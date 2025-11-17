search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Pericol pe șosele. Cod galben de ceață densă în sute de localități din mai multe județe, luni dimineață. Este vizată și Capitala

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineaţa, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în sute localităţi din mai mute judeţe, inclusiv în Capitală.

E ceață în sute de localități din țară. FOTO Shutterstock
E ceață în sute de localități din țară. FOTO Shutterstock

Potrivit ANM, până la ora 11:00, se va semnala „ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m” astfel:

Județul Bacău: Bacău, Onești, Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Sascut, Dofteana, Oituz, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Asău, Mărgineni, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Slănic-Moldova, Luizi-Călugăra, Berzunți, Căiuți, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Pârgărești, Nicolae Bălcescu, Măgirești, Buhoci, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Scorțeni, Coțofănești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Buciumi, Strugari, Ardeoani, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Itești, Bogdănești, Sărata;

Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;

Județul Galaţi: Tecuci, Cosmești, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Poiana;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vidra, Păunești, Homocea, Vânători, Țifești, Bolotești, Ruginești, Garoafa, Jariștea, Movilița, Străoane, Câmpuri, Pufești, Răcoasa, Fitionești, Ploscuțeni, Tănăsoaia;

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Tutova, Perieni, Grivița, Ivești, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești.  

Vizibilitate redusă din cauza ceții și în alte județe.  

Ceața va determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și în alte județe, astfel: 

Județul Olt: Slatina, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Șerbănești, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Sârbii - Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Prundeni, Stoilești, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Glăvile, Dănicei, Sutești, Laloșu, Scundu, Drăgoești, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Mitrofani, Amărăști.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, ceaţa şi vizibilitatea redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, vizează localităţi din judeţele Covasna şi Harghita, astfel:

Județul Covasna: Baraolt, Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Brăduț, Barcani;

Zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu.

Rafale de până la 120 km/h

În zona de munte a judeţului Cluj, la o altitudine de peste 1.800 de metri, se vor semnala, până la ora 12:00, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90 - 120 km/h. În această zonă meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
digi24.ro
image
Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru
stirileprotv.ro
image
Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă! Descindere în forță!
gandul.ro
image
Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul! Critici la adresa UE: „Ei ar dori să continue războiul”
mediafax.ro
image
Gabi Balint, imn de suflet pentru culorile roș-albastre: „Steaua e unde suntem noi”. Audio
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce durere îl măcina
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Când intră pensiile pe card în decembrie 2025 și când se fac plățile în numerar. Vești bune pentru o categorie de pensionari
playtech.ro
image
Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost găsită fără viață în propria locuință, în Maramureș. Principalii suspecți sunt chiar fiul și soțul victimei
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
„Încă un medic a murit în gardă”. Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă, după moartea Ștefaniei Szabo: „Sindromul Karoshi ucide în tăcere. Oare câți trebuie să mai moară?” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Bani în plus pe lângă a 13-a pensie de Crăciun. Românii care primesc tichete sociale suplimentare de Sărbători
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Prințesa Charlene foto profimedia 1052380662 (2) jpg
Luxul la Monaco! Prințesa Charlene a impresionat cu o ținută neutră și balerini scumpi. Așa și-a ascuns silueta tot mai subțire
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Luxul la Monaco! Prințesa Charlene a impresionat cu o ținută neutră și balerini scumpi. Așa și-a ascuns silueta tot mai subțire

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor