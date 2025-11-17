Forțele Federației Ruse au atacat, în noaptea de duminică spre luni, 16/17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România, transmite Ministerul Apărării Naționale. Populația din Tulcea a primit mesaje Ro-alert.

UPDATE Arde o navă în portul Ismail

Forțele ruse au lovit o navă cu motorină.

Vasul arde încă în portul Ismail.

Știrea inițială

„Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localitatii Ismail)”, anunță, luni, MApN.

Populația a primit mesaje RO-Alert

La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Ministerul Apărării Naționale precizează că „nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”.

„Forțele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina. Ministerul Apărării Naționale rămâne ferm în acțiunile de condamnare a acestor atacuri executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate și intră în gravă contradicție cu normele de drept internațional”, mai arată MApN.

Amintim că mesaje Ro-Alert au fost transmise și săptămâna trecută la Tulcea. O dronă s-a prăbușit la Grindu. Armata nu a putut ridica avioanele de vânătoare.

Și pe 4 noiembrie Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunțat că Federația Rusă a efectuat noi atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea, fiind observate numeroase explozii pe malul ucrainean. Patru aeronave de luptă ale României au fost ridicate în aer.