Zboruri suspendate. Grecia a fost nevoită să închidă întregul spațiu aerian din cauza unei defecțiuni tehnice misterioase

Autoritățile din Grecia au suspendat toate zborurile după ce o defecțiune tehnică neprecizată a afectat sistemele de comunicații ale aviației civile, provocând perturbări majore în transportul aerian.

Autoritatea Elenă de Aviație Civilă a anunțat că întregul spațiu aerian al țării va rămâne închis până la ora 16:00, în timp ce specialiștii încearcă să identifice și să remedieze problema. Toate sosirile și plecările au fost suspendate începând cu ora 9:00 (7:00 GMT), din motive de siguranță.

Potrivit postului public ERT, aeronavele care se îndreptau spre Grecia au fost redirecționate către alte state. Deși Regiunea de Informare a Zborurilor din Atena (FIR) continuă să gestioneze un număr limitat de survoluri, operațiunile aeroportuare rămân restricționate.

Panagiotis Psaros, președintele Asociației Controlorilor de Trafic Aerian din Grecia, a declarat pentru publicația Kathimerini că se depun eforturi pentru a gestiona în siguranță aeronavele aflate deja în aer. Între timp, aeroportul internațional Eleftherios Venizelos din Atena a fost descris ca fiind aglomerat, cu numeroși pasageri afectați de suspendarea neașteptată a zborurilor.

Datele furnizate de site-urile de monitorizare a traficului aerian arată că spațiul aerian al Greciei este în mare parte liber, avioanele ocolind zona.

Incidentul amintește de o situație similară petrecută în Regatul Unit în luna iulie a anului trecut, când o defecțiune a sistemului de control al traficului aerian a dus la suspendarea zborurilor la nivel național. Atunci, peste 150 de curse au fost anulate, iar mii de pasageri au rămas blocați pe aeroporturi importante, inclusiv Heathrow.

Autoritatea britanică NATS a confirmat la acea vreme existența unei probleme tehnice la centrul de control din Swanwick, precizând că nu a existat nicio intervenție malițioasă. Ministrul Transporturilor a exclus orice suspiciune de sabotaj.

Companiile aeriene și pasagerii au avertizat atunci asupra impactului semnificativ al acestor defecțiuni recurente. David Morgan, director operațional al EasyJet, a declarat că este „extrem de dezamăgitor” ca astfel de probleme să continue să afecteze călătorii, mai ales într-o perioadă aglomerată pentru transportul aerian.