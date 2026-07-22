 România caută surse alternative de petrol după decizia Kazahstanului. Carburanții s-au scumpit deja | adevarul.ro
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România caută surse alternative de petrol după decizia Kazahstanului. Carburanții s-au scumpit deja

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Ministerul Energiei analizează variante alternative de aprovizionare cu țiței, în contextul perturbărilor din Marea Neagră care afectează transporturile de petrol și produse petroliere către România. Între timp, benzinăriile scumpesc deja carburanții.

Deja se văd scumpiri la pompă. FOTO Shutterstock
Deja se văd scumpiri la pompă. FOTO Shutterstock

Într-un răspuns transmis pentru TVR, Ministerul Energiei precizează că monitorizează situația și evaluează măsurile necesare pentru menținerea continuității aprovizionării pieței interne.

Reprezentanții Rompetrol, principalul beneficiar din România al petrolului provenit din Kazahstan - care a anunțat că va opri pomparea petrolului prin conductă către terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk și nu va mai livra prin Marea Neagră după atacurile asupra unor petrolier - au transmis că sunt pregătiți să compenseze eventualele deficite de aprovizionare.

„Au asigurat instituția noastră că vor lua toate măsurile necesare pentru compensarea deficitului și asigurarea continuității aprovizionării”, a precizat ministerul.

Posibil impact asupra prețurilor la pompă

Ministerul Energiei avertizează însă că o prelungire a blocajelor din Marea Neagră ar putea avea efecte asupra pieței carburanților.

„Menținerea perturbărilor din Marea Neagră pe o perioadă mai îndelungată ar putea genera efecte asupra prețurilor carburanților”, se arată în răspunsul transmis TVR, ]n care se mai precizează că se analizează mai multe scenarii pentru limitarea impactului asupra consumatorilor și a companiilor.

Întâlnire cu operatorii din industria petrolieră

Pentru evaluarea capacității de reacție a sectorului, Ministerul Energiei va convoca în perioada următoare o reuniune cu principalii actori din industria petrolieră, „în vederea evaluării capacității acestora de a suplimenta volumele disponibile pe piață”.

România depinde în mare măsură de petrolul din Kazahstan

Demersurile au loc după ce Kazahstanul a decis suspendarea temporară a livrărilor de țiței prin terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk, una dintre principalele rute de aprovizionare pentru România.

Datele oficiale arată că România a importat anul trecut peste 77% din necesarul de țiței pentru rafinare, iar mai mult de 60% din această cantitate a provenit din Kazahstan, ceea ce face ca eventualele blocaje din regiunea Mării Negre să fie urmărite cu atenție de autorități și de industria petrolieră.

Ce riscăm dacă blocajul se prelungește

Dacă blocajul va dura doar câteva zile, efectele ar putea fi limitate. În schimb, o întrerupere de săptămâni sau luni ar pune presiune suplimentară pe piața românească, avertizează specialiștii, potrivit Știrilor ProTV.

Companiile implicate în rafinarea petrolului kazah au transmis autorităților că pot lua măsuri pentru compensarea eventualelor deficite și menținerea continuității aprovizionării.

Stocurile de urgență pot acoperi 90 de zile

Autoritățile subliniază că România dispune de rezerve strategice importante. Potrivit Ministerului Energiei, stocurile minime de urgență de țiței și produse petroliere depășesc două milioane de tone și ar putea asigura consumul pentru cel puțin 90 de zile în cazul unei crize majore de aprovizionare.

Carburanții se scumpesc

Chiar dacă nu există deocamdată probleme în rafinării sau în alimentarea benzinăriilor, piața reacționează deja la tensiunile internaționale. Mai multe rețele de distribuție au majorat prețurile carburanților cu până la 15 bani pe litru.

Pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului, motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru.

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