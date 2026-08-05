Povestea Carol Beer – o bere artizanală românească în expansiune

Carol Beer a pornit dintr-o conversație între patru prieteni și s-a transformat, în aproximativ un deceniu, într-un brand românesc cu identitate proprie, portofoliu divers și planuri de extindere.

În spatele companiei Carol Brewery SRL se află o echipă originară din Basarabia, unită de pasiunea pentru bere artizanală de calitate, respectul pentru istorie și dorința de a construi un proiect durabil în România.

Povestea a început în 2015, iar prima bere artizanală Carol Beer a fost lansată pe 30 noiembrie 2017. Astăzi, compania colaborează cu zeci de parteneri din HoReCa și retail specializat și urmărește să ducă brandul în cât mai multe regiuni ale țării. Pentru a înțelege originile proiectului, etapele prin care a trecut și viziunea din spatele dezvoltării sale, am discutat cu Igor Mocanu, administratorul Carol Brewery SRL, despre construirea unui brand românesc de bere artizanală, lecțiile perioadelor dificile și obiectivele următorilor ani.

Cum a început povestea Carol Beer?

Povestea noastră începe în 2015, din întâlnirea dintre pasiunea pentru bere artizanală de calitate, respectul pentru istorie și dorința de a construi ceva care să aducă oamenii împreună. Am fost patru prieteni și totul a început de la o conversație și de la un pariu pe capacitatea noastră de a ne uni competențele.

Suntem originari din Basarabia, iar valorile care ne-au apropiat au fost comunitatea, autenticitatea și respectul pentru lucrurile făcute cu grijă. Ne-am dorit să construim în România un proiect cu identitate proprie, nu doar să lansăm încă un produs pe piață. Pentru noi, o bere bună nu înseamnă doar ingrediente de calitate. Înseamnă și experiențe împărtășite, povești și momente care apropie oamenii.

Ce v-a convins că ideea poate deveni o afacere?

În 2016, piața de bere craft din România era încă la început, dar tocmai acest lucru ne-a făcut să credem că există loc pentru un proiect construit serios. Am pariat pe capacitatea noastră de a pune umărul împreună și de a duce ideea de la stadiul de discuție la o afacere.

Am călătorit mult în România, Germania și Cehia pentru a înțelege bine lumea berii artizanale. Am vrut să vedem cum funcționează această industrie, ce presupune producția și cum poate fi construit un brand sănătos. Voiam un start perfect. În același an am luat decizia de a deveni producători de bere artizanală și am început construcția unei fabrici în România.

Cine sunt cei patru oameni care au construit proiectul și ce rol a avut fiecare?

Echipa inițială a fost formată din patru oameni ale căror competențe s-au completat foarte bine. Iurie a fost arhitectul investiției, omul care a gândit structura proiectului. Artur a transformat planurile în realitate și a avut un rol esențial în partea de implementare. Alexei a devenit berarul din inima brandului, iar eu am preluat componenta comercială și operațională a afacerii.

Fiecare a venit cu o perspectivă diferită, dar am avut aceeași direcție. Tocmai această complementaritate ne-a permis să trecem de la idee la fabrica de bere artizanală, de la primele teste la produse și apoi de la produse la un brand care începe să fie recunoscut.

Care au fost cele mai dificile momente de la început?

Drumul nu a fost deloc simplu. Au fost autorizațiile, șantierul, o industrie pe care nu o cunoșteam suficient și o piață care încă nu știa foarte clar ce înseamnă berea artizanală. A trebuit să învățăm permanent și să construim totul etapă cu etapă.

Nu a existat o scurtătură. Am trecut prin perioade în care planurile trebuiau regândite, prin teste care nu au ieșit cum ne doream și prin decizii care au cerut multă răbdare. Dar tocmai aceste momente au format echipa și au creat disciplina de care aveam nevoie pentru a merge mai departe.

Prima bere artizanală Carol Beer a fost lansată pe 30 noiembrie 2017. De ce ați ales această dată și cum a apărut numele?

Data a fost aleasă cu însemnătate, la intrarea în anul Centenarului Marii Uniri. Acest moment ne-a inspirat și în alegerea numelui Carol Beer. Carol I, primul rege al României, este una dintre personalitățile care au contribuit decisiv la construirea statului român modern.

Am ales acest nume deoarece valorile asociate Regelui Carol I – viziunea, statornicia, disciplina și demnitatea – reprezintă și principiile după care ne ghidăm. Nu este doar un omagiu adus istoriei, ci și o promisiune de calitate și consecvență.

Simbolul reprezentativ al brandului este Leul, expresie a forței, nobleței și excelenței. Numele și simbolul spun împreună ce ne-am dorit să construim: un produs românesc cu personalitate, realizat cu atenție și cu respect pentru valorile care ne-au inspirat.

Cum ați dezvoltat primele produse?

Rețetele Carol Beer au fost dezvoltate prin sute de ore de studiu, teste și îmbunătățiri continue. Primele sortimente de bere artizanală au fost Pils Premium și Bruna Roșcată. Ambele există și astăzi în portofoliu, iar pentru noi aceasta este dovada că unele lucruri nu trebuie schimbate, ci doar perfecționate.

Au urmat berile artizanale Hefeweizen, Red Ale, Porter, Pale Lager și NEIPA. Fiecare stil a marcat o nouă etapă în maturizarea echipei și în dezvoltarea companiei. Nu ne-am dorit să adăugăm pur și simplu sortimente într-un portofoliu, ci să înțelegem foarte bine fiecare produs și să putem păstra aceeași calitate de la un lot la altul.

