rezerva” din timp un loc pentru ziua următoare, potrivit ilmessaggero.

Razie la primele ore ale dimineții

Personalul și vehiculele municipalității, sub supravegherea Poliției Locale, au început operațiunea în zori. Echipajele au verificat cele mai aglomerate plaje și au ridicat echipamentele lăsate nesupravegheate.

Umbrelele și șezlongurile au fost încărcate în camioane și transportate la un depozit municipal. Autoritățile susțin că obiectele lăsate pe plajă nu pot fi folosite pentru a ocupa în avans locuri pe domeniul public.

Operațiunea a fost supravegheată personal de primarul din Manduria, Domenico Sammarco, care a participat la acțiunea de îndepărtare a echipamentelor folosite pentru ceea ce autoritățile consideră o formă de ocupare abuzivă a plajelor publice.

„Plajele publice trebuie să rămână gratuite, accesibile și utilizabile de către toți, fără ocupări preventive”, a spus primarul.

Proprietarii își pot recupera obiectele, dar riscă amenzi

Persoanele care își recunosc umbrelele sau șezlongurile ridicate de autorități pot solicita recuperarea acestora. Returnarea echipamentelor nu înseamnă însă că proprietarii scapă de sancțiuni.

Cei care au încălcat ordonanțele și regulamentele privind utilizarea plajelor riscă amenzi de până la aproximativ 500 de euro.

Autoritățile locale transmit astfel un mesaj clar celor care încearcă să-și „rezerve” locuri pe plajele publice lăsând obiecte personale peste noapte: această practică nu este acceptată.

Verificările nu se vor opri la operațiunea desfășurată în această dimineață. Autoritățile au anunțat că vor continua controalele de-a lungul coastei, în special în zonele în care fenomenul este mai frecvent.

Scopul acțiunilor este de a garanta accesul liber la plajele publice și de a împiedica ocuparea abuzivă a celor mai bune locuri.