search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cine este femeia din spatele lui Ciprian Ciucu. Soția candidatului la Primăria Bucureștiului stă departe de viața publică

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Cristina Simona Ciucu este soția lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei. De-a lungul anilor activitatea profesională a celor doi soți s-a intersectat de mai multe ori, însă actualul primar al sectorului 6 și-a ținut familia departe de lumina reflectoarelor. 

FOTO Inquam Photos / Alex Nechez
FOTO Inquam Photos / Alex Nechez

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din Capitală, și Cristina Simona Ciucu formează un cuplu de mai mulţi ani şi au împeună un copil. 

Cristina Simona Ciucu are venituri din activitatea de management financiar la Centrul Român de Politici Europene, arată declarația de avere a candidatului, unde în 2024 a câștigat 89.360 de lei. Aceasta este o organizație non-guvernamentală specializată în analiza și promovarea politicilor publice europene.

Alături de soțul său aceasta a înființat asocietatea HF Advising SRL, firmă de consultanţă în care Cristina Ciucu figurează ca administrator, potrivit Fanatik. Activitatea companiei viza servicii de analiză şi consultanţă în domeniul proiectelor europene şi al dezvoltării instituţionale. Potrivit sursei citate, în trecut a avut venituri și de la Asociaţia Centrul de Dezvoltare Urbană şi Teritorială, tot pentru servicii de management financiar.

Potrivit unui articol publicat de Jurnalul.ro, activitatea celor doi soți s-a intersectat de mai multe ori. De altfel, CV-ul lui Ciprian Ciucu indică că a lucrat în cadrul Centrului Român de Politici Europene încă din 2009, ultima funcție fiind în 2017.

Averea familiei Ciucu

Conform declarațiilor de avere publice, familia Ciucu deține mai multe proprietăți. Cei doi au un teren agricol în județul Argeș, localitatea Podu Dâmboviței, cu suprafața de 5.047 metri pătrați, dobândit în 2011 prin contract de vânzare-cumpărare. Mai este menționat un teren intravilan moștenit de Cipiran Ciucu, în Ilfov.

Cei doi au două apartamente în București, unul de 61 de metri pătrați, cumpărat în 2010, și unul de 34 metri părați cumpărat de Ciprian Ciucu înaintea căsătoriei, în 2004.

Familia deține și un autoturism Renault fabricat în 2023. 

Între veniturile acestora se numără și o chirie în valoare de 2880 de euro. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
stirileprotv.ro
image
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
gandul.ro
image
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
mediafax.ro
image
Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce durere îl măcina
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cine poate contesta certificatul de moștenitor. Cum se procedează
playtech.ro
image
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
Tatăl Sarei aduce noi acuzații clinicii dentare: „Au chemat-o să o omoare. Au vrut să șteargă toate înregistrările”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
„Încă un medic a murit în gardă”. Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă, după moartea Ștefaniei Szabo: „Sindromul Karoshi ucide în tăcere. Oare câți trebuie să mai moară?” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Se fac angajări! Salariile trec de 4.000 de lei
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Kate și William GettyImages 2212057455 jpg
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor