Există insulele Greciei, atât de populare în rândul românilor – și apoi există Creta. Dincolo de plajele celebre și de stațiunile de vacanță se ascunde o adevărată mică lume în sine, plină de minuni.

Ai putea vizita Creta doar pentru natură: flori sălbatice, patru lanțuri muntoase, două parcuri naționale și kilometri întregi de țărmuri aurii. Sau ai putea alege pentru cultură: arta fascinantă a epocii minoice, situri arheologice incluse în Patrimoniul UNESCO, orașe și sate vibrante cu influențe venețiene, otomane și grecești, muzică de o energie explozivă și dansuri tradiționale care îți taie respirația. Și, bineînțeles, o poți alege pentru mâncarea și vinul de excepție – Creta, o insulă fertilă și aproape autosuficientă, este regina gastronomiei grecești. Un alt mare avantaj? O poți vizita oricând. Spre deosebire de multe alte insule grecești, Creta este o destinație vie și fermecătoare pe toată perioada anului.

Noi am ales să facem înconjurul celei mai mari insule din Grecia, lăsându-ne purtați de drumurile care o despart natural prin lanțurile muntoase centrale. Am început cu sălbăticia hipnotizantă a Lagunei Balos, din vest, am coborât puțin spre sud-vest, ca mai apoi să ne lăsăm cuceriți de farmecul coastei nordice, spre estul extrem, pentru a descoperi pe parcurs inima Cretei, esența vie a acestei insule legendare. Cu atât de multe comori de oferit, iată recomandările noastre pentru cele mai bune experiențe din Creta – un ghid care să te ajute să-ți începi aventura în forță și să te lase să simți cu adevărat spiritul locului.

→ Imaginea 1/28: Laguna Balos din Creta Grecia Foto Ștefan Stoica pentru Adevărul

Vestul și sudul Cretei: comorile ascunse: Paradisul Turcoaz, Transfăgărășanul Cretei și nisipul roz

Pentru a face explorarea Cretei mai ușor de urmărit, am împărțit ghidul nostru în trei părți, fiecare dedicată unui „paradis” al insulei.

Paradisul poate lua forme diferite: plaje de vis precum Balos, Vai și Elafonisi – colțuri de nisip și ape turcoaz care par pictate de zei; comori istorice și culturale - siturile minoice de la Knossos și muzeele din Heraklion, ori fortărețele venețiene, mănăstiri și peștera Dikteon; colțuri de natură sălbatică și peisaje impresionante, precum Munții Albi, Cheile Samaria, Lacul Kournas și plajele aurii; sau viața și tradițiile locale – satele pitorești, gastronomia și vinul, muzica și dansurile, întâlnirile cu oamenii locului. Frumusețea este, până la urmă, în ochiul privitorului, iar fiecare vizitator poate alege ce consideră paradis.

Prima parte a acestui ghid de vacanță vă poartă în vestul insulei, unde se ascunde unul dintre paradisurile noastre: Laguna Balos, un colț de lume în care apele în nuanțe de turcoaz se întâlnesc cu nisip alb, creând un spectacol care îți taie răsuflarea. Pe măsură ce vă lăsați purtați de drumurile Cretei, veți descoperi farmecul unic al fiecărei regiuni – de la tradițiile vii ale satelor, la peisaje naturale de poveste și vestigii istorice care păstrează ecoul unei lumi legendare.

Aici începe primul pas al călătoriei noastre, în vest, în inima unui paradis natural ce promite să vă cucerească încă de la prima vedere.

Balos: laguna unde se întâlnesc trei mări, pirații și visul caraibian

Dacă ar exista un top al celor mai spectaculoase locuri din Grecia, Laguna Balos ar fi, fără îndoială, pe podium. Așezată între Peninsula Tigani și Insula Gramvousa, în cel mai nord-vestic colț al Cretei, această plajă ireală pare desprinsă dintr-o viziune tropicală, cu ape care joacă toate nuanțele de turcoaz, verde smarald și albastru caraibian, un degrade acvatic creat la intersecția a trei mări: Egee, Ionică și Libiană. Nu degeaba i se mai spune și Paradisul Turcoaz.

Dar Balos nu este doar un loc de vis, este și un loc cu istorie: legenda spune că aici și-ar fi avut ascunzătoarea pirații, iar cetatea venețiană de pe Gramvousa, vizibilă din lagună, a fost ultima redută a creștinilor împotriva otomanilor, rezistând până în secolul al XVIII-lea.

Traseu aventuros și acces la una dintre cele mai spectaculoase plaje din Creta

Astăzi, Laguna Balos este arie protejată în rețeaua Natura 2000, accesibilă fie pe mare, fie pe uscat – fiecare variantă cu provocările și recompensele ei. Cei care aleg calea ușoară pot urca la bordul unui feribot din Portul Kissamos (sau, mai rar, din Chania) și, în aproximativ o oră, ajung direct în paradis.

Pentru aventurieri, traseul rutier se transformă într-o veritabilă epopee: după un drum accidentat de 8 kilometri, pe coama unui munte prăfos, vei ajunge într-o parcare situată la înălțime – de unde mai ai de parcurs, pe jos, o coborâre anevoioasă de aproximativ 30-40 de minute, pe o potecă de piatră tăioasă, sub soarele nemilos.

Priveliștea care ți se deschide în față e răsplata supremă: laguna sclipind în lumină, cu dune albe, ape limpezi și insulițe cu forme ciudate.

