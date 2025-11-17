search
Campionul de pe locul 2. Marele of al lui Jannik Sinner după Turneul Campionilor

0
0
Publicat:

Italianul născut în Tirolul de Sud, Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), este campionul campionillor în tenisul mondial masculin, după ce a câștigat duminică seară finala Turneului Campionilor contra marelui său rival, spaniolul CarlosAlcaraz (22 de ani, 1 ATP), la capătul unui sezon dominat autoritar de cei doi. Sinner s-a impus la Torino cu scorul 7-6 (4), 7-5, după două ore și 15 minute de joc.

Jannik, îmbrățișat de iubita Laila la finalul finalei
Jannik, îmbrățișat de iubita Laila la finalul finalei

Italianul a câștigat primul set la tie-break, după ce a salvat o minge de set, iar pe al doilea l-a adjudecat tot el, în ciuda eforturilor lui Carlitos, care a condus cu break avans, dar la jumătatea meciului a fost bandajat la piciorul drept din cauza unei probleme musculare. Sinner devine primul jucător de la inaugurarea competiției, 1970, care câștigă turneul în doi ani consecutivi fără să cedeze vreun set.

Cec de peste 5 milioane de dolari

Sinner și Alcaraz au pus stăpânire pe sportul alb în ultimii doi ani, detașându-se de urmăritori. Italianul pierduse ultimele șapte din opt partide contra sportivului iberic, astfel că victoria a însemnat extrem de mult pentru el, drept dovadă și faptul că s-a aruncat pe teren după ce a câștigat. Jannik a înregistrat cu această ocazie a 31-a sa victorie consecutivă indoor pe hard, suprafața sa favorită. El a fost recompensat cu un cec de 5,07 milioane de dolari, după ce a reuşit să încheie neînvins competiția de final de sezon din circuitul ATP. Carlos Alcaraz, care a avut nevoie de time-out medical, are la rândul său 24 de titluri în circuitul profesionist şi, în ciuda eşecului de la Torino, rămâne cu un bilanț favorabil în duelurile cu Sinner, pe care l-a învins pe 10 ori în 16 confruntări.

Federer și rivalitatea cu Nadal

Marea durere a lui Sinner este că nu redevine număr 1 mondial, după ce Alcaraz a câștigat suficiente puncte în grupe încât să-și mențină prima poziție. Dar italianul a mai bifat un record în 2025: este al treilea sportiv din istorie care ajunge la Turneul Campionilor în calitate de finalist la toate cele patru turnee de Grand Slam. Doar doi „grei” au reușit asta înaintea lui. Este vorba despre elvețianul Roger Federer (44 de ani) și de sârbul Novak Djokovic (38 de ani), fiecare de câte două ori. „Nole” este încă în activitate, dar nu pare să dețină resurse pentru a face „tripla”. „Maestrul” Federer a fost primul care a reușit performanța de a ajunge în toate cele patru finale de Grand Slam, precum și la Turneul Campionilor. Era anul 2006, iar genialul sportiv elvețian era incontestabil numărul 1 mondial. Rivalitatea sa cu Nadal abia începuse, dar spaniolul, în ceea ce privește clasamentul, nu era încă pregătit să-l deranjeze. Federer a câștigat trei din cele patru turnee de Grand Slam din acel an (Australian Open, Wimbledon și US Open), pierzând în fața lui Rafa în finala de la Paris. La competiția de final de an, numită pe atunci Masters Cup și desfășurată la Shanghai, l-a învins mai întâi pe Nadal în semifinale și apoi pe americanul James Blake în finală, devenind campion pentru a treia oară în cariera sa. În 2007, Federer a repetat cifrele. După un 2006 fenomenal (12 titluri, 92 de meciuri și doar cinci înfrângeri), Federer și-a oferit lui și lumii încă 12 luni stelare. Opt turnee câștigate, trei turnee de Slam adjudecate (Australian Open, Wimbledon și US Open) și finală la Roland Garros, unde s-a înclinat din nou (o constantă de-a lungul carierei sale) în fața lui Rafa. La Turneul Campioilor, a pierdut neașteptat meciul de deschidere împotriva chilianului Fernando Gonzalez, dar apoi n-a mai putut fi oprit. L-a învins în finală pe spaniolul David Ferrer.

2015, anul de poveste al lui Djokovic 

După epoca lui Federer a început perioada de succes a lui „RoboNole”. 2015 a fost probabil cel mai bun an al fenomenalului sârb: 11 titluri, rezultatul a 82 de victorii și doar 6 înfrângeri. Djokovic a început anul copleșind competiția la Australian Open, dar la Roland Garros a căzut în fața elvețianului Stan Wawrinka în finală. La Wimbledon și la US Open, a prins finala. Djokovic versus Federer, iar în ambele cazuri, „Nole” a câștigat. Aceeași poveste s-a întâmplat și la Turneul Campionilor, de la Londra, unde sârbul l-a învins pe elvețian în două seturi. În 2023, Novak Djokovic avea 36 de ani, dar nu dădea semne că ar încetini ritmul. A câștigat în Australia, la Roland Garros și la US Open, ultimul (până acum) dintre cele 24 de titluri de Slam din palmaresul său inegalabil. La Wimbledon, a cedat în finala cu Carlos Alcaraz, pierzând titlul pentru prima dată din 2018, după o splendidă finală în cinci seturi împotriva spaniolului. Finala din 2023 va intra în istorie, fiind ultima victorie a lui „Nole” la Torino și ultima a sârbului împotriva lui Jannik Sinner. Câteva zile mai târziu, sud-tirolezul avea să-l învingă pe Djokovic în semifinalele Cupei Davis de la Malaga, anulându-i trei mingi de meci numărului 1 mondial de atunci.

