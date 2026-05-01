Video „Plaja secretă” cu nisip roz din China. Decorul de „Barbie Land” atrage mii de vizitatori

O plajă spectaculoasă cu nisip roz din Sanya, China, creată artificial pentru fotografii, atrage turiști și influenceri. Accesul este gratuit, iar decorul în stil „Barbie” oferă un fundal inedit pentru imagini virale.

Un influencer de călătorii a împărtășit experiența sa de pe o „plajă” roz din China. Denis, cunoscut pe Instagram ca @denis_ttravel, postează frecvent clipuri din călătoriile sale pentru cei aproximativ 2.000 de urmăritori, scrie Express.co.uk.

Într-unul dintre cele mai recente videoclipuri, el a vorbit despre o „plajă secretă roz”, despre care susține că „aproape nimeni nu știe”. Imaginile din clip îl arată pe Denis relaxându-se pe un șezlong roz, pe nisip roz, apoi mergând către un Pink Beach Bar și folosind un leagăn -evident, tot roz.

În descriere, el a scris: „[Plaja roz] se află în orașul Sanya, pe teritoriul Hyatt Regency Sanya Tianli Bay. Nu este o plajă clasică, ci mai degrabă o zonă foto artificială, departe de mare, creată pentru cadre spectaculoase și imagini cu atmosferă specială. Totuși, arată incredibil de frumos și probabil nu ați mai văzut așa ceva până acum.”

El a adăugat: „Accesul este gratuit chiar dacă nu ești cazat la hotel. Nu sunt cerute explicații sau solicitări speciale, pur și simplu intri și te bucuri de loc.”

Postarea a avut un succes uriaș, adunând peste 21.000 de aprecieri. Un utilizator a comentat: „Hotelul Hyatt Regency Sanya este uimitor”, iar altul a adăugat: „Mă tentează să-mi duc fiica acolo.”

„Plaja” de la Hyatt Regency Sanya Tianli Bay este o instalație artificială, în stil „Barbie”, creată exclusiv pentru fotografii. Tot spațiul este decorat în roz: nisipul, șezlongurile, umbrelele și chiar un mic chioșc de băuturi. Atmosfera este una „de păpuși” sau „Barbie Land”, extrem de populară pentru conținut pe rețelele sociale.

Nisipul nu este natural roz; nuanța provine din particule care reflectă lumina, amestecate cu corali zdrobiți. Deși este ideală pentru fotografii și relaxare pe leagăne, zona funcționează mai degrabă ca spațiu foto decât ca o plajă clasică de înot. Hotelul are, de altfel, și o plajă naturală privată în apropiere, destinată activităților obișnuite de la malul mării.

Sfaturi pentru vizitare

Priveliști spectaculoase: Datorită poziției hotelului, la aproximativ 15 minute de Aeroportul Internațional Sanya Phoenix, pot fi surprinse frecvent avioane care zboară joase deasupra zonei.

Cel mai bun moment: Nuanța roz este mai intensă în lumină naturală blândă. Intervalul ideal este după-amiaza târziu (aprox. 15:00 – 17:00), pentru fotografii optime.

Localizare: Se află în districtul Tianya, aproape de atracții importante precum parcul Tianya Haijiao („Capătul Pământului”).

Cost: Accesul pe teritoriul hotelului pentru vizitarea zonei roz este gratuit pentru toți vizitatorii.

Cum ajungi: Se poate ajunge cu autobuzul 125 sau 25 din centrul orașului, ori cu taxiul, pentru aproximativ 50–70 RMB (lei).