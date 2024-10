Succesul clipului produs în România de Mr. Beast, cel mai popular yutuber din lume, este datorat și unei companii londoneze, condusă de români, care a lucrat cu actori celebri precum Keanu Reeves, Chris Hemsworth, Idris Elba și cu emisiuni precum Top Gear și National Geographic.

Povestea aducerii lui Mr Beast, cel mai popular youtuber din lume, la Salina Turda ascunde o altă poveste de succes la fel de interesantă. Echipa youtuber-ului a apelat la o așa-zisă firmă de „fixeuri” – care ajută influenceri, companii de jurnalism, branduri comerciale, producători documentare să filmeze în circa 150 de țări din întreaga lume.

Pentru că o producție de genul celei făcute de Mr Beast la Salina Turda necesită foarte multă muncă logistică, care ar fi foarte dificil de realizat de o echipă din altă țară, s-a apelat la Storytailor, o companie cu sediul în Londra dar „cu suflet românesc”, cum ne-a spus managerul Paul Lungu, care să asigure această parte esențială a realizării clipului.

Acestă firmă este una dintre cele mai cunoscute de pe piață, lucrând la producții în care au fost implicați actori precum Keanu Reves, Chris Hemsworth, Idris Elba, emisiuni precum Top Gear și National Geographic sau companii precum FIFA, Oracle, Hyndai.

„Cu un portofoliu vast de servicii de producție video impecabile, Storytailors se definește ca o companie de producție de film versatilă. Am lucrat cu diverși clienți de renume mondial și am supravegheat cu succes proiecte de producție de filme corporative, filme documentare, precum și câteva videoclipuri corporative populare și știri. Cu o prezență puternică în peste 140 de țări, Storytailors este compania de producție media cu care doriți să lucrați când filmați în străinătate” – se arată pe site-ul companiei.

Ei au asigurat pentru echipa lui Mr Beast de la mâncare consumată, cazări, transport și până la construirea, în 48 de ore, a unui restaurant în salină, la aducerea aparatelor de sport pe care Mr Beast le-a folosit o săptămână și apoi le-a donat, la asigurarea asistenților de producție etc.

„Adevărul” a vorbit cu Paul Andrei Lungu, managerul general al companiei, și cu Bogdan Maraloiu, producătorul care s-a ocupat de producția lui Mr Beast – care ne-au vorbit despre culisele a probabil celui mai spectaculos clip filmat de Mr Beast anul acesta.

„Am mai avut clienți celebri, Keanu Reves, Chris Hemsworth și alții”

Adevărul: Spuneți-mi vă rog cum a început toată această aventură?

Paul Lungu: Toată chestia asta a venit printr-un email pe care l-am primit pe la vreo 12.30 noaptea, ceva în genul ăsta, în care acești oameni se interesau de posibilitatea de a filma în Salina Turda. Noi am mai filmat diverse lucruri pe acolo, evident în niciun caz la dimensiunea clipului ăstuia.

Bogdan Maraloiu: De obicei închiriem, nu știu, pentru o zi fi de filmare sau în timpul nopții se mai închiriază, dar mie mi s-a părut inițial aproape imposibil de realizat, să închiriem întreaga salină pentru o săptămână.

Mai exact, firma voastră cu ce se ocupă?

Paul: Firma noastră se numește Storytailers, facem producție internațională. Firma e britanică, dar îmi place să spun că are suflet românesc pentru că e deținută de mine și echipa principală e formată din români. Noi facem filmări internaționale. De exemplu, dacă să spunem BBC vrea să filmeze în Bolivia are nevoie ajutor local. Noi suntem acest ajutor, avem bolivieni în echipă și asigurăm locații, echipamente, suntem niște intermediari locali în toate țările astea. Acoperim cam 150 de țări. Dacă vrei, e ca o agenție de turism pentru filmări, doar că are un alt nivel de complexitate.

Până acum Mr. Beast este cel mai cunoscut un client de-al vostru?

Paul: Nu, nu, am avut destul de mulți clienți celebri. Am lucrat cu Keanu Reves, Chris Hemsworth și alții. De fapt, noi lucrăm cu casele lor de producție, nu ne sună pe noi aceste vedete.

Cum a ajuns Mr Beast la Salina Turda? Ați recomandat voi locul?

