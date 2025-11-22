Video Un cunoscut oraș european, în topul celor mai prietenoase pentru pietoni. Pe ce poziție se află Bucureștiul

Un oraș din sudul Europei a fost recent recunoscut drept cel mai prietenos oraș pentru pietoni de pe continent, potrivit unui studiu realizat de specialiștii în transferuri de la aeroport Hoppa.

Clasamentul include și alte orașe renumite pentru plimbările pietonale, precum Atena, Istanbul, Cracovia, Amsterdam și chiar București, care ocupă poziția a 14-a în top.

Potrivit raportului, principalele obiective turistice din orașul Sevilla pot fi explorate în doar 30 de minute, pe un traseu aproape complet plat de 2 km.

Traseul trece prin centrul istoric, parcuri și zone pietonale, oferind turiștilor o experiență relaxantă, fără eforturi mari. Printre atracțiile de neratat se numără Catedrala Sfânta Maria a Vederii, Palatul Regal Alcázar și Turnul de Aur (Torre del Oro), multe dintre acestea fiind incluse în patrimoniul mondial UNESCO, scrie express.

De asemenea, în apropiere se află și Arhiva Generală a Indiilor, datând din secolul al XVI-lea, care completează oferta culturală a orașului.

Matthew Hall, directorul Hoppa, a subliniat că orașul Sevilla reprezintă o alternativă atractivă la marile centre turistice precum Barcelona sau Madrid, mai ales pentru vizitatorii care preferă să exploreze zona pe jos.

„Chiar dacă veți parcurge majoritatea atracțiilor pe jos, nu uitați de transportul de la aeroport până în oraș. Rezervarea unui transfer în avans asigură liniștea sufletească și o experiență mai plăcută”, a explicat Hall.

Orașul se bucură și de un climat plăcut în timpul iernii, cu temperaturi medii de 16-18°C în decembrie, ceea ce îl face o destinație ideală pentru turiștii care doresc să combine plimbările pietonale cu vizitarea obiectivelor culturale.

Top 20 cele mai prietenoase orașe europene pentru pietoni include: Sevilla, Atena, Istanbul, Cracovia, Amsterdam, Milano, Berlin, Copenhaga, Tallinn, Köln, Stockholm, Praga, Viena, București, Hamburg, Valencia, Florența, Nisa, Dublin și Paris.