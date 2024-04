Vești despre Autostrada Sibiu-Făgăraș, parte din A13. „Execuția va începe în acest an, cu siguranță“

Concernul de firme turcești care lucrează la construcția Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, parte din cea de-a doua autostradă a Moldovei, A13, a devansat deja graficul fazei de proiectare.

Autostrada Sibiu–Făgăraș reprezintă un tronson din A13, Autostrada Sibiu – Făgăraș - Brașov – Bacău, în lungime de aproximativ 300 km, care va lega Moldova de celelalte regiuni ale țării, după A7.

Tronsonul cuprins între județele Sibiu și Brașov prevede construirea a 68,5 kilometri de autostradă, fiind împărțit în patru loturi atribuite unui singur antreprenor care în realitate reprezintă un concern de firme turcești.

Deși startul a fost mai greoi, din cauza birocrației, a lipsei de finanțare și documentației deficitare, toate secțiunile se află acum la faza de proiectare.

Pentru tronsoanele 1 și 2 această etapă a început la finele lunii februarie 2024, pe tronsonul 3 a demarat în toamna anului trecut, iar pe lotul 4 - la jumătatea lunii ianuarie a acestui an.

După finalizarea Proiectelor Tehnice se va demara faza de execuție a lucrărilor pe toate tronsoanele, prevăzută a dura trei ani. Altfel spus, în 2028 ar trebui să circulăm de la Sibiu la Făgăraș pe noua autostradă.

Oficialii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri DRDP Brașov susțin că până la finele acestui an vor demara lucrările pentru construirea acestui proiect de infrastructură rutieră. Investiția este de peste 1 miliard de euro.

„Concernul turcesc lucrează ca un tot unitar”

Potrivit purtătorului de cuvânt al DRDP Brașov, Robert Kelekes, o explicație în privința modului alert în care avansează lucrurile pe Autostrada Sibiu–Făgăraș îl reprezintă atribuirea tuturor celor patru loturi de autostradă aceluiași antreprenor - Makyol.

„S-au mișcat foarte bine antreprenorii turci – înainte să se dea ordinul de începere a activității de proiectare, au și făcut partea de cercetare arheologică, deminarea, studii geotehnice și restul de proiectare care, de obicei, dacă nu se face din timp ocupă și din perioada construcției propriu-zise. Sunt avansați, deci, pe partea de proiectare pe toate tronsoanele. Fiind vorba despre aceeași firmă, în toate cele patru loturi, au devansat graficul. Lucrează ca un tot unitar. Sperăm să devanseze graficul nu doar la proiectare cât și la execuție, și până în toamnă să se înceapă lucrările la Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș”, a explicat pentru „Adevărul” Robert Kelekes, reprezentantul DRDP Brașov.

Șeful regionalei de drumuri a dat însă ca sigură vestea începerii lucrărilor în acest an. „Cert este că din toamnă vom vedea lucrări pe acest tronson. Începutul execuției, pe Autostrada Sibiu–Făgăraș, va fi anul acesta, cu siguranță!”, a menționat și directorul DRDP Brașov, Tudor Duțu.

Licitații pentru supervizarea lucrărilor

Concernul turcesc are de executat patru segmente de autostradă între Sibiu și Făgăraș: Tronsonul 1 Boița (conexiunea cu Autostrada Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ 105G) în lungime de 14,25 km, Tronsonul 2 Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1) în lungime de 19,92 km, Tronsonul 3 Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B) în lungime de 17,61 km și Tronsonul 4 Sâmbăta de Sus (DJ105B) – Municipiul Făgăraș (16,26 km), la care se adaugă drumul de legătură cu DN1 (5,6 km).

Proiectele sunt elaborate de constructorii turci: pentru loturile 1-3 ale Autostrăzii Sibiu – Făgăraș A13 - Makyol, iar pentru lotul 4 - Asocierea Makyol – Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi AS.

Pentru toate cele patru secțiuni Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret AS are ca subcontractanți și terți companiile: Vio - Top, Elektra Invest, Eckon Cei, General Survey Corporation, Prospect Technical Studies, Pirotehnic OSB, Visio Construction Works, Terra Silva, Muzeul Olteniei Craiova, EPC - Consultanță de Mediu, Mega Mühendislik Müsavirlik AS.

La începutul lunii aprilie 2024, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit patru oferte pentru supervizarea lucrărilor la tronsonul 3 Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus. Cele patru oferte provin de la companii din România, Turcia, Italia și Spania.

Execuția, împiedicată de nenumăratele rețele edilitare de pe traseu

Costul Autostrăzii Sibiu - Făgăraș se ridică la aproximativ 1,3 miliarde de euro fără TVA, finanțarea fiind asigurată din Programul Transport.

Tronsonul prevede realizarea a șapte noduri rutiere, dintre care trei în Sibiu: Boița, Avrig, Arpașu, iar restul, în Brașov: Victoria, Sâmbăta, Ileni, Făgăraș. La acestea se adaugă 24 poduri peste autostradă, 63 de astfel de construcții peste obstacole de genul cursurilor de apă, drumurilor, precum și trei poduri pe legătura cu DN1.

Artera include și 12 viaducte. În plus, se vor mai construi două Centre de întreținere și coordonare, un punct de sprijin, precum și patru spații de servicii (S1 și S3).

„Nu este un tronson foarte complicat de realizat din punct de vedere al construcțiilor, ci mai degrabă din punct de vedere al rețelelor de apă, canal, energie electrică, gaz, foarte multe, care se află pe traseul viitoarei autostrăzi. Din această cauză, construcția depinde de instituțiile responsabile”, a mai recunoscut purtătorul de cuvânt al DRDP Brașov.

Autostrada Brașov - Făgăraș (50,2 km) se află în faza studiilor de teren și se așteaptă elaborarea Proiectului Tehnic până la sfârșitul acestui an. Ea va continua tronsonul dintre Sibiu și Brașov. Întreaga arteră rutieră va face parte din rețeaua de transport europeană TEN-T Core (TENT - Comprehensive Intercoridorul Moldova - Transilvania), care va traversa România de la vest la est, pe ruta Nădlac – Arad – Timișoara – Lugoj – Deva – Sibiu – București – Constanța.