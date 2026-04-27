Plaje spectaculoase din Grecia care intră sub reguli dure din cauza turismului excesiv: Lefkada este vizată de măsuri noi

Autoritățile din Grecia au decis să înăsprească regulile de protecție pentru mai multe plaje considerate fragile din punct de vedere ecologic, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind impactul turismului de masă asupra litoralului.

Potrivit presei elene, printre zonele vizate se află și Lefkada, insulă cunoscută pentru plajele sale spectaculoase și apele turcoaz, dar și o destinație preferată de turiștii români, în special în sezonul estival.

Potrivit publicației Kathimerini, încă 13 plaje au fost adăugate recent pe lista celor „neautorizate”, ceea ce înseamnă că aici nu mai sunt permise concesiuni pentru amplasarea de umbrele, șezlonguri sau alte utilizări comerciale. În total, numărul acestor zone ajunge la 251.

Printre noile plaje incluse se numără zone din Koufonisia, plaja Viena din Chania și plaja Kastro din Lefkada, toate considerate de autorități „cu valoare ecologică și peisagistică ridicată”.

Noile reguli vizează în special plajele incluse în rețeaua Natura 2000, unde orice activitate care ar putea afecta echilibrul natural este strict limitată. Astfel, sunt interzise accesul vehiculelor motorizate, organizarea de evenimente cu mai mult de zece persoane, precum și utilizarea sistemelor de amplificare a sunetului.

Măsurile vin și în contextul unor reacții din partea comunităților locale.

De exemplu, în Lefkada, o inițiativă cetățenească a contestat în instanță planuri de investiții turistice, temându-se că acestea ar putea limita accesul liber la plajă și ar afecta mediul natural.

Autoritățile elene susțin că extinderea acestor restricții este necesară pentru a proteja plajele cu valoare ecologică, estetică și geomorfologică deosebită, dar și pentru a conserva habitatele și speciile de floră și faună specifice acestor zone.