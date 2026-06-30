search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Destinația de vis care își închide porțile o zi pe săptămână pentru turiști: „Avem nevoie de o pauză și de liniște”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Unul dintre cele mai vizitate sate din India, renumit pentru curățenia sa exemplară, a luat o decizie neașteptată: interzice accesul turiștilor o zi pe săptămână, într-o încercare de a proteja „viața reală a satului”.

Grzm6KnWYAA2 mC jpg

Mawlynnong, un sat din statul indian Meghalaya, supranumit „cel mai curat sat din Asia”, a introdus din ianuarie 2026 o măsură neobișnuită: interzicerea accesului turiștilor de o zi în fiecare duminică. Decizia vine după două decenii în care localitatea a devenit o destinație turistică intens vizitată, atrăgând până la 1.000 de vizitatori săptămânal.

Potrivit locuitorilor, măsura are rolul de a echilibra beneficiile economice ale turismului cu nevoia comunității de a-și proteja identitatea culturală și viața religioasă.

„Este introdusă pentru a păstra atât identitatea culturală a satului, cât și disciplina care l-a făcut să iasă în evidență”, a declarat pentru presa indiană Precious Khongdup, membru al comitetului local, relatează BBC. 

Turismul care a schimbat un sat izolat

Mawlynnong a devenit cunoscut la nivel internațional după ce revista Discover India l-a desemnat în 2003 drept „cel mai curat sat din Asia”. Într-un context în care India se confruntă frecvent cu probleme de salubritate, satul a atras atenția prin regulile stricte de igienă: copiii sunt învățați de mici să facă curățenie, iar locuitorii întrețin zilnic spațiile publice.

„A devenit un obicei al locuitorilor să mențină curățenia”, declara premierul Narendra Modi într-un discurs radiofonic, subliniind că modelul Mawlynnong poate inspira inițiativele naționale de igienizare.

Statutul de „sat-model” a transformat complet economia locală. Mulți locuitori au renunțat la agricultură și s-au orientat spre turism, deschizând pensiuni, restaurante și mici afaceri pentru vizitatori.

De ce a fost introdusă interdicția de duminică

Deși turismul a adus venituri importante, locuitorii spun că fluxul constant de vizitatori a început să afecteze ritmul tradițional al comunității. Principala motivație a deciziei este legată de religie: aproximativ 80% din populația Indiei este hindusă, însă în Mawlynnong majoritatea locuitorilor sunt creștini, iar duminica este dedicată bisericii.

„Este bine pentru noi. Avem timp să mergem la biserică, la slujbă, la rugăciune”, a spus localnica Festival Kharrymba, care percepe 30 de rupii pentru traversarea unui pod de bambus din sat.

Aceasta a adăugat: „Dacă turiștii sunt aici duminica, este o problemă pentru noi.”

Chiar și înainte de introducerea interdicției oficiale, majoritatea afacerilor erau deja închise în această zi. „Dacă vor să cumpere o sticlă de apă, nu pot, pentru că toate magazinele sunt închise. Vrem ca vizitatorii să simtă ospitalitatea satului, de aceea închidem duminica”, a explicat Khongdup.

„Avem nevoie de o pauză de la turiști”

Pe lângă argumentul religios, autoritățile locale invocă și necesitatea unei pauze de la turismul intens. În weekenduri, satul este vizitat de sute de turiști, atrași de reputația de curățenie și de peisajele îngrijite.

„Trebuie să avem o pauză. Dacă închidem o zi de la turiști, atunci putem avea viața reală a satului.”, a spus Khongdup.

Decizia vine și pe fondul unor nemulțumiri legate de comportamentul unor vizitatori. Un videoclip viral care arăta deșeuri lăsate de turiști a stârnit reacții în comunitate, un comentariu online avertizând: „Dacă nu puteți păstra frumosul nostru Nord-Est curat, vă rugăm să nu veniți aici.”

Deși unii vizitatori au posibilitatea de a rămâne peste noapte și de a evita restricția de duminică, majoritatea excursiilor de o zi sunt acum oprite în acea zi. Locuitorii susțin însă că măsura nu este una anti-turistică, ci una de protejare a comunității.

„Nu vrem ca vizitatorii să se simtă inconfortabil”, a precizat Khongdup. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în toamnă va fi fie pace, fie mobilizare”
digi24.ro
image
O cupolă de foc s-a așezat peste România și pârjolește țara. Este atât de puternică încât nu lasă nici norii să intre
stirileprotv.ro
image
Detalii exclusive din dosarul fiului judecătoarei din Pitești arestat pentru trafic de droguri. Cum l-au păcălit anchetatorii să-și dezvăluie locația prin video-call: „Fă stânga și mergi până în capăt!”
gandul.ro
image
Cât reziști sub dărâmături după un cutremur. Primele 24 de ore fac diferența între viață și moarte
mediafax.ro
image
Câți bani face, de fapt, Răzvan Lucescu la arabi: pe ce loc este în top 3 antrenori români. Olăroiu și Chivu, sume colosale
fanatik.ro
image
Raport al Avocatului Poporului despre Spitalul de Psihiatrie Voila: Pacienți legați cu orele, saloane folosite ca și celule de detenție, tragedia de la „Supraveghere”
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
gsp.ro
image
Ronald Koeman n-a mai putut, după ce Olanda a fost eliminată de Maroc la CM 2026: "Puțin îmi pasă!"
digisport.ro
image
Angelina Jolie, mărturisire sinceră despre viața sa amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Viața m-a frânt. Mă gândesc că trebuie să trăiesc din nou”
click.ro
image
O pasarelă s-a rupt chiar la inaugurarea Portului Turistic Călărași. Doi adulți și cinci copii au fost răniți
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade
observatornews.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
cancan.ro
image
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Ce s-ar întâmpla dacă ROMATSA și-ar suspenda activitatea. CSAT vorbește despre riscuri pentru întreaga țară, cum ar putea fi influențate zborurile și transporturile
playtech.ro
image
Diana Munteanu a pierdut pariul pus cu Dan Alexa. Ce a trebuit să facă vedeta de la Antena 1
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
digisport.ro
image
Cel mai bun ceai pentru persoanele cu probleme arteriale. Sfaturile unui specialist despre cum poți să incluzi băutura în dieta ta zilnică
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Bomba zilei! Cine va fi noul premier al României
romaniatv.net
image
Patriarhul Daniel, propus premier. Se dorește numirea Guvernului Reconstrucției Naționale
mediaflux.ro
image
Cum se îmbogățește David Beckham datorită pauzelor de hidratare de la Campionatul Mondial
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”
click.ro
image
Ce note a obținut Marian Godină la BAC? Polițistul nu se aștepta să promoveze examenele: „Eram pasibil de a rămâne corigent”
click.ro
image
Angelina Jolie, mărturisire șocantă despre viața ei amoroasă: „Nu am mai ieșit la întâlniri de când am divorțat”
click.ro
Alina și Nicolae ai României foto exclusive OK! Magazine DSC 2486 instalatie 2 (4) jpg
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina
okmagazine.ro
people silhouette touching moon (1) jpg
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”

OK! Magazine

image
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte