Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
Băsescu o desființează pe Anca Alexandrescu: „A mâncat din mâna lui Dragnea. Spre deosebire de ea, Georgescu e inteligent”

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Traian Băsescu a vorbit despre lipsa șanselor Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, explicând de ce nu o consideră o candidată credibilă și de ce, în opinia sa, „escrocheria suveranistă” începe să se destrame.

Traian Băsescu. FOTO: Mediafax
Traian Băsescu. FOTO: Mediafax

Fostul președinte Băsescu a afirmat că Anca Alexandrescu nu poate fi luată în calcul ca o opțiune politică solidă, având în vedere traseul său profesional și asocierea cu mai mulți lideri politici controversați.

„Nu pot să o iau în calcul pe Anca Alexandrescu cu șanse. Să vii să „păcălești” o țară întreagă după câțiva ani în care ai stat și ai „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi a lui Dragnea, a lui Ponta, a lui Oprescu… și să mai spui acum că ești omul nou care vrea să-l schimbe pe bolșevicul Băsescu, e greu de crezut. Mai ales după ce Ponta te-a trimis să iei bani, după trocul cu datoria către statul român de 600 de milioane”, a spus fostul șef al statului.

Băsescu a criticat și discursul suveranist, despre care afirmă că este folosit manipulator.

„Mulți se vor lămuri despre „escrocheria suvernistă”. Toți suntem suveraniști. România este un stat suveran, scrie clar în Constituție. Toți respectăm și susținem suveranitatea acestui stat. Păcăleala care a funcționat până acum e din lipsă de cultură civică. Românii nu știau că în Constituție scrie că România este stat suveran”, a mai declarat el.

Întrebat de ce Călin Georgescu nu o susține pe Anca Alexandrescu, Băsescu a explicat că fostul candidat independent la prezidențiale nu se lasă manipulat.

„Eu sunt adversar al lui Călin Georgescu, dar asta nu înseamnă că-l consider prost. Dar Simion și Alexandrescu l-au considerat prost, îi folosesc numele ca să se cațere, că el aduce voturi în curentul suveranist. Dă substanță prin poveștile nerealiste despre cum ar trebui gestionată țara, dar voturile lui nu vin la ei atunci când e nevoie.”

În privința sondajelor recente, fostul președinte consideră că cifrele bune atribuite AUR în Capitală nu sunt realiste.

„Totuși, cred că scorurile pe care le-am văzut în sondaje – 38, 39, 40% – nu pot fi atinse de AUR în București, iar apoi va începe o prăbușire în Capitală și oamenii își vor da seama de toată demagogia lui Simion și a lui Alexandrescu.”

Băsescu a remarcat și diferențele dintre Anca Alexandrescu, George Simion și Călin Georgescu: „Spre deosebire de ei doi, Georgescu este inteligent.”

