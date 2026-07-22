 De ce nu acceptă Fedorov oferta lui Zelenski. Miza negocierilor dure cu președintele și scenariul unor ambiții politice ale fostului ministru al Apărării | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce nu acceptă Fedorov oferta lui Zelenski. Miza negocierilor dure cu președintele și scenariul unor ambiții politice ale fostului ministru al Apărării

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Demiterea comandantului-șef Oleksandr Sîrski nu a rezolvat criza politică provocată de plecarea lui Mihail Fedorov din fruntea Ministerului Apărării. Deși una dintre principalele revendicări ale protestatarilor a fost îndeplinită, fostul ministru nu revine în Guvern, iar negocierile cu președintele Volodimir Zelenski continuă. În paralel, tot mai multe voci vorbesc despre posibilitatea ca Fedorov să intre în politică și chiar să devină un viitor candidat la alegerile prezidențiale.

Mihalo Fedorv și Volodimir Zelenski/FOTO:X
Mihalo Fedorv și Volodimir Zelenski/FOTO:X

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, continuă să se afle într-un impas politic, fără semne că vreuna dintre părți este dispusă la compromis. Potrivit unor surse citate de Kyiv Independent, negocierile dintre cei doi continuă, însă pozițiile rămân neschimbate.

Situația survine după mai multe zile de proteste declanșate de demiterea lui Fedorov, unul dintre cei mai apreciați membri ai guvernului ucrainean. Organizatorii manifestațiilor au anunțat o pauză de trei zile, urmând ca protestele să fie reluate dacă solicitările lor nu vor fi îndeplinite.

Una dintre cele două revendicări formulate de participanții la protestele cunoscute drept „Maidanul cartonului” – demiterea comandantului-șef Oleksandr Sîrski – a fost deja îndeplinită. Cea de-a doua, revenirea lui Mihail Fedorov la conducerea Ministerului Apărării, nu s-a materializat.

Mai mult, președintele Volodimir Zelenski i-a propus fostului ministru o funcție importantă în Executiv, care ar urma să coordoneze dezvoltarea sectorului tehnologic al statului. Potrivit presei ucrainene, Fedorov ar fi refuzat oferta.

„I-am propus lui Mihail o funcție importantă în administrație, care să permită integrarea și dezvoltarea capacităților tehnologice ale statului. În același timp, experiența lui Evgheni Hmara în domeniul securității și rezultatele obținute de unitatea Alpha îl recomandă pentru actuala structură guvernamentală”, a declarat Zelenski.

Fedorov nu a comentat public propunerea, iar consilierul prezidențial Dmitro Litvin a precizat că discuțiile dintre cei doi vor continua.

Zelenski încearcă să reducă tensiunile

Surse apropiate administrației prezidențiale afirmă că șeful statului nu intenționează să-l readucă pe Fedorov în fruntea Ministerului Apărării.

Președintele a declarat că i-a propus fostului ministru o funcție importantă în guvern, axată pe dezvoltarea sectorului tehnologic și modernizarea capacităților de apărare ale Ucrainei.

Potrivit acelorași surse, Fedorov nu a răspuns încă oficial ofertei și insistă că este dispus să revină doar în funcția de ministru al Apărării.

Protestele au schimbat agenda politică

Demiterea lui Fedorov a declanșat proteste în Kiev și în alte orașe ucrainene. Mulți participanți au cerut explicații privind înlăturarea unui ministru considerat responsabil pentru modernizarea armatei și dezvoltarea programelor de drone.

Pe măsură ce manifestațiile au continuat, atenția s-a mutat treptat asupra generalului Oleksandr Sîrski, criticat de activiști și de unii veterani pentru stilul său de conducere și pentru gestionarea unor operațiuni militare.

Mai multe acuzații privind Regimentul Skelia, o unitate de asalt a armatei ucrainene, au amplificat presiunea asupra fostului comandant-șef. Publicația Babel a relatat despre presupuse abuzuri și decese nelegate de luptă în cadrul unității, informații care au intensificat apelurile pentru înlocuirea lui Sîrski.

Două viziuni diferite asupra armatei

Observatorii descriu diferențele dintre Fedorov și Sîrski drept o confruntare între două modele de conducere.

Fedorov a promovat reforme orientate spre digitalizare, inovație și descentralizarea procesului decizional, fiind asociat cu dezvoltarea rapidă a programelor de drone și modernizarea industriei de apărare.

În schimb, Sîrski a fost perceput ca susținător al unei structuri de comandă mai centralizate, apropiată de modelul tradițional al armatei.

