Video O țară din Europa a fost desemnată cea mai aglomerată destinație turistică din lume: turiștii depășesc cu mult numărul locuitorilor

O țară europeană a fost desemnată cea mai aglomerată destinație turistică din lume, iar rezultatul este surprinzător. Spre deosebire de destinațiile clasice de vacanță, precum Spania sau Grecia, această țară nu are ieșire la mare. Cu toate acestea, atrage un număr impresionant de vizitatori.

Țara are o populație de nouă milioane, în timp ce 32 de milioane de turiști internaționali vin aici în fiecare an. În 2024, un sondaj realizat de MoneyTransfers.com a constatat că pentru fiecare rezident există aproape de patru ori mai mulți turiști. Acest lucru oferă un raport de un rezident la 3,6 turiști. Țara care a primit acest titlu este Austria, iar majoritatea turiștilor se concentrează în capitala sa, Viena.

Cunoscută ca „Orașul Viselor”, nu este de mirare că milioane de oameni vin să o exploreze. Atracțiile din oraș includ Palatul Schönbrunn, Opera din Viena și Muzeul de Istorie Naturală, scrie express.

Capitala Austriei este plină de frumoasă arhitectură barocă, monumente istorice și o viață de noapte vibrantă, datorită barurilor și restaurantelor aglomerate. Din fericire, orașul este obișnuit să facă față unui număr mare de vizitatori.

Dar și alte zone ale țării devin populare. Hallstatt, un orășel cunoscut pentru casele sale pitorești din Alpi, cascadele și lacurile sărate, toate încadrate de un lanț muntos frumos acoperit de zăpadă, se află printre locurile care înregistrează un aflux uriaș de turiști.

Se zvonește că orașul ar fi fost sursa de inspirație pentru Regatul Arendelle din filmul Disney „Frozen”.

Lacul din Hallstatt a devenit un loc viral pentru selfie-uri, iar în încercarea de a reduce numărul turiștilor, au fost instalate garduri din lemn pentru a bloca priveliștea.

În scurt timp, a apărut reacția negativă pe rețelele de socializare, iar gardurile au fost demontate ulterior.

Într-o declarație pentru site-ul local Upper Austrian News în 2023, primarul Scheutz a spus: „singurul lucru care ar ajuta este ca punctul de fotografiere să nu mai fie un punct de fotografiere.”

Peste un milion de turiști au vizitat Hallstatt de când s-a zvonit că ar fi legat de „Frozen”. Orașul, care este protejat ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, are aproximativ 800 de rezidenți.

Înainte de pandemie, traficul pietonal în oraș ajungea la aproximativ 10.000 de vizitatori pe zi.

Primarul din Hallstatt, Alexander Scheutz, a decis să introducă o limită a numărului de autocare și mașini permise să intre în zonă.