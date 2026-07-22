 Rusia ar putea folosi un război SUA-China pentru a schimba jocul în Europa, avertizează analiștii britanici | adevarul.ro
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Rusia ar putea folosi un război SUA-China pentru a schimba jocul în Europa, avertizează analiștii britanici

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Aliații europeni din NATO trebuie să își regândească abordarea privind apărarea și descurajarea Rusiei, întrucât înlocuirea capacităților militare americane "unu la unu" reprezintă o strategie ineficientă. În cazul unei crize majore între SUA și China, contextul strategic pentru întreaga Europă s-ar schimba fundamental, se arată într-un material publicat de Institutul Regal Unit pentru Studii de Apărare (RUSI), cel mai vechi grup de experți în apărare și securitate din lume și cel mai important din Marea Britanie.

Cooperare chino-rusă/FOTO:Shutterstock
Cooperare chino-rusă/FOTO:Shutterstock

Potrivit analiștilor, actualele planuri ale NATO, axate în principal pe respingerea unei eventuale ocupări a țărilor baltice și pe eliberarea ulterioară a acestora, s-ar putea dovedi insuficiente, întrucât Rusia este capabilă să acționeze la o scară mai largă — de exemplu, încercând să modifice echilibrul de forțe din Europa sau să sprijine China.

Experții RUSI subliniază că adevăratul context care determină comportamentul Rusiei este unul global, nu regional: Moscova ar putea profita de faptul că atenția Statelor Unite este distrasă pentru a-și urmări propriile obiective, fără a se limita la operațiuni locale.

"Dacă între SUA și China ar izbucni o criză profundă sau un război de amploare în regiunea Indo-Pacifică, acest lucru nu ar face doar să reducă resursele americane disponibile pentru Europa — ar schimba radical condițiile în care Europa ar trebui să descurajeze Rusia", se arată în material.

Potrivit analiștilor, cea mai avantajoasă opțiune pentru Rusia, în cazul unui război chino-american, nu ar fi ocuparea de teritorii în Europa, ci asigurarea victoriei Chinei, urmând ca problemele europene să fie rezolvate ulterior în condiții favorabile Moscovei.

De aceea, misiunea Europei într-un astfel de scenariu nu ar fi, în primul rând, pregătirea pentru respingerea unui posibil atac asupra țărilor baltice, ci mai degrabă "imobilizarea" forțelor ruse — în special a submarinelor Flotei de Nord și a mijloacelor de lovitură la distanță mare — pe teatrul de operațiuni european, astfel încât Rusia să nu le poată redirecționa către direcția estică.

Potrivit analiștilor, strategia Europei nu ar trebui să se bazeze doar pe o abordare de negare la nivel regional, ci pe manipularea riscului și impunerea de costuri cu scopul de a convinge Moscova că un război ar fi imprevizibil pentru elita rusă și dezavantajos, mai degrabă decât imposibil de câștigat din punct de vedere pur militar.

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