Final de sezon estival 2025: Șase din zece români au ales vacanțe accesibile aproape de casă

Duminică, 17 August 2025
Pe măsură ce august avansează și sezonul estival se apropie de final, devine tot mai clar că mulți români și-au orientat atenția în această vară spre vacanțe pragmatice — care combină un buget controlat cu destinații apropiate, plaje liniștite și experiențe autentice.

Panoramă aeriană cu una din zonele emblematice din Skiathos Grecia Foto Aerotravel
Insulele mediteraneene, precum Skiathos, în topul preferințelor românilor Foto Aerotravel

Datele analizate până acum de jucători importanți de pe piața turismului indică faptul că șase din zece turiști români au ales, în sezonul estival 2025, sejururi cu prețuri accesibile, între 320 și 500 de euro pentru o săptămână. Opțiunile preferate au fost zborurile charter cu durată scurtă, de maxim două ore, uneori chiar în detrimentul vacanțelor organizate pe cont propriu. Aceasta reflectă, susțin tur-operatorii, o tendință clară a turiștilor români de a opta pentru pachete bine structurate, care includ asistență și transferuri, oferind astfel siguranță și confort în planificarea concediului.

Insulele mediteraneene în 2025: destinații preferate de români

Grecia continuă să atragă turiști, chiar și pe insulele mai puțin populare, precum Skiathos și Lesbos, care oferă o alternativă liniștită, cu plaje certificate Blue Flag, sate tradiționale și preparate locale savuroase. În același timp, insula italiană Ischia câștigă tot mai multă apreciere din partea românilor, datorită combinației dintre peisaje spectaculoase și renumitele izvoare termale cu efecte terapeutice.

Chiar și acum, spre finalul verii, agenții de turism precum Aerotravel raportează că zborurile către aceste destinații sunt aproape sold out, iar mulți turiști își planifică deja o a doua vacanță pentru lunile următoare, profitând de condițiile favorabile și prețurile competitive.

Vacanțe aproape de casă în 2025: destinații mediteraneene și acces rapid cu zboruri directe

Pe lângă insule, românii au ales în această vară și destinații din Grecia continentală, Turcia, Spania, Bulgaria sau chiar stațiuni montane și litoralul românesc, ceea ce arată că relaxarea este un obiectiv esențial, iar proximitatea este un avantaj important.

În plus, accesul rapid cu zboruri directe și tarife accesibile au contat mult în procesul decizional.

Vacanțe reușite pentru români: emoție și relaxare, cu accent pe destinații autentice

Pe lângă dorința pentru sejururi luxoase și extravagante, turiștii caută astăzi mai ales emoție, momente de liniște și amintiri autentice. O vacanță care să aducă bucurie și relaxare, poate chiar mai mult decât servicii de top sau facilități sofisticate.

Acest lucru explică de ce destinațiile cu o atmosferă tihnită, precum Lesbos sau Skiathos, și locurile care oferă un echilibru între natură, gastronomie locală și facilități, se regăsesc în topurile preferințelor turiștilor români când vine vorba despre vacanțe în străinătate.

Turism 2025: vacanțe accesibile. Grecia, Italia și Bulgaria în topul preferințelor românilor

Analize recente, realizate de agenții de turism, platforme de rezervări și companii bancare — precum sondajul efectuat în această lună de CEC Bank, în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro — confirmă o tendință clară pentru 2025: turiștii români devin mai atenți la bugetul alocat vacanțelor, preferând opțiuni cu zboruri directe și servicii transparente, la prețuri accesibile. Această abordare reflectă, de altfel, o tendință similară la nivel global.

Potrivit sondajului realizat de CEC Bank, în topul destinațiilor preferate de turiștii români, alături de cele deja menționate, se regăsesc și Egiptul și Franța. Analiza mai arată că trei din patru români care aleg să își petreacă vacanța în străinătate în vara lui 2025 optează pentru destinații din sudul Europei. De asemenea, majoritatea preferă să călătorească individual, cu mașina personală (54,5%), în timp ce trenul (22%), autocarul (12%) și avionul (11%) sunt opțiuni mai puțin utilizate.

Vacanțe externe 2025: bugete controlate, dar cheltuieli totale în creștere

Deși caută să economisească, românii au șanse să depășească plafonul alocat vacanțelor în străinătate față de anul trecut. Dacă în 2024 s-au cheltuit 9,6 miliarde de euro, pentru 2025 se estimează că suma va depăși 11 miliarde de euro, ținând cont că în primele patru luni ale anului au fost deja cheltuiți 3 miliarde de euro.

Grecia și Italia rămân principalele destinații preferate de români, alături de Bulgaria. Parțial, această tendință este influențată și de reducerea plafonului maxim al voucherelor de vacanță, într-un context în care prețurile pentru turismul intern au crescut semnificativ. În plus, țara vecină, Bulgaria a înregistrat în acest an un record de turiști români, aceștia fiind cei mai numeroși turiști străini, ceea ce arată că proximitatea geografică și costurile avantajoase sunt criterii esențiale în alegerea destinației.

Totodată, cererea pentru sejururi cu servicii flexibile, opțiuni diverse de cazare și acces rapid la plajă sau atracții locale a crescut considerabil. Turiștii manifestă un interes sporit pentru vacanțe care combină relaxarea cu experiențe autentice, locale.

Vacanțe accesibile în Grecia și Italia: zboruri charter până în septembrie 2025

Atracția Greciei pentru români este susținută și de accesibilitatea transportului, zborurile charter către unele insule grecești fiind disponibile până la finele lunii septembrie, spre exemplu. Printre acestea se numără cursele regulate spre Skiathos și Lesbos (Grecia), precum și Ischia (Italia) – cu escală în Salerno sau Napoli, cu plecări atât din București, cât și din Cluj-Napoca.

Pentru mulți, vara anului 2025 a fost despre redescoperirea vacanțelor cu sens — mai aproape de casă, mai prietenoase cu bugetul și încărcate de experiențe memorabile.

