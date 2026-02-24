search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Orașul din Europa cu 3.000 de ore de soare pe an, desemnat drept cea mai bună destinație de călătorie pentru turiști în 2026

0
0
Publicat:

Un oraș european a fost ales drept „cea mai bună destinație pentru călătorii” în 2026 de organizația European Best Destinations, pe baza voturilor a milioane de turiști din 154 de țări. Destinația s-a remarcat prin combinația sa unică de cultură, stil de viață, gastronomie și calitatea vieții, oferind vizitatorilor experiențe autentice. 

Spania, cea mia bună destinație turistică FOTO: pexels
Spania, cea mia bună destinație turistică FOTO: pexels

Orașul Madrid, capitala Spaniei, se bucură de aproximativ 3.000 de ore de soare pe an și este renumit pentru confortul pe care îl oferă turiștilor.

Editorul Kara Godfrey, de la publicația The Sun, recomandă câteva dintre locurile sale preferate: barul La Pez, unde tortilla se servește în porții generoase și se poate acompania cu o bere sau un tinto de verano (o băutură răcoritoare foarte populară în Spania) la doar 2,50 euro. Acesta mai recomandă și terasa El Cielo de Montera, un spațiu elegant de pe acoperiș unde un Aperol Spritz poate fi savurat cu o priveliște spectaculoasă asupra orașului.

Un alt loc apreciat pentru cocktailuri și priveliști panoramice este Sky Bar, situat în partea superioară a Hotelului Riu Plaza España, care oferă panorame de 360 de grade asupra orașului.

De asemenea, Madrid se mândrește și cu spații verzi impresionante.

Parcul El Retiro, cel mai mare parc public din Madrid, are peste 15.000 de copaci și oferă posibilitatea plimbărilor cu barca pe lac, la prețul de 4 euro, admirând monumentul regelui Alfonso al XII-lea.

Pe timpul verii, orașul devine și mai vibrant, cu piețe animate, bulevarde largi și magazine variate, toate oferind turiștilor posibilitatea de a combina relaxarea cu explorarea culturală și gastronomică.


Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24. „Diplomele de doctorat au ajuns o povară”
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather au „modificat schimbarea”. Ninge sau nu de Paște în București?
gandul.ro
image
Interviurile pentru șefiile marilor parchete, ziua 2, „ziua DNA”
mediafax.ro
image
Ireal! Asta e România, de fapt! Câți oameni s-au uitat la cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
fanatik.ro
image
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cine este românul care a cumpărat și dus pe frontul din Ucraina peste 200 de mașini: „O fac pentru copiii și nepoții mei”
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
observatornews.ro
image
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
cancan.ro
image
Pensii înghețate, după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Mesaje scurte și romantice de Dragobete 2026 pentru SMS sau WhatsApp
playtech.ro
image
Detalii neștiute despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia: “Este un doctor român! Una dintre somitățile medicinei mondiale”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima decizie luată de Sorana Cîrstea, după despărțirea de Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
500 de lei au dispărut din pensie! LOVITURĂ COLOSALĂ pentru pensionarii din România
romaniatv.net
image
Sprijin de 1.000 de lei pentru pensionari, în două tranșe. Ministrul Muncii anunță măsurile sociale propuse pentru familii
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Dezbatere aprinsă pe internet: O ducem mai bine ca acum 10 – 20 de ani?
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Afișul oficial al filmului „La răscruce de vânturi” face o trimitere directă, din punct de vedere vizual, la filmul clasic “Pe aripile vântului”
„La răscruce de vânturi” - Un roman clasic între ecranizări vechi și noi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești