Pericol pe șosele. Cod galben de ceață densă în sute de localități din mai multe județe, luni dimineață. Este vizată și Capitala

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineaţa, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în sute localităţi din mai mute judeţe, inclusiv în Capitală.

Potrivit ANM, până la ora 11:00, se va semnala „ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m” astfel:

Județul Bacău: Bacău, Onești, Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Sascut, Dofteana, Oituz, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Asău, Mărgineni, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Slănic-Moldova, Luizi-Călugăra, Berzunți, Căiuți, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Pârgărești, Nicolae Bălcescu, Măgirești, Buhoci, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Scorțeni, Coțofănești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Buciumi, Strugari, Ardeoani, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Itești, Bogdănești, Sărata;

Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;

Județul Galaţi: Tecuci, Cosmești, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Poiana;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vidra, Păunești, Homocea, Vânători, Țifești, Bolotești, Ruginești, Garoafa, Jariștea, Movilița, Străoane, Câmpuri, Pufești, Răcoasa, Fitionești, Ploscuțeni, Tănăsoaia;

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Tutova, Perieni, Grivița, Ivești, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești.

Vizibilitate redusă din cauza ceții și în alte județe.

Ceața va determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și în alte județe, astfel:

Județul Olt: Slatina, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Șerbănești, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Sârbii - Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Prundeni, Stoilești, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Glăvile, Dănicei, Sutești, Laloșu, Scundu, Drăgoești, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Mitrofani, Amărăști.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, ceaţa şi vizibilitatea redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, vizează localităţi din judeţele Covasna şi Harghita, astfel:

Județul Covasna: Baraolt, Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Brăduț, Barcani;

Zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu.

Rafale de până la 120 km/h

În zona de munte a judeţului Cluj, la o altitudine de peste 1.800 de metri, se vor semnala, până la ora 12:00, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90 - 120 km/h. În această zonă meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.