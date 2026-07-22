De ce nu acceptă Fedorov oferta lui Zelenski. Miza negocierilor dure cu președintele și scenariul unor ambiții politice ale fostului ministru al Apărării

Demiterea comandantului-șef Oleksandr Sîrski nu a rezolvat criza politică provocată de plecarea lui Mihail Fedorov din fruntea Ministerului Apărării. Deși una dintre principalele revendicări ale protestatarilor a fost îndeplinită, fostul ministru nu revine în Guvern, iar negocierile cu președintele Volodimir Zelenski continuă. În paralel, tot mai multe voci vorbesc despre posibilitatea ca Fedorov să intre în politică și chiar să devină un viitor candidat la alegerile prezidențiale.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, continuă să se afle într-un impas politic, fără semne că vreuna dintre părți este dispusă la compromis. Potrivit unor surse citate de Kyiv Independent, negocierile dintre cei doi continuă, însă pozițiile rămân neschimbate.

Situația survine după mai multe zile de proteste declanșate de demiterea lui Fedorov, unul dintre cei mai apreciați membri ai guvernului ucrainean. Organizatorii manifestațiilor au anunțat o pauză de trei zile, urmând ca protestele să fie reluate dacă solicitările lor nu vor fi îndeplinite.

Una dintre cele două revendicări formulate de participanții la protestele cunoscute drept „Maidanul cartonului” – demiterea comandantului-șef Oleksandr Sîrski – a fost deja îndeplinită. Cea de-a doua, revenirea lui Mihail Fedorov la conducerea Ministerului Apărării, nu s-a materializat.

Mai mult, președintele Volodimir Zelenski i-a propus fostului ministru o funcție importantă în Executiv, care ar urma să coordoneze dezvoltarea sectorului tehnologic al statului. Potrivit presei ucrainene, Fedorov ar fi refuzat oferta.

„I-am propus lui Mihail o funcție importantă în administrație, care să permită integrarea și dezvoltarea capacităților tehnologice ale statului. În același timp, experiența lui Evgheni Hmara în domeniul securității și rezultatele obținute de unitatea Alpha îl recomandă pentru actuala structură guvernamentală”, a declarat Zelenski.

Fedorov nu a comentat public propunerea, iar consilierul prezidențial Dmitro Litvin a precizat că discuțiile dintre cei doi vor continua.

Zelenski încearcă să reducă tensiunile

Surse apropiate administrației prezidențiale afirmă că șeful statului nu intenționează să-l readucă pe Fedorov în fruntea Ministerului Apărării.

Președintele a declarat că i-a propus fostului ministru o funcție importantă în guvern, axată pe dezvoltarea sectorului tehnologic și modernizarea capacităților de apărare ale Ucrainei.

Potrivit acelorași surse, Fedorov nu a răspuns încă oficial ofertei și insistă că este dispus să revină doar în funcția de ministru al Apărării.

Protestele au schimbat agenda politică

Demiterea lui Fedorov a declanșat proteste în Kiev și în alte orașe ucrainene. Mulți participanți au cerut explicații privind înlăturarea unui ministru considerat responsabil pentru modernizarea armatei și dezvoltarea programelor de drone.

Pe măsură ce manifestațiile au continuat, atenția s-a mutat treptat asupra generalului Oleksandr Sîrski, criticat de activiști și de unii veterani pentru stilul său de conducere și pentru gestionarea unor operațiuni militare.

Mai multe acuzații privind Regimentul Skelia, o unitate de asalt a armatei ucrainene, au amplificat presiunea asupra fostului comandant-șef. Publicația Babel a relatat despre presupuse abuzuri și decese nelegate de luptă în cadrul unității, informații care au intensificat apelurile pentru înlocuirea lui Sîrski.

Două viziuni diferite asupra armatei

Observatorii descriu diferențele dintre Fedorov și Sîrski drept o confruntare între două modele de conducere.

Fedorov a promovat reforme orientate spre digitalizare, inovație și descentralizarea procesului decizional, fiind asociat cu dezvoltarea rapidă a programelor de drone și modernizarea industriei de apărare.

În schimb, Sîrski a fost perceput ca susținător al unei structuri de comandă mai centralizate, apropiată de modelul tradițional al armatei.

Schimbare la conducerea armatei

După mai multe consultări cu oficiali și comandanți militari, Zelenski l-a numit pe Mihailo Drapatîi în funcția de comandant-șef al Forțelor Armate.

În mesajul prin care și-a anunțat numirea, președintele a declarat că noua conducere militară are ca obiectiv consolidarea poziției Ucrainei pe front și crearea condițiilor necesare pentru obținerea unei păci favorabile.

Drapatîi este considerat unul dintre comandanții cu experiență ai armatei ucrainene și se bucură de respect în rândul militarilor.

Fedorov refuză o altă funcție

Surse apropiate fostului ministru afirmă că acesta consideră imposibilă continuarea reformelor începute fără revenirea la conducerea Ministerului Apărării.

