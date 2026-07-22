 Trump aprobă un acord nuclear cu Arabia Saudită. Riadul ar putea îmbogăți combustibil pentru reactoare civile | adevarul.ro
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Trump aprobă un acord nuclear cu Arabia Saudită. Riadul ar putea îmbogăți combustibil pentru reactoare civile

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Președintele SUA, Donald Trump, a aprobat un acord nuclear cu Arabia Saudită care ar putea permite regatului să își îmbogățească propriul combustibil pentru reactoarele nucleare civile, fără a adopta standardul internațional complet de supraveghere, potrivit unor oficiali americani citați de CNN.

Donald Trump și Mohammed bin Salman. FOTO: EPA-EFE
Donald Trump și Mohammed bin Salman. FOTO: EPA-EFE

Acordul, care ar urma să fie încheiat pentru o perioadă de 30 de ani, ar putea fi anunțat chiar miercuri și prevede implicarea companiilor americane în dezvoltarea programului nuclear civil al Arabiei Saudite.

Potrivit CNN, administrația Trump va transmite acordul Congresului după anunțarea sa oficială. Proiectul fusese amânat timp de mai multe luni din cauza îngrijorărilor legate de conflictul cu Iranul și a incertitudinii privind aprobarea de către legislativul american.

Înainte ca Arabia Saudită să poată începe îmbogățirea uraniului, o echipă comună americano-saudită va evalua dacă proiectul este justificat și viabil din punct de vedere comercial. Instalațiile vor fi construite de partea americană, fără transferul tehnologiei sensibile către Riad.

Totodată, acordul interzice Arabiei Saudite să își dezvolte propria tehnologie de îmbogățire a uraniului sau să o achiziționeze din alte state timp de zece ani, potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal.

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale acordului îl reprezintă mecanismul de inspecție. Spre deosebire de Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită nu va fi obligată să semneze Protocolul adițional al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), considerat standardul de referință în materie de verificare a programelor nucleare civile.

În schimb, documentul prevede un acord bilateral de garanții, care, potrivit oficialilor americani, oferă un nivel similar de supraveghere, dar elimină prevederile pe care Riadul le consideră sensibile, inclusiv posibilitatea unor inspecții în zone precum Mecca sau palatele regale.

Termenii acordului vor trebui aprobați și de Consiliul Guvernatorilor AIEA.

Acordul este considerat unul controversat, deoarece capacitatea de îmbogățire a uraniului poate reprezenta, teoretic, un pas către dezvoltarea armelor nucleare.

Israelul s-a opus de-a lungul timpului accesului Arabiei Saudite la tehnologie nucleară, în timp ce Iranul, principalul rival regional al Riadului, continuă să își dezvolte programul nuclear și susține că acesta are exclusiv scopuri civile.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman a declarat anterior că Arabia Saudită va încerca să obțină arme nucleare dacă Iranul va reuși să dezvolte una.

Sub administrația Joe Biden, un acord nuclear cu Arabia Saudită era văzut ca parte a unui pachet mai amplu care includea normalizarea relațiilor dintre Riad și Israel, însă negocierile au fost blocate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Administrația Trump a reluat discuțiile privind cooperarea nucleară anul trecut.

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