Orașul din Europa cu 3.000 de ore de soare pe an, desemnat drept cea mai bună destinație de călătorie pentru turiști în 2026

Un oraș european a fost ales drept „cea mai bună destinație pentru călătorii” în 2026 de organizația European Best Destinations, pe baza voturilor a milioane de turiști din 154 de țări. Destinația s-a remarcat prin combinația sa unică de cultură, stil de viață, gastronomie și calitatea vieții, oferind vizitatorilor experiențe autentice.

Orașul Madrid, capitala Spaniei, se bucură de aproximativ 3.000 de ore de soare pe an și este renumit pentru confortul pe care îl oferă turiștilor.

Editorul Kara Godfrey, de la publicația The Sun, recomandă câteva dintre locurile sale preferate: barul La Pez, unde tortilla se servește în porții generoase și se poate acompania cu o bere sau un tinto de verano (o băutură răcoritoare foarte populară în Spania) la doar 2,50 euro. Acesta mai recomandă și terasa El Cielo de Montera, un spațiu elegant de pe acoperiș unde un Aperol Spritz poate fi savurat cu o priveliște spectaculoasă asupra orașului.

Un alt loc apreciat pentru cocktailuri și priveliști panoramice este Sky Bar, situat în partea superioară a Hotelului Riu Plaza España, care oferă panorame de 360 de grade asupra orașului.

De asemenea, Madrid se mândrește și cu spații verzi impresionante.

Parcul El Retiro, cel mai mare parc public din Madrid, are peste 15.000 de copaci și oferă posibilitatea plimbărilor cu barca pe lac, la prețul de 4 euro, admirând monumentul regelui Alfonso al XII-lea.

Pe timpul verii, orașul devine și mai vibrant, cu piețe animate, bulevarde largi și magazine variate, toate oferind turiștilor posibilitatea de a combina relaxarea cu explorarea culturală și gastronomică.



