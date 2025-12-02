Video Orașul european de lângă România care interzice închirierile turistice pe termen scurt într-un cartier istoric

Un oraș european de lângă România, renumit pentru băile termale, viața de noapte vibrantă și clădirile istorice va interzice complet închirierile pe termen scurt într-unul dintre cele mai populare cartiere turistice. Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și are ca scop reducerea supraaglomerării și protejarea locuințelor pentru rezidenți.

Budapesta, una dintre cele mai populare destinații de city-break din Europa urmează să interzică complet închirierile turistice pe termen scurt în Districtul VI, cunoscut și sub numele de Terézváros sau „Broadway-ul Budapestei”, potrivit dailymail.

Districtul, unde aproximativ 8% dintre apartamente erau listate pentru închirieri pe termen scurt, găzduiește unele dintre cele mai cunoscute repere ale capitalei maghiare, precum Aleea Andrássy și Opera de Stat Maghiară. În ultimul an, această concentrare de locuințe pentru turiști a dus la creșterea chiriilor cu peste 10%.

Primăria Budapestei subliniază că interdicția nu va afecta hotelurile și că decizia a fost luată după o consultare publică în care majoritatea locuitorilor au votat în favoarea acesteia. Curtea Supremă a Ungariei a confirmat legalitatea măsurii, care va avea un impact estimat de aproximativ 750.000 de euro pe an.

În prezent, aproximativ 40% dintre turiștii care vizitează Budapesta aleg să stea în locuințe de vacanță, procent semnificativ mai mare decât media europeană de 28%.

Reacțiile localnicilor sunt împărțite: unii se bucură că orașul își va păstra caracterul și accesibilitatea locuințelor, în timp ce alții se tem de pierderi financiare și reducerea ofertei turistice.

Măsura vine într-un context european mai larg, în care orașe precum Amsterdam, Barcelona sau Berlin au luat decizii similare pentru a reduce presiunea asupra pieței imobiliare și a preveni „turismul excesiv”.

În Barcelona, de exemplu, nu se vor mai acorda noi licențe pentru închirieri pe termen scurt până în 2028.

Comisia Europeană a recunoscut rolul închirierilor turistice în criza locuințelor și analizează propuneri legislative pentru a crește disponibilitatea locuințelor pe termen lung.