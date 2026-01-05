O insulă grecească caută voluntari pentru a îngriji pisicile fără stăpân. Ce oferă gratuit, în schimb

Mai multe organizații caritabile din insula grecească Syros caută voluntari pentru a îngriji pisicile fără stăpân de pe insulă (aproximativ 3.000 la număr) oferind cazare gratuită în schimb.

Din anii 1990, organizații caritabile precum Syros Cats se ocupă de gestionarea populației feline, sterilizare și îngrijirea pisicilor, scrie Daily Mail.

În schimbul cazării gratuite, micului dejun și utilităților, voluntarii vor petrece cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână hrănind, curățând și mângâind pisicuțele salvate.

Printre activitățile zilnice se numără curățarea litierelor, periatul pisicilor, grădinărit, capturarea sau ajutarea la prinderea pisicilor sălbatice, administrarea medicamentelor și transportul la veterinar al pisicilor bolnave, rănite sau nevaccinate.

Voluntarii trebuie să interacționeze și cu vizitatorii, prezentându-le insula și pisicile. De asemenea, li se recomandă să nu atingă pisicile bolnave sau rănite fără acordul organizației, deoarece acestea ar putea fi nevaccinate.

De asemenea, sunt mai probabil să fie acceptați cei care au experiență ca asistent veterinar sau au lucrat anterior cu pisici, în timp ce persoanele sub 25 de ani au șanse mai mici, deoarece le poate fi dificil să demonstreze nivelul necesar de independență și inițiativă.

Vor fi acceptați doar patru voluntari simultan, de obicei din diferite părți ale lumii, astfel că este necesară toleranța față de diferențele de obiceiuri, rasă, gen și credință.

Fiecare voluntar primește propria cameră, însă va împărți bucătăria, baia și spațiile comune cu doi sau trei colegi.

În prezent, înscrierile pentru voluntariat în 2026 la Syros Cats sunt închise din cauza cererii foarte mari, însă organizația recomandă celor interesați să urmărească rețelele sociale pentru următorul apel.

Când aplicațiile se vor deschide, voluntarii trebuie să completeze un formular, să motiveze participarea și să prezinte experiența anterioară în îngrijirea pisicilor.

În afară de cazare, utilități și mic dejun, aceștia își plătesc singuri transportul și mesele. Voluntarii non-UE pot sta maxim 3 luni în șase luni și sunt sfătuiți să aibă asigurare de sănătate. Nomazii digitali sunt bineveniți, dar cei cu copii sau animale de companie nu pot fi acceptați.