Schimbare la conducerea armatei

După mai multe consultări cu oficiali și comandanți militari, Zelenski l-a numit pe Mihailo Drapatîi în funcția de comandant-șef al Forțelor Armate.

În mesajul prin care și-a anunțat numirea, președintele a declarat că noua conducere militară are ca obiectiv consolidarea poziției Ucrainei pe front și crearea condițiilor necesare pentru obținerea unei păci favorabile.

Drapatîi este considerat unul dintre comandanții cu experiență ai armatei ucrainene și se bucură de respect în rândul militarilor.

Fedorov refuză o altă funcție

Surse apropiate fostului ministru afirmă că acesta consideră imposibilă continuarea reformelor începute fără revenirea la conducerea Ministerului Apărării.

În cele aproximativ șase luni de mandat, Fedorov a coordonat proiecte privind reforma recrutării, modernizarea sistemului de achiziții militare și extinderea producției și utilizării dronelor.

Pe cine a numit Zelenski în locul lui Mihailo Fedorov la șefia Ministerului Apărării din Ucraina

Administrația prezidențială nu dă însă semne că ar intenționa să revină asupra deciziei de demitere.

Un nou ministru interimar

După schimbările din conducerea armatei, guvernul l-a desemnat pe Evghen Hmara ca ministru interimar al Apărării. Confirmarea sa oficială urmează să fie făcută de Parlament, după reluarea activității legislative.

Nominalizarea lui Hmara a fost primită mai favorabil decât alte variante discutate anterior, însă unii protestatari consideră că problema de fond rămâne nerezolvată atât timp cât Fedorov nu este repus în funcție.

Următorul test: 24 iulie

Organizatorii protestelor au acordat autorităților un termen până la 24 iulie pentru a răspunde principalelor revendicări: reinstalarea lui Mihailo Fedorov la conducerea Ministerului Apărării și înlocuirea lui Oleksandr Sîrski, măsură care între timp a fost deja adoptată.

Rămâne de văzut dacă schimbarea comandantului-șef va fi suficientă pentru a calma nemulțumirea publică sau dacă protestele vor fi reluate, menținând presiunea asupra administrației prezidențiale. Potrivit surselor citate de Kyiv Independent, nici președintele Zelenski, nici Fedorov nu par, deocamdată, pregătiți să facă un pas înapoi.

Un detaliu a atras atenția observatorilor politici: pe pagina sa de Facebook, Mihail Fedorov și-a schimbat statutul profesional în „politician”, gest interpretat de mulți drept un semnal privind viitorul său, scrie focus.ua.

„Occidentul ar putea investi politic în Fedorov”

Politologul Andrii Zolotariov susține că amploarea protestelor nu poate fi explicată doar prin nemulțumirea spontană a societății.

„Campania din jurul lui Fedorov este bine organizată, costisitoare și foarte profesionist construită. Există impresia că anumite cercuri occidentale îl pregătesc pentru o viitoare competiție electorală”, afirmă acesta.

În opinia sa, apariția lui Fedorov pe scena politică ar putea modifica echilibrul opoziției și l-ar transforma într-un rival direct al fostului comandant al armatei, Valeri Zalujnîi.

„În Ucraina politica este construită în jurul liderilor. Dacă Fedorov intră în joc, o parte din electoratul lui Zalujnîi s-ar putea orienta spre el. Se vede deja o schimbare de atitudine inclusiv în tabăra lui Petro Poroșenko, unde criticile la adresa lui Fedorov au devenit mai frecvente”, spune Zolotariov.

Analistul apreciază că fostul ministru continuă să insiste asupra revenirii la Ministerul Apărării, însă consideră puțin probabil ca această solicitare să fie acceptată.

Ruslan Bortnik: „Negocierile nu s-au încheiat”

Politologul Ruslan Bortnik crede că viitorul lui Fedorov depinde exclusiv de rezultatul negocierilor cu președintele Zelenski.

„Președintele a făcut deja unele concesii: l-a demis pe Sîrski, a operat schimbări în conducerea militară și l-a numit pe Drapatîi. Însă pentru Fedorov acest lucru nu este suficient. El dorește o funcție executivă cu atribuții reale, nu un rol consultativ”, explică expertul.

Oleksandr Sîrski, generalul care i-a pus pe fugă pe ruși la Harkov, bilanț după demitere: "Predau succesorului meu o armată aflată în ofensivă"

Potrivit acestuia, dacă discuțiile vor eșua, fostul ministru ar putea deveni unul dintre cei mai importanți actori ai opoziției ucrainene.

„Schimbarea statutului de pe Facebook poate fi interpretată și ca un mesaj politic: dacă nu există loc pentru mine în Guvern, pot deveni un adversar mult mai incomod în afara lui”, afirmă Bortnik.

