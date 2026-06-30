Video Destinația de vis care își închide porțile o zi pe săptămână pentru turiști: „Avem nevoie de o pauză și de liniște”

Unul dintre cele mai vizitate sate din India, renumit pentru curățenia sa exemplară, a luat o decizie neașteptată: interzice accesul turiștilor o zi pe săptămână, într-o încercare de a proteja „viața reală a satului”.

Mawlynnong, un sat din statul indian Meghalaya, supranumit „cel mai curat sat din Asia”, a introdus din ianuarie 2026 o măsură neobișnuită: interzicerea accesului turiștilor de o zi în fiecare duminică. Decizia vine după două decenii în care localitatea a devenit o destinație turistică intens vizitată, atrăgând până la 1.000 de vizitatori săptămânal.

Potrivit locuitorilor, măsura are rolul de a echilibra beneficiile economice ale turismului cu nevoia comunității de a-și proteja identitatea culturală și viața religioasă.

„Este introdusă pentru a păstra atât identitatea culturală a satului, cât și disciplina care l-a făcut să iasă în evidență”, a declarat pentru presa indiană Precious Khongdup, membru al comitetului local, relatează BBC.

Turismul care a schimbat un sat izolat

Mawlynnong a devenit cunoscut la nivel internațional după ce revista Discover India l-a desemnat în 2003 drept „cel mai curat sat din Asia”. Într-un context în care India se confruntă frecvent cu probleme de salubritate, satul a atras atenția prin regulile stricte de igienă: copiii sunt învățați de mici să facă curățenie, iar locuitorii întrețin zilnic spațiile publice.

„A devenit un obicei al locuitorilor să mențină curățenia”, declara premierul Narendra Modi într-un discurs radiofonic, subliniind că modelul Mawlynnong poate inspira inițiativele naționale de igienizare.

Statutul de „sat-model” a transformat complet economia locală. Mulți locuitori au renunțat la agricultură și s-au orientat spre turism, deschizând pensiuni, restaurante și mici afaceri pentru vizitatori.

De ce a fost introdusă interdicția de duminică

Deși turismul a adus venituri importante, locuitorii spun că fluxul constant de vizitatori a început să afecteze ritmul tradițional al comunității. Principala motivație a deciziei este legată de religie: aproximativ 80% din populația Indiei este hindusă, însă în Mawlynnong majoritatea locuitorilor sunt creștini, iar duminica este dedicată bisericii.

„Este bine pentru noi. Avem timp să mergem la biserică, la slujbă, la rugăciune”, a spus localnica Festival Kharrymba, care percepe 30 de rupii pentru traversarea unui pod de bambus din sat.

Aceasta a adăugat: „Dacă turiștii sunt aici duminica, este o problemă pentru noi.”

Chiar și înainte de introducerea interdicției oficiale, majoritatea afacerilor erau deja închise în această zi. „Dacă vor să cumpere o sticlă de apă, nu pot, pentru că toate magazinele sunt închise. Vrem ca vizitatorii să simtă ospitalitatea satului, de aceea închidem duminica”, a explicat Khongdup.

„Avem nevoie de o pauză de la turiști”

Pe lângă argumentul religios, autoritățile locale invocă și necesitatea unei pauze de la turismul intens. În weekenduri, satul este vizitat de sute de turiști, atrași de reputația de curățenie și de peisajele îngrijite.

„Trebuie să avem o pauză. Dacă închidem o zi de la turiști, atunci putem avea viața reală a satului.”, a spus Khongdup.

Decizia vine și pe fondul unor nemulțumiri legate de comportamentul unor vizitatori. Un videoclip viral care arăta deșeuri lăsate de turiști a stârnit reacții în comunitate, un comentariu online avertizând: „Dacă nu puteți păstra frumosul nostru Nord-Est curat, vă rugăm să nu veniți aici.”

Deși unii vizitatori au posibilitatea de a rămâne peste noapte și de a evita restricția de duminică, majoritatea excursiilor de o zi sunt acum oprite în acea zi. Locuitorii susțin însă că măsura nu este una anti-turistică, ci una de protejare a comunității.

„Nu vrem ca vizitatorii să se simtă inconfortabil”, a precizat Khongdup.