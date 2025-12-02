search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Video O țară din Europa a fost desemnată cea mai aglomerată destinație turistică din lume: turiștii depășesc cu mult numărul locuitorilor

0
0
Publicat:

O țară europeană a fost desemnată cea mai aglomerată destinație turistică din lume, iar rezultatul este surprinzător. Spre deosebire de destinațiile clasice de vacanță, precum Spania sau Grecia, această țară nu are ieșire la mare. Cu toate acestea, atrage un număr impresionant de vizitatori.

Viena, capitala Austriei FOTO: Pixibay
Viena, capitala Austriei FOTO: Pixibay

Țara are o populație de nouă milioane, în timp ce 32 de milioane de turiști internaționali vin aici în fiecare an. În 2024, un sondaj realizat de MoneyTransfers.com a constatat că pentru fiecare rezident există aproape de patru ori mai mulți turiști. Acest lucru oferă un raport de un rezident la 3,6 turiști. Țara care a primit acest titlu este Austria, iar majoritatea turiștilor se concentrează în capitala sa, Viena. 

Cunoscută ca „Orașul Viselor”, nu este de mirare că milioane de oameni vin să o exploreze. Atracțiile din oraș includ Palatul Schönbrunn, Opera din Viena și Muzeul de Istorie Naturală, scrie express.

Capitala Austriei este plină de frumoasă arhitectură barocă, monumente istorice și o viață de noapte vibrantă, datorită barurilor și restaurantelor aglomerate. Din fericire, orașul este obișnuit să facă față unui număr mare de vizitatori.

Dar și alte zone ale țării devin populare. Hallstatt, un orășel cunoscut pentru casele sale pitorești din Alpi, cascadele și lacurile sărate, toate încadrate de un lanț muntos frumos acoperit de zăpadă, se află printre locurile care înregistrează un aflux uriaș de turiști.

Se zvonește că orașul ar fi fost sursa de inspirație pentru Regatul Arendelle din filmul Disney „Frozen”. 

Hallstatt, un orășel cunoscut pentru casele sale pitorești FOTO: getty images
Hallstatt, un orășel cunoscut pentru casele sale pitorești FOTO: getty images

Lacul din Hallstatt a devenit un loc viral pentru selfie-uri, iar în încercarea de a reduce numărul turiștilor, au fost instalate garduri din lemn pentru a bloca priveliștea.

În scurt timp, a apărut reacția negativă pe rețelele de socializare, iar gardurile au fost demontate ulterior.

Într-o declarație pentru site-ul local Upper Austrian News în 2023, primarul Scheutz a spus: „singurul lucru care ar ajuta este ca punctul de fotografiere să nu mai fie un punct de fotografiere.”

Peste un milion de turiști au vizitat Hallstatt de când s-a zvonit că ar fi legat de „Frozen”. Orașul, care este protejat ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, are aproximativ 800 de rezidenți.

Înainte de pandemie, traficul pietonal în oraș ajungea la aproximativ 10.000 de vizitatori pe zi.

Primarul din Hallstatt, Alexander Scheutz, a decis să introducă o limită a numărului de autocare și mașini permise să intre în zonă.

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
stirileprotv.ro
image
ANM a dat prognoza până la Revelion 2026. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
Alertă la Universitatea Craiova! De ce Isenko nu a fost titular în meciul cu Universitatea Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Topul inculpaților care scapă de procese prin prescripție. Liviu Dragnea, Adrian Sârbu și Robert Negoiță printre ei
libertatea.ro
image
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
digi24.ro
image
Fostul selecționer al României e noul prezentator Survivor! Anunț oficial făcut de Antena 1
gsp.ro
image
O româncă a ieșit în lacrimi din meciul cu Danemarca și a transmis un mesaj clar: "A fost o onoare!"
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională
observatornews.ro
image
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Cu câți bani rămâi în mână dacă vinzi o locuință. Impozitul nu mai depinde de preț, noua lege schimbă total calculele
playtech.ro
image
Sorin Cârțu, dialog incredibil cu Mario Felgueiras chiar în timpul meciului U Cluj – Universitatea Craiova: „O echipă fricoasă. Asta s-a vrut”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
De necrezut! Ce au putut să-i propună oamenii marelui Ronaldinho unui fotograf român. Imaginile surprinse la Iași
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Sfârșit macabru pentru o influenceriță de 31 de ani! Aceasta a fost înghesuită într-o valiză și îngropată într-o pădure de către fostul iubit
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională
romaniatv.net
image
REPORTAJ Am pedalat câteva sute de kilometri (vreo 800) pe Via Transilvanica, în cele mai ploioase zile din 2025. „Drumul care unește” m-a distrus și refăcut FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Fostul selecționer al României e noul prezentator Survivor! Anunț oficial făcut de Antena 1
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Un urs de mari dimensiuni a ajuns de 1 Decembrie în parcarea mall-ului Coresi din Brașov. Ce au făcut jandarmii când au ajuns la fața locului
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Spectacol la Torino cu ocazia Zilei Naționale a României. Sute de oameni au organizat un flash mob impresionant
click.ro
image
Corina Dănilă, nuntă în mare secret cu actorul Dorin Enache, mai tânăr cu 12 ani: „Suntem împreună de 7 ani, căsătoriți de 5 ani”
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Coloană de soldați în Bucureștiul anului 1941 (© Bundesarchiv, N 1603 Bild-001 / Horst Grund / CC-BY-SA 3.0)
România ca un burdihan imens. Bucureștiul anilor 1938-1940, văzut de o scriitoare englezoaică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!