O nouă opoziție?

Analistul consideră că Fedorov dispune deja de câteva atuuri importante: notorietate publică, relații solide în Occident, experiență administrativă și acces la informații relevante privind domeniul apărării.

În opinia sa, toate acestea i-ar permite să construiască, în timp, o platformă politică proprie.

„Astăzi, Ucraina nu are o opoziție puternică și bine structurată. Dacă Fedorov va intra în politică, este posibil să atragă rapid electoratul nemulțumit atât de actuala putere, cât și de partidele tradiționale”, spune Bortnik.

Acesta consideră că protestele recente demonstrează că fostul ministru are deja capacitatea de a mobiliza susținători și de a exercita presiune asupra autorităților.

„Nu putem spune că și-a început oficial cariera politică, dar se află exact la granița dintre administrație și politică. Dacă negocierile cu Zelenski vor eșua, este foarte probabil să facă pasul definitiv. Ambițiile sale ar putea depăși chiar și Ministerul Apărării, vizând în perspectivă funcția de prim-ministru sau o altă poziție-cheie în Executiv”, conchide politologul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului”
digi24.ro
image
Rodrigo De Paul, mesaj pentru Argentina după finala pierdută: Zâmbetele noastre îi deranjează, manierele noastre îi enervează
stirileprotv.ro
image
George Simion, noi reproșuri pentru Anca Alexandrescu: „Faptul că merg la o emisiune nu dă dreptul cuiva să ne facă agenda politică”
gandul.ro
image
Schimbare de plan! Kremlinul nu mai ia în calcul RETRAGEREA din zonele ocupate din Sumî și Harkov în cadrul unui acord de pace
mediafax.ro
image
Nu a avut milă de vedetele Universității Craiova: „Așteptam mai mult de la Baiaram și Mora! Am avut șansă”
fanatik.ro
image
Val de scumpiri la pompă din cauza sistării petrolului kazah din Marea Neagră. Noile prețuri la benzină și motorină
libertatea.ro
image
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o invazie terestră în Iran
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Dezastru în prima ligă din România! Clubul a informat Federația că se retrage din campionat
digisport.ro
image
Avertisment pentru cei care consumă băuturi energizante pe caniculă. Riscurile pe care mulți le ignoră
click.ro
image
Mihai Gâdea: Dacă această lege a salarizării trece, voi merge în stradă și voi protesta
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Culmea lăcomiei: primarul Marian Trâmbițașu s-a dat singur în judecată, pentru a-și mări salariul
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
cancan.ro
image
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
newsweek.ro
image
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
prosport.ro
image
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor
playtech.ro
image
Protest uluitor în Anglia! Fotbalistul care vrea să joace cu Radu Drăgușin s-a așezat pe gazon, iar antrenorul a fost nevoit să anuleze ședința de pregătire
fanatik.ro
image
3 reguli de „aur” pentru a evita un accident auto în România. Titi Aur: „Acestea sunt cele mai mari greșeli”
ziare.com
image
FOTO Alexandru Țiriac, imagine rară, cu cea mai mare ”avere”: ”Nu va exista nici măcar o zi în care să uit”
digisport.ro
image
Avertisment pentru cei care consumă băuturi energizante pe caniculă. Riscurile pe care mulți le ignoră
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Monicăi Bîrlădeanu. Imagini extrem de rare cu locuința sa și a lui Valeriu Gheorghiță. Locul arată splendid. Șemineul e preferatul ei din toată casă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Femeile ies mai devreme la pensie. Modificările aduse de noua lege și cum se aplică
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
click.ro
image
Ce spun specialiștii despre cazul tânărului mort la Iași: „Suplimentele sportive nu sunt substanțe miraculoase și nu se iau după ureche!”
click.ro
image
Pasagerul aspirat prin geamul unui avion Ryanair face dezvăluiri. Ce își amintește despre clipele trăite: „Cred în Dumnezeu”
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Un bombardier american B-52G, același model ca cel implicat în incidentul de la Palomares, realimentat în zbor (© The U.S. National Archives)
Cum au scăpat Statele Unite patru bombe nucleare deasupra Spaniei în 1966
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Italia pentru Cristina Șișcanu. Vedeta s-a ales și cu răni. „Aseară am trăit o experiență groaznică”
image
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor

OK! Magazine

image
"Creierul Chemo", un termen care descrie agonia bolnavilor de cancer. Kate Middleton a explicat ce a însemnat asta pentru ea

Click! Pentru femei

image
Starul din „Seinfeld” care a avut un comportament nepotrivit cu o minoră. Adevărul a ieșit la iveală!

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!