Pe traseu, singurul punct de respiro este un vânzător local care coboară zilnic cu apă rece și gheață – o prezență salvatoare pentru drumeții încinși. Dar odată ajuns pe plajă, peisajul este într-adevăr unul de neuitat.

La urcare, de la plajă spre parcare, însă, același traseu devine o adevărată probă de anduranță, mai ales pentru cei fără condiție fizică sau cu probleme de sănătate.

Drumul rutier este, de asemenea, adesea, un test și pentru nervi: cozile de mașini încep să se formeze de la primele ore ale dimineții, mulți turiști alegând să-și lase vehiculele pe marginea drumului, la sute de metri distanță de parcare.

Facilități și experiență la Balos: cum să te bucuri de laguna izolată și spectaculoasă

Trebuie știut că Balos rămâne un loc izolat, cu facilități minime. Nu există apă curentă, dușuri sau grupuri sanitare moderne. Un singur bar cu prețuri ridicate oferă băuturi și gustări de bază, iar șezlongurile, disponibile în număr limitat și contra cost, sunt rapid ocupate. Mulți aleg să stea direct pe prosop, înconjurați de frumusețea copleșitoare a lagunei.

În plin sezon estival, Balos poate fi aglomerat, dar dacă ajungi devreme sau alegi extrasezonul, vei descoperi cu adevărat acel colț de lume unde mitul, natura și legenda se contopesc într-un spectacol pur de lumină, culoare și liniște. Iar dacă stai să asculți vântul care suflă printre stânci și valurile care se sparg de țărm, s-ar putea să înțelegi de ce unii spun că aici, la Balos, cerul e mai aproape.

Gramvousa, insula cu epavă, fortăreață și ape de smarald

La doar câteva minute de Laguna Balos, Insula Gramvousa pare desprinsă dintr-un tablou venețian scăldat în lumină cretană. Bărcile care pleacă din Portul Kissamos opresc aici pentru o pauză între două minuni – iar cei care aleg să urce pe stânca abruptă ce domină insula descoperă o fortăreață venețiană cu o poveste aparte: a rezistat atacurilor otomane timp de decenii, iar astăzi oferă o panoramă care taie răsuflarea asupra celor trei mări ce se întâlnesc la orizont.

Snorkeling în apele cristaline de la Gramvousa: cum ajungi și ce să nu ratezi

Sub fortăreață, în apele limpezi, se odihnește o epavă ruginită – un decor ireal pentru fotografii spectaculoase și o atracție de neratat pentru pasionații de snorkeling. Timpul pare să curgă altfel aici, între valuri blânde, stânci sălbatice și plaja cu pietricele fine.

Accesul se face cel mai simplu cu feribotul din Kissamos – o plimbare de o oră care include atât Laguna Balos, cât și Gramvousa. Cei mai aventuroși pot opta pentru o excursie privată cu barca, dar există și varianta clasică, cu mașina, până la Balos, continuând apoi cu o barcă spre insulă.

Drumul rutier neasfaltat spre Balos, și apoi cel pietonal de la parcare la plajă destul de abrupt, lung și anevoios, îi face însă pe mulți să aleagă calea apei – mai ales în zilele toride de vară, când fiecare pas devine o provocare.

Elafonisi, mirajul roz

În capătul sălbatic al sud-vestului cretan, acolo unde muntele coboară dramatic spre mare, se ascunde o plajă ce pare desprinsă dintr-un vis tropical: Elafonisi, un loc unde nisipul strălucește în nuanțe roz pudrat, iar marea se strecoară leneșă printre insulițe de calcar și dune cu vegetație rară.

Aici, între insula principală și limba de pământ protejată Natura 2000, se întinde o lagună de-un turcoaz translucid, cu ape liniștite și puțin adânci, care nu depășesc, de obicei, un metru, perfecte pentru o bălăceală leneșă sau o plimbare cu picioarele goale, în ritmul vântului.

Unul dintre cele mai fotogenice colțuri ale Mediteranei: Elafonisi

Culoarea nisipului, care pare uneori ireală, se datorează miilor de fragmente de corali și cochilii măcinate în timp – o minune naturală ce strălucește în bătaia soarelui, oferind unul dintre cele mai fotogenice colțuri ale Mediteranei. Trebuie spus însă că efectul de roz al nisipului de la Elafonisi este mai subtil în realitate decât în fotografii, unde culorile par adesea mai intense.

Pe dunele de nisip cresc crini sălbatici, narcise de mare și tufe de ienupăr, iar în partea sudică a lagunei, departe de forfota din zona principală, se află plaje ascunse, pentru cei care caută liniștea și un peisaj neatins.

Drumul spre Elafonisi: aventură printre munți și serpentine înguste

Elafonisi nu este doar o destinație, ci o revelație – și una care merită efortul. Drumul până aici, deși spectaculos, poate fi o provocare: șoseaua străbate serpentine înguste, flancate de prăpăstii, iar pe unele porțiuni ai impresia că două mașini nu încap în paralel. Românii îl compară cu Transfăgărășan

Cei mai puțin obișnuiți cu condusul în zone montane ar putea prefera un tur organizat, mai ales în sezon, când drumul și parcările se umplu încă de la primele ore. Pentru o experiență autentică, mergi devreme, înainte de ora 10.00, când lumina e blândă, nisipul încă rece, iar laguna – liniștită și goală.

