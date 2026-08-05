 Coreea de Nord desfășoară în Rusia o unitate de rachete care ar putea fi folosită împotriva Ucrainei, susțin serviciile secrete ucrainene | adevarul.ro
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Coreea de Nord desfășoară în Rusia o unitate de rachete care ar putea fi folosită împotriva Ucrainei, susțin serviciile secrete ucrainene

Război în Ucraina
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Coreea de Nord a început desfășurarea unei unități de rachete în vestul Rusiei, care ar putea participa la atacurile asupra Ucrainei. Potrivit Direcției Principale de Informații Militare (GUR) din Ucraina, Moscova se așteaptă să primească 120 de rachete balistice nord-coreene și șase lansatoare.

Lansatoare de rachete nord-coreene
Lansatoare de rachete nord-coreene/FOTO:X

Informația a fost făcută publică de agenția Reuters, care îl citează pe Andrii Cerniak, reprezentant al GUR.

Potrivit oficialului ucrainean, unitatea, formată din aproximativ 90 de militari nord-coreeni, urmează să fie dislocată în regiunea Voronej, în cadrul Brigăzii 112 Rachete a armatei ruse. Numărul exact al rachetelor și detaliile desfășurării vor fi stabilite în cadrul unor negocieri la nivel înalt dintre Moscova și Phenian, programate pentru luna viitoare.

Cerniak a mai declarat că regimul de la Phenian a livrat deja Rusiei un nou lot de 40 de rachete balistice KN-23 și KN-24, împreună cu personal militar. Deocamdată nu este clar ce atribuții vor avea militarii nord-coreeni în operațiunile cu rachete desfășurate de armata rusă.

Potrivit reprezentantului GUR, Rusia a folosit săptămâna trecută, pentru prima dată din august 2025, două rachete balistice nord-coreene împotriva Ucrainei. Acestea ar proveni din ultimul lot de 40 de rachete livrate de Coreea de Nord.

Autoritățile ucrainene au anunțat că una dintre aceste rachete a distrus o locuință din satul Radușne, în apropiere de Krivoi Rog, provocând moartea a cel puțin cinci membri ai aceleiași familii.

Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent informațiile prezentate de Andrii Cerniak. Până la publicarea materialului, Ministerul rus al Apărării și reprezentanța Coreei de Nord la ONU nu au răspuns solicitărilor agenției.

Între timp, analiștii NK News au relatat că autoritățile nord-coreene au acoperit cu un strat de pământ o clădire nouă din cadrul uzinei „11 Februarie”, din Hamhung, unde sunt fabricate rachetele balistice Hwasong-11 destinate Rusiei. Potrivit experților, măsura ar putea avea rolul de a proteja instalația împotriva unor eventuale atacuri aeriene.

Imagini satelitare arată, totodată, că lucrările la un alt complex de producție al aceleiași uzine stagnează de mai multe luni.

În luna iulie, Rusia și Coreea de Nord se aflau în faza finală a construcției primului pod rutier peste râul Tumen, care va lega localitatea rusă Hasan de orașul nord-coreean Tumangang. Conform unei investigații realizate de Truth Hounds, noua legătură rutieră ar putea fi folosită nu doar pentru transport comercial, ci și pentru deplasarea de militari, armament și alte echipamente destinate războiului din Ucraina.

Tot în iulie, Coreea de Nord a testat armamentul noului distrugător „Kang Gon”. În cadrul exercițiilor au fost verificate lansarea de rachete de croazieră strategice, sistemele de artilerie navală, mitralierele și echipamentele de război electronic.

Sîbiha: Lansatoarele nord-coreene din Rusia trebuie distruse

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că eventualele lansatoare de rachete nord-coreene desfășurate în regiunea rusă Voronej vor deveni ținte militare legitime pentru armata ucraineană.

„În primul rând, aceste lansatoare, dacă vor fi desfășurate pe teritoriul Rusiei, trebuie distruse. Din acel moment devin ținte militare legitime, iar armata ucraineană va reacționa în consecință. Dacă Direcția Principală de Informații face publice astfel de date, de regulă acestea se confirmă”, a afirmat șeful diplomației ucrainene în cadrul unei conferințe de presă susținute la Kiev alături de ministra de Externe a Letoniei, Baiba Braže, potrivit Ukrinform.