Care este principiul de la care nu faceți compromisuri în producția de bere artizanală?

La baza berii noastre artizanale se află cele patru ingrediente esențiale, la care nu mai adăugăm absolut nimic: apa, malțul, hameiul și drojdia. Ingredientele sunt atent selecționate și echilibrate pentru a crea sortimente cu personalitate și caracter.

Promisiunea noastră este ca fiecare lot să ofere un gust echilibrat și o calitate constantă. Un produs artizanal trebuie să aibă personalitate, dar consumatorul trebuie să regăsească de fiecare dată experiența pe care o așteaptă. Pentru noi, această consecvență este una dintre cele mai importante forme de respect față de cei care aleg Carol Beer.

Cum a influențat pandemia evoluția companiei?

În 2020, HoReCa, principalul nostru canal de distribuție, s-a oprit peste noapte. Multe branduri din piață nu au supraviețuit. Pentru noi a fost un moment în care a trebuit să alegem între a aștepta și a folosi acea perioadă pentru a deveni mai buni.

În loc să stăm cu mâinile încrucișate, ne-am concentrat pe ceea ce puteam controla: rețetele, procesele și cunoștințele. Am explorat gusturi noi, am creat sortimente de bere artizanală și am investit în perfecționarea meșteșugului. Paradoxal, pandemia a devenit perioada în care standardele Carol Beer au crescut cel mai mult.

Am transformat liniștea forțată într-o etapă de învățare. Când piața a început să se redeschidă, noi aveam produse mai bine definite, procese mai clare și o înțelegere mai profundă a direcției în care voiam să ducem brandul.

Vorbiți des despre calitate. Ce înseamnă, concret, acest lucru pentru Carol Beer?

La Carol Beer, calitatea nu a fost niciodată un punct de bifat. A fost o obsesie constantă. An după an, am perfecționat rețetele noastre de bere artizanală, am rafinat procesele tehnologice și am investit mult în cunoștințe.

Poate cea mai valoroasă instruire a venit însă din propria experiență: greșelile care au costat, testele care nu au ieșit cum trebuia și loturile care nu au ajuns niciodată în pahar. Nu ascundem aceste momente, pentru că tocmai ele ne-au ajutat să construim standardele care fac astăzi diferența.

Calitatea înseamnă să ai disciplina de a opri un produs atunci când nu corespunde și răbdarea de a relua procesul până când rezultatul este cel dorit. Din aceste alegeri s-a construit identitatea solidă a brandului Carol Beer.

Ce diferențiază Carol Beer într-o piață în care apar tot mai multe beri artizanale?

Carol Beer este o promisiune respectată la fiecare lot: o bere artizanală românească autentică, având un gust echilibrat și o calitate constantă, pentru a putea fi apreciată de mai mulți oameni și în mai multe ocazii.

Pentru consumatori, ne dorim să fim o alegere sigură: o bere cu personalitate, dar accesibilă, potrivită atât pentru o întâlnire între prieteni, cât și pentru un eveniment important.

Pentru partenerii din HoReCa și retail specializat, Carol Beer combină atractivitatea unui produs artizanal cu avantajele unei experiențe predictibile: calitate constantă, identitate clară și o poveste românească autentică, pe care clienții o pot înțelege și aprecia. Nu construim doar distribuție. Construim relații cu parteneri care cred în aceeași direcție.

Unde se află compania în prezent?

Am devenit o prezență în creștere, bere cu bere. De la primele livrări timide, Carol Beer a ajuns să colaboreze cu zeci de parteneri din HoReCa și retail specializat. Suntem prezenți în București, Ilfov și în tot mai multe zone din țară.

Un semn important că brandul a prins rădăcini este faptul că berea Carol a ajuns și dincolo de granițele României. Piața locală rămâne prioritatea noastră, dar povestea nu are granițe. Fiecare partener nou și fiecare comunitate în care ajungem reprezintă o etapă în evoluția companiei.

Care este următorul pas în dezvoltarea Carol Beer?

Următoarea etapă importantă este expansiunea la nivel național. Vrem să dezvoltăm rețeaua de parteneri din HoReCa și retail specializat și să ducem produsele Carol Beer în mai multe regiuni ale țării. Obiectivul este ca brandul să fie mai ușor de descoperit de consumatorii din întreaga Românie.

Pe termen scurt, ne propunem să ajungem în top 3 cele mai băute beri artizanale din România. Nu prin scurtături, ci prin ceea ce a funcționat încă de la început: comunitate, autenticitate și o calitate care nu face compromisuri.

Pe termen lung, ne dorim ca numărul oamenilor care se adună la aceeași masă pentru a savura o bere Carol să ajungă la zeci de mii anual. Creșterea nu înseamnă însă doar cifre. Înseamnă mai mulți parteneri care cred în același lucru și mai multe comunități în care povestea noastră poate ajunge.

Care este viziunea care vă ghidează după aproape zece ani de activitate?

Am învățat că o bere bună nu este suficientă. Este nevoie de oameni, de perseverență și de curajul de a continua când nu este ușor. Un produs poate deschide o ușă, dar încrederea, consecvența și relațiile construite în timp sunt cele care dezvoltă cu adevărat un brand.

Carol Beer există astăzi datorită celor care au crezut în noi. Doar cu oameni ca voi, putea fi creată o bere ca aceasta.

- Igor Mocanu – Administrator Carol Brewery SRL