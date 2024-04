Jurnalistul britanic Charlie Ottley, călare pentru noul documentar de promovare a României. „Îl urcarăm pe cal“ FOTO

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, realizator al celebrei serii de documentare TV prin care România este promovată peste hotare, a filmat în ultimul weekend din martie 2024 în cel mai mic parc național din țara noastră.

„Îl urcarăm pe Charlie Ottley pe cal pentru promovarea Olteniei de sub Munte. Continuăm filmările cu echipa lui la filmul dedicat Geoparcului aspirant UNESCO”, au anunțat reprezentanții geoparcului din Vâlcea, pe pagina lor de socializare despre prezența producătorului britanic, în perioada 29 - 31 martie 2024, în Parcul Național Buila Vânturarița.

Alături de teritoriul a două orașe-stațiune, din județul Vâlcea, Horezu și Băile Olănești, precum și a patru comune (din care jumătate stațiuni de interes local): Vaideeni, Costești, Bărbătești și Stoenești, PN Buila Vânturarița este parte din Geoparcul aspirant UNESCO «Oltenia de sub Munte», al cărui ambasador este producătorul britanic îndrăgostit de meleagurile românești.

În această calitate a revenit în Vâlcea pentru a realiza noi filmări, de această dată călare, pentru a surprinde prin lentila camerei cele mai frumoase atracții din această zonă și pentru a imortaliza poveștile acestora.

→ Imaginea 1/11: Charlie Ottley și echipa în Peștera Liliecilor din Costești Vâlcea Sursă Oltenia de sub Munte - Geoparc aspirant UNESCO

Horse riding, trekking, biking și climbing în Oltenia de sub Munte

„Avem deja doi parteneri care furnizează servicii de turism ecvestru în geoparc, deci trebuie să adăugăm Olteniei și horse riding, pe lângă trekking, biking și climbing”, au precizat inițiatorii proiectului de promovare a geoparcului, mulțumind pentru sprijin clubului de călărie „Frații Lupi” care a asigurat deplasarea lui Charlie Ottley și a echipei sale în cadrul noilor filmări.

Florin Stoican, catalizatorul proiectelor «Oltenia de sub Munte», ghidul echipei lui Charlie Ottley în calitate de director al Geoparcului, a povestit că noile filmări au vizat unele dintre cele mai cunoscute obiective ale zonei precum: bisericile rupestre din Peștera Liliecilor sau Peștera Sfântului Grigorie Decapolitul cum i se mai spune, administrată de Mănăstirea Bistrița Vâlcea, Mănăstirea Arnota, Bolnița Bistriței, Cheile Bistriței, culele de la Măldărești, Mănăstirea Hurezi și ceramica de Horezu, dar și enigmaticii trovanți de la Costești, precum și cea mai veche biserică de lemn de la sud de Carpați, din Marița - Vaideeni.

„Charlie a fost impresionat de bisericile rupestre”

Răspunzând la o solicitare venită din partea „Adevărul”, legată de zonele incluse în noile filmări și experiențele trăite cu această ocazie, reprezentanții Geoparcului au povestit printr-o postare: „Charlie a fost cel mai impresionat de bisericile rupestre din Peștera Liliecilor, cu unicitatea și istoria lor fabuloasă. Nu numai că ne va ajuta la promovarea lor, dar ne va sprijini și pentru restaurare. Nu întâmplător am început scanarea 3D și tururile virtuale cu aceste monumente. Tot Ia Bistrița am mai filmat, pe lângă mănăstire, Biserica Bolnița, cea mai veche din zonă (1492), impresionanții castani seculari, la fel de bătrâni, dar și carstul Cheilor Bistriței. Am urcat apoi în Muntele Arnota, pentru a surprinde primăvara în pădurile virgine, dar și pentru a ne bucura de ospitalitatea mănăstirii”.

Despre experiența călare și alte atracții, aceeași sursă a mai adăugat: „Am continuat cu culele de la Măldărești și desigur nu puteam să nu ne oprim pe îndelete la obiectivele UNESCO emblemă ale regiunii, Mănăstirea Hurezi și ceramica de Horezu. Parteneriatul între obiectivele UNESCO va crește și mai mult notorietatea întregii regiuni. A doua zi am început cu cea mai veche biserică din lemn a Olteniei: Sfânta Paraschiva din satul Marița. Am explorat un pic gastronomia locală a Vaideenilor și poveștile geologice, și legendele trovanților de la Costești și am descoperit călare dealurile și pădurile Bărbăteștilor și Pietrenilor. Filmările continuă”.

