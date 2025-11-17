search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Călcată în picioare de Norvegia, Italia nu se teme de România la baraj: „Nu mai sunt echipa lui Hagi”

Publicat:

Naționala de fotbal a Italiei a terminat Grupa I de calificare la Mondiale pe locul 2, după Norvegia, care a bătut tot. După 3-0 în tur, nordicii le-au administrat italienilor un sec 4-1, aseară, la Milano. Era un meci pe care Squadra Azzurra trebuia să-l câștige la 9 goluri diferență, pentru a depăși Norvegia la golaveraj. Deși a deschis scorul, s-a prăbușit după pauză.

image

Pentru barajul din semifinale, programat în martie, analiștii italieni consideră că Suedia lui Viktor Gyokeres și a lui Isak, staruri la Arsenal, respectiv Liverpool, este marele pericol, în timp ce alți adversari, printre care și România, sunt soocotiț accesibili.

Italia, cine este în semifinale? Suedia e un pericol, România, Țara Galilor și Macedonia sunt mai bune. Și Irlanda de Nord...”, este titlul din Gazzetta dello Sport. Italia a mai susținut astfel de dueliri în 2017 și în 2022, nereușind calificarea la Cupa Mondială. Acum, pe 26 și pe 31 martie, speră să-și schimbe destinul.

Adversarii se vor afla joi, la tragerea la sorți de la Zurich. „Pe scurt, cel mai bine este să evităm Suedia, și nu doar din cauza precedentului îngrozitor din 2017. O revanșă cu Macedonia ar fi mult mai confortabilă, dacă e să spunem așa, presupunând că pierd în play-off împotriva Țării Galilor. Altfel, echipa britanică s-ar număra printre cei patru posibili pretendenți, chiar dacă nu par insurmontabili. Și apropo de Regatul Unit: un alt posibil meci de semifinală este Italia vs. Irlanda de Nord, care evocă alte amintiri jenante, deși depășite: eliminarea de la Cupa Mondială din 1958. Sunt outsiderii. Chiar mai slabi decât România, ultima opțiune, care, la fel ca Suedia, a fost reintegrată prin Cupa Națiunilor. Pot fi învinși, în ciuda chimiei vechiului șmecher Lucescu, pentru că nu mai sunt echipa lui Hagi. Sau mai degrabă, este echipa fiului său Ianis, care a moștenit tricoul cu numărul 10: cu tot respectul, nu e același lucru”.

