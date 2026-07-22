SUA riscă să rămână fără rachete pe fondul intensificării conflictului cu Iranul. „Pregătiți pentru un război de lungă durată”, transmit iranienii

Oficiali de la Pentagon avertizează că rezervele tot mai reduse de rachete ar putea limita capacitatea Statelor Unite de a susține o operațiune militară pe scară largă împotriva Teheranului.

În timp ce Casa Albă evaluează posibilitatea extinderii operațiunilor militare din Orientul Mijlociu, surse din cadrul administrației americane atrag atenția că stocurile limitate de muniție de înaltă precizie și sisteme de apărare antiaeriană reprezintă un obstacol major.

„Nu avem resurse suficiente pentru a susține în siguranță aceste operațiuni, iar Casa Albă pare să nu conștientizeze pe deplin această situație”, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului.

Intensificarea atacurilor și presiuni pe calea diplomatică

Tensiunile au atins un nou prag critic după zece nopți consecutive de atacuri aeriene americane asupra unor ținte din Iran. Atacurile au fost lansate ca ripostă la moartea mai multor militari americani în baza aeriană din Iordania, lovită de rachete iraniene.

Ca răspuns, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a intensificat atacurile împotriva aliaților SUA din regiune, vizând infrastructura critică și navele comerciale din: Kuwait (unde au fost lovite o uzină electrică și o stație de desalinizare), Bahrain și Iordania.

În ciuda escaladării militare, canalele diplomatice rămân deschise. Mediatori din Katar, Egipt și Pakistan au propus un armistițiu de 10 zile pentru a preveni blocarea definitivă a strâmtorii Hormuz și pentru a permite reluarea dialogului nuclear.

Teheranul: „Pregătiți pentru un război de lungă durată”

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că țara sa se află într-un „război de proporții” cu Statele Unite și că Washingtonul trebuie să își asume consecințele.

Totodată, oficiali din cadrul regimului de la Teheran susțin că Iranul este pregătit pentru orice scenariu, inclusiv pentru o invazie terestră. Pentru aceasta, Iranul și-a descentralizat rezervele de drone și rachete, mutându-le în rețele de buncăre subterane, iar Corpul Gardienilor Revoluției (IRGC) au confirmat utilizarea unui nou tip de rachetă balistică în cadrul recentelor atacuri.

Piața petrolului și navigația

Tranzitarea strâmtorii Ormuz — o arteră vitală pentru comerțul global de energie — rămâne aproape blocată. Mai multe tancuri petroliere au fost avariate în urma unor explozii, iar IRGC a avertizat că niciun transport de petrol nu va fi în siguranță atât timp cât atacurile americane continuă.

Organizațiile internaționale, inclusiv Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), au făcut apel la reținere, după ce rapoarte neconfirmate au indicat lovituri în apropierea unor facilități nucleare aflate în construcție în sud-vestul Iranului.