Comorile Olteniei de sub Munte

Bisericile rupestre din Peștera Liliecilor, aflate în Costești - Vâlcea, ies în evidență prin vechimea lor (una dintre ele are opt secole de existență), dar și prin faptul că sunt singurele de acest gen din țara noastră cu altarul spre vest.

Mănăstirea Arnota, de pe masivul cu aceeași denumire, amplasată de asemenea în Costești - Vâlcea și implicit în PN Buila - Vânturarița, este cunoscută drept necropola domnitorului care a ctitorit cele mai multe lăcașuri din cult din țara noastră - Matei Basarab (cu una mai mult decât Ștefan cel Mare). Se înalță semeață pe versantul la baza căruia se află o altă mănăstire celebră - Bistrița (Vâlceană), și de unde începe unul dintre cele mai înguste și spectaculoase canioane de calcar din țara noastră: Cheile Bistriței.

La Costești regăsim și singurul loc din România unde există un muzeu dedicat uriașilor și ciudaților bolovani preistorici cu forme fantastice - trovanții - formațiunile geologice despre care se spune că cresc după fiecare ploaie. În Vâlcea se găsește și cea mai veche culă din țara noastră, parte din Complexul Muzeal Măldărești, care include Cula Duca și Casa Memorială I.G. Duca, pe lângă Cula Greceanu. Mănăstirea Hurezi și ceramica Horezu sunt incluse, ambele, în patrimoniul mondial UNESCO.

Despre Biserica de lemn din Marița Vaideeni se bănuiește că este veche de aproape cinci secole. A fost inclusă pe o listă a celor mai periclitate șapte monumente ale Europei în 2014, fiind readusă în atenție de Ordinul Arhitecților din România și Fundația Pro Patrimonio care au propus-o pentru a fi protejată, alături de „suratele” ei din alte zone ale țării. Reprezintă una dintre cele trei biserici de lemn din județul Vâlcea incluse în patrimoniul național.

Filmări pentru promovarea geoparcului aspirant UNESCO

Proiectul filmărilor pentru promovarea acestui Geoparc aspirant UNESCO a demarat în toamna anului trecut cu o tură prin pădurile din PN Buila Vânturarița. Cu acea ocazie, Florin Stoican menționa pentru „Adevărul” că „se va filma peste tot”, dar din sute de locuri și cadre imortalizate, noul documentar se va axa doar pe 20 - 30 dintre ele.

„O să-l mai întâlniți pe-aici, pentru că el iubește regiunea și rezonează cu ce facem și vrem să facem prin Geoparcul Oltenia de sub Munte”, promitea pe atunci Stoican referindu-se la cum a devenit Charlie Ottley ambasador Oltenia de sub Munte .

Munca echipei realizatorului britanic se va concretiza în luna mai 2024 cu un documentar ce va prezenta diversitatea fantastică a patrimoniul natural și cultural local, oamenii locului și creațiile lor autentice, comorile cu care se mândrește «Oltenia de sub Munte», o zonă ce nu este cu nimic mai prejos față de Transilvania și Bucovina, după cum remarca și Charlie Ottley.

Producția va fi realizată pentru Rețeaua Globală a Geoparcurilor, dar și pentru canalele de socializare ale lui Charlie Ottley, pe lângă alte spoturi de promovare a «Olteniei de sub Munte». Jurnalistul a mai realizat și anterior filmări aici, în urmă cu șapte ani, care se regăsesc în primul documentar dedicat seriei „Flavours of Romania”, dar și în al doilea episod destinat Olteniei.

Brand născut în Vâlcea

Noul film dedicat Geoparcului aspirant UNESCO «Oltenia de sub Munte» se va înscrie în lunga serie de documentare a celui care este considerat cel mai mare promotor al țării noastre.

Celor care s-au arătat intrigați de faptul că brandul promovează doar zona din Vâlcea, reprezentanții geoparcului le-au menționat printr-un comentariu la una dintre postări: „Noi promovăm Geoparcul aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte, care e în Vâlcea - parte de asemenea din Oltenia de sub Munte. Asta nu înseamnă nici că Gorj ori Mehedinți nu sunt în Oltenia de sub Munte, nici că altcineva de-acolo nu poate promova la rându-i și aceste zone sub aceeași denumire. Ba e chiar bine pentru întreaga regiune să contribuie și alții la promovarea acestui brand”. Proiectul este susținut în acest moment de 120 parteneri din comunitate și nu este exclusă extinderea sa pe viitor.