În cele aproximativ șase luni de mandat, Fedorov a coordonat proiecte privind reforma recrutării, modernizarea sistemului de achiziții militare și extinderea producției și utilizării dronelor.

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Administrația prezidențială nu dă însă semne că ar intenționa să revină asupra deciziei de demitere.

Un nou ministru interimar

După schimbările din conducerea armatei, guvernul l-a desemnat pe Evghen Hmara ca ministru interimar al Apărării. Confirmarea sa oficială urmează să fie făcută de Parlament, după reluarea activității legislative.

Nominalizarea lui Hmara a fost primită mai favorabil decât alte variante discutate anterior, însă unii protestatari consideră că problema de fond rămâne nerezolvată atât timp cât Fedorov nu este repus în funcție.

Următorul test: 24 iulie

Organizatorii protestelor au acordat autorităților un termen până la 24 iulie pentru a răspunde principalelor revendicări: reinstalarea lui Mihailo Fedorov la conducerea Ministerului Apărării și înlocuirea lui Oleksandr Sîrski, măsură care între timp a fost deja adoptată.

Rămâne de văzut dacă schimbarea comandantului-șef va fi suficientă pentru a calma nemulțumirea publică sau dacă protestele vor fi reluate, menținând presiunea asupra administrației prezidențiale. Potrivit surselor citate de Kyiv Independent, nici președintele Zelenski, nici Fedorov nu par, deocamdată, pregătiți să facă un pas înapoi.

Un detaliu a atras atenția observatorilor politici: pe pagina sa de Facebook, Mihail Fedorov și-a schimbat statutul profesional în „politician”, gest interpretat de mulți drept un semnal privind viitorul său, scrie focus.ua.

„Occidentul ar putea investi politic în Fedorov”

Politologul Andrii Zolotariov susține că amploarea protestelor nu poate fi explicată doar prin nemulțumirea spontană a societății.

„Campania din jurul lui Fedorov este bine organizată, costisitoare și foarte profesionist construită. Există impresia că anumite cercuri occidentale îl pregătesc pentru o viitoare competiție electorală”, afirmă acesta.

În opinia sa, apariția lui Fedorov pe scena politică ar putea modifica echilibrul opoziției și l-ar transforma într-un rival direct al fostului comandant al armatei, Valeri Zalujnîi.

„În Ucraina politica este construită în jurul liderilor. Dacă Fedorov intră în joc, o parte din electoratul lui Zalujnîi s-ar putea orienta spre el. Se vede deja o schimbare de atitudine inclusiv în tabăra lui Petro Poroșenko, unde criticile la adresa lui Fedorov au devenit mai frecvente”, spune Zolotariov.

Analistul apreciază că fostul ministru continuă să insiste asupra revenirii la Ministerul Apărării, însă consideră puțin probabil ca această solicitare să fie acceptată.

Ruslan Bortnik: „Negocierile nu s-au încheiat”

Politologul Ruslan Bortnik crede că viitorul lui Fedorov depinde exclusiv de rezultatul negocierilor cu președintele Zelenski.

„Președintele a făcut deja unele concesii: l-a demis pe Sîrski, a operat schimbări în conducerea militară și l-a numit pe Drapatîi. Însă pentru Fedorov acest lucru nu este suficient. El dorește o funcție executivă cu atribuții reale, nu un rol consultativ”, explică expertul.

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Potrivit acestuia, dacă discuțiile vor eșua, fostul ministru ar putea deveni unul dintre cei mai importanți actori ai opoziției ucrainene.

„Schimbarea statutului de pe Facebook poate fi interpretată și ca un mesaj politic: dacă nu există loc pentru mine în Guvern, pot deveni un adversar mult mai incomod în afara lui”, afirmă Bortnik.

O nouă opoziție?

Analistul consideră că Fedorov dispune deja de câteva atuuri importante: notorietate publică, relații solide în Occident, experiență administrativă și acces la informații relevante privind domeniul apărării.

În opinia sa, toate acestea i-ar permite să construiască, în timp, o platformă politică proprie.

„Astăzi, Ucraina nu are o opoziție puternică și bine structurată. Dacă Fedorov va intra în politică, este posibil să atragă rapid electoratul nemulțumit atât de actuala putere, cât și de partidele tradiționale”, spune Bortnik.

Acesta consideră că protestele recente demonstrează că fostul ministru are deja capacitatea de a mobiliza susținători și de a exercita presiune asupra autorităților.

„Nu putem spune că și-a început oficial cariera politică, dar se află exact la granița dintre administrație și politică. Dacă negocierile cu Zelenski vor eșua, este foarte probabil să facă pasul definitiv. Ambițiile sale ar putea depăși chiar și Ministerul Apărării, vizând în perspectivă funcția de prim-ministru sau o altă poziție-cheie în Executiv”, conchide politologul.