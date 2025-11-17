Cine este femeia din spatele lui Ciprian Ciucu. Soția candidatului la Primăria Bucureștiului stă departe de viața publică

Cristina Simona Ciucu este soția lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei. De-a lungul anilor activitatea profesională a celor doi soți s-a intersectat de mai multe ori, însă actualul primar al sectorului 6 și-a ținut familia departe de lumina reflectoarelor.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din Capitală, și Cristina Simona Ciucu formează un cuplu de mai mulţi ani şi au împeună un copil.

Cristina Simona Ciucu are venituri din activitatea de management financiar la Centrul Român de Politici Europene, arată declarația de avere a candidatului, unde în 2024 a câștigat 89.360 de lei. Aceasta este o organizație non-guvernamentală specializată în analiza și promovarea politicilor publice europene.

Alături de soțul său aceasta a înființat asocietatea HF Advising SRL, firmă de consultanţă în care Cristina Ciucu figurează ca administrator, potrivit Fanatik. Activitatea companiei viza servicii de analiză şi consultanţă în domeniul proiectelor europene şi al dezvoltării instituţionale. Potrivit sursei citate, în trecut a avut venituri și de la Asociaţia Centrul de Dezvoltare Urbană şi Teritorială, tot pentru servicii de management financiar.

Potrivit unui articol publicat de Jurnalul.ro, activitatea celor doi soți s-a intersectat de mai multe ori. De altfel, CV-ul lui Ciprian Ciucu indică că a lucrat în cadrul Centrului Român de Politici Europene încă din 2009, ultima funcție fiind în 2017.

Averea familiei Ciucu

Conform declarațiilor de avere publice, familia Ciucu deține mai multe proprietăți. Cei doi au un teren agricol în județul Argeș, localitatea Podu Dâmboviței, cu suprafața de 5.047 metri pătrați, dobândit în 2011 prin contract de vânzare-cumpărare. Mai este menționat un teren intravilan moștenit de Cipiran Ciucu, în Ilfov.

Cei doi au două apartamente în București, unul de 61 de metri pătrați, cumpărat în 2010, și unul de 34 metri părați cumpărat de Ciprian Ciucu înaintea căsătoriei, în 2004.

Familia deține și un autoturism Renault fabricat în 2023.

Între veniturile acestora se numără și o chirie în valoare de 2880 de euro.