Larry, motanul de la Downing Street, a furat privirile în timpul vizitei lui Zelenski la Londra: „Lasați-l să intre, e frig”

Larry, celebrul motan de la Downing Street 10, a atras din nou atenția lumii și presei internaționale, luni, în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Londra. În timp ce era întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o strângere de mână și o îmbrățișare, Zelenski l-a observat pe Larry așteptând în fața ușii reședinței oficiale.

„Se pare că Larry Motanul vrea și el să fie implicat în discuțiile de astăzi, dar, spre marea lui supărare, pare să fi fost lăsat pe dinafară momentan. Lasați-l pe Larry să intre, e frig”, au comentat jurnaliștii de la The Guardian.

Motanul Larry poate fi observat și într-un TikTok publicat de Keir Starmer, care și-a făcut chiar astăzi cont pe platformă, postând deja două videoclipuri.

Ba mai mult, felina are chiar si un cont pe X, fostul Twitter.

La Londra li s-au alăturat lui Starmer și Zelenski alți doi lideri europeni. Este vorba despre președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz. Întâlnirea are loc într-un moment diplomatic delicat, după ce președintele american Donald Trump a criticat din nou abordarea Kievului față de actualul plan de pace.

„Garantarea unei securități reale este întotdeauna o provocare comună și un efort comun. Vă mulțumim pentru sprijin!”, a transmis Volodimir Zelenski la finalul întrevederii cu cei trei lideri europeni.

Premierul britanic Keir Starmer a subliniat necesitatea unei soluții de pace „juste și durabile” pentru Ucraina, în timp ce Emmanuel Macron a declarat că „susținem cu toții Ucraina și pacea”, adăugând că liderii europeni „au multe cărți în mână”.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că „acestea ar putea fi zile decisive pentru noi toți” în ceea ce privește viitorul conflictului.