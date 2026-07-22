O influenceriță din România și iubitul ei, condamnați după furtul unei brățări Louis Vuitton de 36.500 de euro

O TikTokeriță din România și partenerul său au fost condamnați de Tribunalul din Grasse, Franța, după ce influencerița a furat o brățară Louis Vuitton din aur alb, evaluată la 36.500 de euro, din magazinul brandului de lux situat pe celebrul bulevard Croisette din Cannes.

Potrivit publicației Nice-Matin, furtul a avut loc după ce un suport de prezentare a rămas nesupravegheat în interiorul boutique-ului brandului Louis Vuitton.

Profitând de moment, Andra A., vârstă de 30 de ani, o TikTokeriță cu aproximativ 70.000 de urmăritori, a ascuns bijuteria sub telefonul mobil și a părăsit magazinul împreună cu partenerul său, Ștefan A, în vârstă de 33 de ani, român și el.

Identificați cu ajutorul camerelor de supraveghere

Personalul magazinului a observat dispariția bijuteriei și a alertat imediat autoritățile. Imaginile de pe camerele de supraveghere au permis identificarea cuplului, care a fost ulterior observat luând masa într-un restaurant din Cannes înainte de a dispărea din zona monitorizată.

Cei doi au fost prinși două zile mai târziu, în timpul unei acțiuni a poliției municipale împotriva hoților de buzunare. Brățara furată era purtată de influenceriță în momentul în care a fost oprită de agenți.

Bijuteria a fost recuperată, însă autoritățile au precizat că aceasta prezenta ușoare deteriorări.

Percheziții și proces rapid

În urma percheziției efectuate în camera de hotel a celor doi au fost descoperite mai multe articole de lux, pentru care aceștia au prezentat documente de achiziție, precum și alte produse care aveau încă etichetele de preț. Polițiștii au găsit și 2.830 de euro în numerar.

Judecați în procedură rapidă pentru furt calificat, cei doi au susținut că nu au intenționat să comită furtul. Românca a declarat în fața instanței că nu își poate explica gestul și că traversa o perioadă dificilă.

Procurorii au arătat însă că fapta a fost comisă intenționat, mai ales că brățara se afla încă la mâna acesteia în momentul arestării.

Pedepse cu închisoarea și interdicție în Alpes-Maritimes

Instanța i-a condamnat pe cei doi la pedepse de 10, respectiv 12 luni de închisoare, care vor fi executate sub supraveghere electronică. În plus, fiecare a primit o amendă de 5.000 de euro.

Judecătorii au dispus și interdicția de a intra în departamentul francez Alpes-Maritimes pentru o perioadă de cinci ani.