Bogdan: Ei deja erau hotărâți, găsiseră informații despre Salina Turda pe internet. Ei au o echipă destul de mare de „creative” în spate, care caută locații și ei cumva deja știau că vor să filmeze acolo. După ce am realizat că da, într-adevăr ar fi posibil să filmăm acolo, au avut nevoie de tot ce înseamnă echipă de producție locală. Adică absolut toată logistica din spate, echipamente de închiriat, oameni. Am fost o echipă mare de români, adică am fost în unele zile, inclusiv aproximativ 30 de oameni la filmare.

Evident, totul s-a ținut destul de secret, pentru că așa funcționează la ei, mă rog. Practic toată partea de producție locală a fost oferită de noi, de la transport, logistică, echipament, catering, set-building. Am construit inclusiv acel restaurant care apare în în filmuleț.

Să înțeleg că filmările le-au făcut firma dvs?

Bogdan: Nu, ei vin cu o echipă întreagă de filmare, adică ei vin cu cameramani, operatori, cu regizori ș.a.m.d. Ei au o echipă stabilă din punctul ăsta de vedere. Evident că de capitolul ăsta la care e nevoie de multe cunoștințe locale, au lucrat cu noi.

„Am construit un restaurant în salină”

Practic echipa voastră, ce a făcut?

Bogdan: Toți asistenți de producție au fost de la noi, noi am făcut set-buildingul în sensul în care ei practic ne-au dat o fotografie, cum cam cum ar vrea să arate acest restaurant amenajat în salină, iar noi am găsit o echipă de construcții care a venit și a construit acel restaurant în decurs de, nu știu, 48 de ore, ceva în genul ăsta. Și lucrurile astea nu atât de spectaculoase, dar care sunt super necesare pentru a merge mai departe producția, adică transport de exemplu, cazări, contracte.

Contractul de închiriere a salinei s-a încheiat direct între ei și reprezentanții salinei, noi nu am avut acolo nicio legătură.

În general cei din echipa Mr Beast fac direct aceste închirieri. În schimb, de tot ceea ce înseamnă contracte pentru diverse echipamente pe care le-am adus acolo ne-am ocupat noi.

Paul: Într-adevăr n-am semnat noi contarctul cu salina, dar toate legăturile între oficialii de la salină și echipa lor au fost asigurate de Bogdan. Le-a explicat ce vor, cine sunt etc.

Spuneți-ne câteva lucruri inedite cu privire la filmările de la Salina Turda

Paul: Interesant este că au rămas foarte multe obiecte cumpărate pentru diverse scopuri și unul din lucrurile faine pe care le-au făcut Bogdan și echipa a fost faptul că au donat o bucătărie la un ONG.

Bogdan: Da, au rămas niște echipamente profesionale de gătit pe care le-am folosit când am construit restaurantul din salină și le-am donat apoi unui ONG din Turda. Este o practică pe care o are echipa lui Mr Beast.

În salină nu s-a gătit, dar am avut nevoie de aceste echipamente pentru a amenaja acel restaurant fast-food despre care vă spuneam, unde s-au făcut filmări.

De asemenea, a fost donat către salină mai mult echipament de sport. Practic au amenajat o sală de sport acolo, în baza de tratament a salinei, au plătit ei toate aparatele.

Au cumpărat aparate de sport pentru a avea 7 zile unde se facă exerciții și apoi le-au donat?

Bogdan: Da, exact.

Am înțeles din ce spuneau cei de la salină că la un moment dat a fost și 70 de oameni în salină?

Da, în total, echipa noastră au avut, în anumite zile, de 70 de oameni. Au invitat acești influenceri pe care a trebuit să-i aducem acolo la salină. A fost destul de interesant pentru că nimeni nu știa că ei vor veni. Ei sunt urmăriți constant pe social media de fanii lor. Toți copiii de sub, nu știu, 16 ani care sunt mari urmăritori ai acestor influenceri se uită constant la ce fac ei și a fost nevoie să ținem totul secret în așa fel încât să nu se afle cumva și să nu vină fanii se îmbulzească acolo, la salină. Asta ar fi fost o problemă

Care au fost reacțiile echipei cu privire la Salina Turda?

Au fost impresionați de țară, de modul în care au fost primiți. Era o filmare aproape imposibil de făcut. În primul rând, ei nu știau că există așa ceva, că există un orășel construit în subteran, cum au spus ei. Pentru ei a fost extraordinar.

Care a fost cea mai mare provocare a voastră?

Bogdan: Cea mai mare provocare a fost faptul că a trebuit să construim acel restaurant în salină, pentru că a trebuit să ne mișcăm foarte repede. Noi nu aveam niște planuri clasice de construcție și a trebuit să ne adaptăm. Ne-au arătat o poză. Am lucrat cu o echipă de construcții, inclusiv în ture, a fost a fost un heirup foarte, foarte mare, dar am reușit până la urmă.

