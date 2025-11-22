Salina Turda, pusă sub sechestru de un afacerist care a făcut avere din tranzacții cu bitcoin. Obiectivul turistic este în pericol

Un om de afaceri din Oradea, cunoscut pentru investițiile în bitcoin, este foarte aproape de a prelua controlul asupra Salina Turda SA, societatea care administrează una dintre cele mai vizitate atracții turistice ale Transilvaniei, după ce Primăria Turda a acumulat datorii de peste 9 milioane de lei către acesta.

Omul de afaceri Horea Tudor Vușcan, din Oradea, a pus sechestru pe acțiunile deținute de Primăria Turda la societatea Salina Turda SA, prin intermediul unui executor judecătoresc, după ce a preluat prin cesiune o parte din creanțele pe care municipalitatea le datora Societății de Transport Public Alba Iulia, potrivit ziaruldecluj.

STP a operat transportul public din Turda între 2010–2019 și a câștigat zeci de procese împotriva primăriei, suma totală datorată de municipalitate depășind 30 de milioane de lei.

Potrivit presei locale, datoria pe care Primăria Turda o are în prezent față de Vușcan se ridică la 9.089.467 de lei, din care 7.812.367 lei reprezintă debit principal și 1.047.614 lei penalități de întârziere. Executarea silită a început în 2021, a fost suspendată în 2022 și reluată în 2024.

În octombrie 2024, primăria a depus o contestație la executare împotriva preluării forțate a Salinei Turda SA. Pe termen scurt, instanța a admis cererea de suspendare a executării până la soluționarea definitivă a contestației, iar dosarul are termen în 9 decembrie 2025.

Vușcan încearcă, de asemenea, să blocheze suma de 2,6 milioane de lei reprezentând dividendele plătite de Salina Turda către primărie pentru anul 2023. Judecătoria Turda i-a respins cererea de validare a popririi, motivând că astfel de venituri bugetare nu pot fi urmărite silit de creditori.

Afaceristul a contestat decizia la Tribunalul Cluj

Situația financiară tensionată a determinat Primăria Turda să solicite, în 2022, sprijinul Instituției Prefectului Cluj pentru alocarea unei sume de 24,6 milioane de lei, care acoperea datoria către Vușcan (9,089 milioane lei), penalități de 1%/zi stabilite printr-o convenție cu STP în 2019 (15,35 milioane lei), precum și cheltuielile de executare silită.

În cererea prin care a obținut suspendarea executării, Primăria Turda avertizează că pierderea controlului asupra Salinei Turda SA ar avea consecințe majore pentru întreaga comunitate.

„Instanţa de fond (Judecătoria Turda a respins cererea de suspendare – n.r.) ar fi trebuit să ia în considerare impactul economic devastator pe care pierderea controlului asupra Salinei Turda S.A l-ar avea asupra municipiului Turda. Societatea este un pilon al economiei locale generând o cifră de afaceri de 34.060.610 lei în 2022 și atrăgând 601.627 de turiști în 2023, cu o creștere de 12% față de anul precedent. De asemenea, Salina Turda SA avea în 2022 un număr mediu de 122 de angajați, contribuind la susținerea familiilor locale și la reducerea șomajului în zonă. Pierderea controlului asupra acțiunilor deținute de Municipiul Turda ar avea un impact profund și multidimensional asupra comunității locale, afectând nu doar stabilitatea financiară a municipiului, ci și echilibrul economic, social și cultural al regiunii”, au transmis reprezentanții Primăriei Turda.

Municipalitatea susține că Salina este „un pilon al economiei locale”, generând venituri importante, atrăgând sute de mii de turiști anual și susținând peste o sută de locuri de muncă.

„Pierderea controlului asupra societății ar afecta stabilitatea financiară a municipiului și echilibrul economic, social și cultural al regiunii”, afirmă reprezentanții primăriei.

Salina Turda SA este o societate cu acționariat închis, aparținând în totalitate municipalității. În ultimii ani.

În 2024, a raportat un profit de 7,9 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 41 de milioane de lei, depășind rezultatele din 2023, când profitul net a fost de 7,4 milioane de lei.

Salina are 125 de angajați, iar numărul vizitatorilor a crescut de la 601.627 în 2023 la peste 700.000 în 2024.