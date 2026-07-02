Video Gestul unui turist care nu a găsit șezlong la piscină și a decis să se răzbune: „Cred că toți am trăit această frustrare”

Un turist britanic aflat în vacanță în Mallorca a stârnit controverse după ce a decis să se răzbune pe persoanele care își rezervau șezlongurile de lângă piscină folosind prosoape, pentru a le ocupa ore întregi fără a le folosi.

Practică întâlnită frecvent în stațiunile turistice, rezervarea șezlongurilor încă de la primele ore ale dimineții provoacă adesea nemulțumirea celorlalți turiști, care nu mai găsesc locuri disponibile atunci când ajung la piscină.

Nemulțumit de situație, britanicul Tom Caunce, în vârstă de 31 de ani, aflat într-o vacanță de familie în Mallorca, a decis să ia măsuri pe cont propriu. Bărbatul a urmărit timp de câteva zile comportamentul unor turiști care ocupau aceleași șezlonguri în fiecare dimineață, după care dispăreau pentru perioade îndelungate.

„Cred că toți am experimentat frustrarea de a încerca să găsești un șezlong în vacanță”, a declarat acesta.

După mai multe zile de observație, turistul a pus la cale o farsă care avea să îi aducă sute de mii de vizualizări pe rețelele sociale. Acesta a presărat pudră care provoacă mâncărimi pe prosoapele folosite pentru rezervarea șezlongurilor, potrivit metro.

Primele persoane vizate au fost o femeie aflată în jurul vârstei de 40 de ani și soțul acesteia, despre care britanicul susține că obișnuiau să își rezerve zilnic aceleași locuri la piscină.

Potrivit lui Tom Caunce, prima încercare nu a avut efectul dorit. El a încercat să presare pudra în timp ce trecea pe lângă șezlongurile ocupate cu prosoape, însă nu a observat nicio reacție din partea celor vizați.

Ulterior, acesta a revenit și a frecat substanța iritantă într-unul dintre prosoapele albe puse la dispoziție de hotel, după care a așteptat întoarcerea cuplului. „A luat prosopul alb și s-a șters cu el, iar mica iritație părea să se transforme într-o mâncărime generalizată pe tot corpul”, a povestit turistul britanic.

În imaginile publicate ulterior pe internet, bărbatul surprins în filmare poate fi văzut scărpinându-se la scurt timp după folosirea prosopului.

Videoclipurile distribuite de Tom Caunce au strâns aproximativ 864.000 de vizualizări și peste 13.000 de aprecieri, însă reacțiile utilizatorilor au fost împărțite.

„Acest lucru este incredibil de ciudat”, a comentat un utilizator al rețelelor sociale.

„Nu este în regulă să faci asta. Să îndepărtezi prosoapele, poate, dar nu asta”, a scris o altă persoană.

De cealaltă parte, unii internauți au apreciat gestul turistului britanic.

„Absolut genial, îți mulțumim pentru serviciul adus”, a fost unul dintre comentariile favorabile acțiunii sale.

Subiectul rezervării șezlongurilor cu prosoape continuă să genereze dezbateri în numeroase destinații turistice europene, unele hoteluri introducând în ultimii ani reguli stricte împotriva ocupării locurilor pentru perioade îndelungate în absența clienților.