Cum veneau solicitările?

Cererea asta a fost o excepție, a venit cumva mai pe nepusă masă. Ei funcționează foarte mult în sensul ăsta, adică le vin idei pe parcurs, în timp ce filmează și întreabă dacă ar fi posibil să facem lucrul ăsta. Dar în general sunt task-uri mai mici, adică nu știu, avem nevoie de niște torțe, să zicem și trebuie să găsim, dar asta nu e o problemă atât de mare ca un restaurant.

Voi ce echipă ați avut?

Cam de 30 de persoane am avut în general. Echipa care a stat nonstop acolo a fost formată din aproximativ 10-12 persoane. Am lucrat în două ture pentru că trebuia constant să fim acolo.

Ei sunt foarte, foarte adaptați pentru genul ăsta de filmări. Nu au foarte mulți cameramani. Avantajul acolo a fost faptul că Salina Turda este iluminată destul de frumos, dar oricum a trebuit să aducem destul de multe lumini.

Echipa lor tehnică era formată în jur de 10-12 persoane, ceva de genul ăsta. Ceilalți influenceri au venit pe cont propriu, adică nu au venit cu echipa lor de filmare.

Care a fost cea mai solicitantă parte a activității voastre?

Bogdan: Pentru noi, mă rog, a fost destul de obositor pentru că e un drum destul de lung, prin tunel, până în salină pe care trebuia să-l facem fiecare de multe ori pe zi și pe lângă asta a fost aparatura care trebuia cărată în salină.

Câte ore s-au filmat?

Practic s-a filmat aproape încontinuu. Noi eram în ture de 12 cu 12. Noi știam în principiu cam cum o să decurgă filmarea, fără surprizele de rigoare. Aproape în fiecare zi erau mici schimbări sau mici modificări, dar noi știam cumva un plan în general, să zic așa al filmării. Și am pututsă ne organizăm în sensul ăsta, pentru că o parte foarte, foarte importantă a fost tot ce înseamnă aprovizionarea, adică o foarte multe obiecte, materiale de construcții, ați văzut că ei apar și în filmare cu multe articole de camping.

Aprovizionarea asta a fost un lucru constant, adică în fiecare zi aveam o echipă care făcea această aprovizionare, inclusiv cu mâncare.

Voi ați dus mâncarea?

Am colaborat cu o firmă de catering din Cluj care ne-a adus mâncare. Ei puteau să-și aleagă din mai multe meniuri. Nu era doar bucătărie românească, dar au mâncat și feluri de mâncare românești.

Cea mai atipică misiune pentru Storytailors

Pentru voi a fost cea mai grea misiune pe care ați avut-o până acuma sau ați avut și mai grele?

Aș spune că nu a fost cea mai grea neapărat doar că a fost într-adevăr specială pentru că noi în general lucrăm pe un pe un program bine stabilit, lucrăm știind foarte clar ce o să facem înainte. Evident că ei lucrează ceva mai atipic și din punctul ăsta de vedere într-adevăr a fost a fost foarte interesant să ne adaptăm la stilul ăsta de lucru, dar eu zic că am reușit.

Cum ați relaționat cu ei?

Nu au aere de vedete, sunt oameni OK și noi am fost super-surprinși de ei și de cât de ok au fost. Nu am simțit niciodată vreo diferență, adică practic noi mâncam împreună cu ei, lucram împreună cu ei.

Au fost super deschiși cu toată echipa românească.

Cum s-a filmat? Au fost scenarii sau totul a fost natural?

A fost ca un reality show. Nu este regizat în vreun fel în afară de niște linii mari, mă rog. Cei care apar în filmării nici măcar nu știu despre lucrurile care urmează să se întâmple, adică practic se captează reacțiile lor autentice.

Au mai rămas după filmări, au fost interesați să vadă România?

Din păcate nu au avut cum, deși noi, mă rog, noi am rămas în relații foarte bune cu echipa lor. Ne-au spus că și-ar fi dorit să meargă să vadă inclusiv Castelul Bran.

În afară de câteva plimbări prin Cluj pe care le-au făcut și le-au plăcut foarte, foarte mult, nu au putut să rămână pentru că au trebuit să plece să continue filmările.

Din ce ați vorbit cu echipa, pentru ei a fost cel mai spectaculos loc în care au filmat?

Mi-au spus și ei că li s-a părut unul dintre cele mai spectaculoase locuri pe care le-au văzut vreodată.