Sîbiha a avertizat că apropierea tot mai accentuată dintre Moscova și Phenian reprezintă un motiv de îngrijorare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea regiunii Indo-Pacific.

„Suntem în contact permanent cu partenerii noștri, inclusiv Japonia și Coreea de Sud, state pentru care această cooperare militară generează riscuri reale de securitate”, a subliniat ministrul.

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Întrebat ce măsuri pot fi adoptate pe cale diplomatică pentru a limita aceste amenințări, oficialul ucrainean a susținut necesitatea înăspririi sancțiunilor împotriva regimului de la Phenian, continuarea izolării internaționale a acestuia și consolidarea eforturilor comune pentru oprirea agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

Trump refuză solicitarea lui Zelenski privind noi rachete Patriot. SUA invocă lipsa stocurilor

Iar veștile proaste pentru Ucraina nu se opresc aici. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins solicitarea omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, de a furniza Ucrainei sute de rachete interceptoare suplimentare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Liderul de la Casa Albă și-a justificat decizia prin nivelul redus al stocurilor americane și prin necesitatea păstrării acestora pentru protejarea bazelor și intereselor strategice ale SUA din Orientul Mijlociu.

Informația a fost publicată de Financial Times, care citează surse familiarizate cu discuțiile purtate săptămâna trecută în Biroul Oval.

Potrivit acestora, Trump le-a transmis oficialilor ucraineni că Statele Unite nu dispun în prezent de suficiente rachete interceptoare, o parte importantă a stocurilor fiind rezervată pentru apărarea instalațiilor militare americane din statele Golfului Persic și din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor generate de conflictul cu Iranul.

Zelenski: Doar Patriot poate opri rachetele balistice rusești

Cu o zi înainte, președintele Volodimir Zelenski avertizase că Ucraina are nevoie urgentă de noi interceptoare Patriot, singurul sistem occidental capabil să neutralizeze în mod eficient rachetele balistice lansate de Rusia.

După unul dintre cele mai ample atacuri aeriene rusești din ultimele luni, liderul ucrainean a declarat că „interceptoarele pentru rachete balistice ar fi putut salva viețile oamenilor care au murit astăzi”.

Potrivit Financial Times, în timpul atacului nocturn asupra Kievului, Rusia a lansat 24 de rachete balistice, patru rachete antinavă și 115 drone de atac. Forțele ucrainene au reușit să doboare 98 de drone, însă niciuna dintre rachetele balistice nu a fost interceptată.

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Washingtonul ezită și în privința producerii de rachete Patriot în Ucraina

Publicația britanică mai notează că Donald Trump și-a exprimat rezerve și față de acordarea unei licențe care să permită Ucrainei producerea locală a rachetelor Patriot.

Deși anterior afirmase că administrația americană analizează această posibilitate, președintele SUA consideră că transferul unei astfel de tehnologii trebuie evaluat cu maximă prudență.

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că, chiar dacă Washingtonul va aproba în cele din urmă proiectul, producția de rachete Patriot în Ucraina nu va putea începe înainte de iarna acestui an.

La începutul lunii august, Whitaker preciza că negocierile privind o colaborare pe termen lung continuă, însă este puțin probabil ca un acord să fie finalizat în următoarele luni.

În același timp, Donald Trump a reafirmat că nu este pregătit să ofere Kievului licența pentru fabricarea interceptoarelor Patriot, argumentând că transferul unei asemenea tehnologii implică riscuri prea mari și că, în viitor, aceasta ar putea fi folosită inclusiv împotriva intereselor Statelor Unite.

Declarațiile contrastează cu poziția exprimată de liderul american la începutul lunii iulie, când afirma că Washingtonul ia în calcul această variantă și sugera, într-o notă ironică, că după obținerea tehnologiei Ucraina își va putea produce singură rachetele Patriot, fără să mai depindă de ajutorul militar american.

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