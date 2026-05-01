Locul unic în lume de unde poți vedea patru țări în același timp: podul Kazungula, atracție ce uimește vizitatorii din întreaga lume

Un pod modern construit peste fluviul Zambezi a devenit una dintre cele mai neobișnuite atracții turistice din lume, datorită poziției sale geografice unice.

Podul Kazungula, care leagă Zambia de Botswana peste fluviul Zambezi, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din Africa și este tot mai des inclus pe listele de călătorii de tip „bucket-list”. Unicitatea sa constă în faptul că, din acest punct, vizitatorii pot vedea simultan patru țări diferite.

Construit pe o lungime de 923 de metri și deschis în 2021, podul leagă Botswana de Zambia, însă poziția sa geografică este una unică: la doar câțiva metri distanță, peste apele Zambeziului, se află și Namibia și Zimbabwe.

Astfel, din anumite puncte de pe pod sau din împrejurimi, turiștii pot observa simultan mai multe granițe internaționale, într-un peisaj rar întâlnit la nivel global, potrivit express.

Infrastructura modernă a înlocuit vechiul serviciu de ferry, considerat lent și nesigur, facilitând semnificativ atât transportul local, cât și turismul regional.

În prezent, traversarea este mult mai rapidă, iar zona a devenit un punct strategic pentru itinerarii care combină mai multe țări din sudul Africii.

Totuși, specialiștii în turism atrag atenția că experiența, deși spectaculoasă, necesită o planificare atentă.

Mohanjeet Brar, expert în turism și director general al Gamewatchers Safaris, subliniază că traversarea mai multor frontiere într-o zonă restrânsă poate aduce provocări logistice.

„Pare o experiență simplă pe hârtie, dar fără o planificare corectă poate deveni complicată. Vorbim despre mai multe treceri de frontieră, cerințe de viză și timpi de așteptare diferiți”, a explicat acesta.

El recomandă ca vizitatorii să trateze zona ca pe un itinerar bine structurat, nu ca pe o oprire spontană, pentru a se bucura în siguranță de experiență.

Podul Kazungula permite și combinarea unor destinații turistice importante din regiune, precum Parcul Național Chobe din Botswana și Cascada Victoria din Zimbabwe sau Zambia, într-un singur circuit.