Cele mai bune 15 destinații de vizitat în iunie 2025: De la Peru în Alaska, între sărbători solare și peisaje spectaculoase

Dacă plănuiești o vacanță la început de vară, iunie este luna ideală pentru a te bucura de destinații splendide, înainte ca aglomerația de sezon să pună stăpânire pe ele. Temperaturile sunt încă blânde în sudul Europei, iar în alte colțuri ale lumii — de la junglele din Peru până la fiordurile din Alaska — te așteaptă experiențe memorabile.

Fie că visezi la plaje exotice din Turcia, Bermuda sau Fiji, la festivaluri vibrante din Suedia sau Tennessee, sau la o drumeție spectaculoasă către Machu Picchu, iunie vine cu o paletă generoasă de opțiuni. The Times a realizat un top al celor mai fascinante destinații din lume pentru început de vară 2025. Iată câteva dintre ele:

1. Peru: întâmpină soarele, exact ca vechii incași

De ce să mergi în iunie? Pentru a asista la una dintre cele mai spectaculoase sărbători ale culturii incașe: Inti Raymi, Festivalul Soarelui, care are loc anual pe 24 iunie în orașul Cusco. Odată cea mai importantă ceremonie a Imperiului Inca, Inti Raymi a fost interzisă de spanioli în secolul al XVI-lea, dar astăzi este recreată cu fast și culoare în capitala istorică a imperiului. Muzicieni, dansatori și localnici în costume tradiționale umplu străzile pietruite ale orașului, înainte de a porni într-o procesiune spre ruinele impresionante de la Sacsayhuamán, unde are loc o ceremonie ritualică ce include o „jertfă” simbolică de lamă.

Vremea este perfectă: iunie aduce zile uscate și însorite, fiind sezonul ideal pentru drumeții pe faimosul Traseu Incaș către Machu Picchu, din Peru, una dintre bijuteriile ascunse ale lumii. Totuși, dacă vrei să eviți aglomerația, poți opta pentru alternative spectaculoase, dar mai puțin cunoscute: Choquequirao, un sit incaș de trei ori mai mare decât Machu Picchu, sau Kuelap, o fortăreață din nordul țării, situată la peste 3.000 m altitudine, accesibilă acum cu telecabina.

Cusco se află la o altitudine ridicată, așa că vei avea nevoie de câteva zile pentru aclimatizare. Poți petrece acest timp într-o fostă mănăstire din secolul al XVI-lea, transformată în hotel de lux plin de artă și rafinament. Tur-operatorii oferă pachete care includ drumeții pe mai multe zile, susținute de ghizi experimentați și hamali.

2. Bermuda: paradisul liniștit al verii, departe de agitația Caraibelor

În timp ce iunie marchează începutul sezonului uraganelor în Caraibe, în acest teritoriu britanic de peste mări, situat mai la nord, lucrurile sunt mult mai liniștite. Luna poate aduce puțină ploaie în Bermuda, dar vremea este în general plăcută, cu o umiditate suportabilă și mult soare, pe măsură ce vara începe cu adevărat. Majoritatea vizitatorilor vin pentru plajele cu nisip fin – de la golfuri cu forturi până la golfulețe în formă de semilună – însă poți parcurge și o parte din Railway Trail, o fostă cale ferată transformată în traseu de drumeție pe aproximativ 30 km, care traversează insula principală. De asemenea, poți juca golf pe terenuri prestigioase sau să participi la un tur cu barca pentru a căuta licuricii marini, un spectacol bioluminescent ce are loc pe mare. Cel mai bine se observă cam trei nopți după luna plină.

Pentru o experiență completă, un tur al insulelor Bermude poate fi realizat printr-un traseu autoghidat de o săptămână, care include un abonament local de transport valabil șapte zile, pentru o flexibilitate maximă.

3. Provence, Franța: valuri violet de lavandă și parfum de vară autentic

Cum miroase Provence la începutul verii? Poate a cimbru sub picioare, poate a anason de la pastis (băutură alcoolică tradițională franceză, specifică, cu aromă intensă de anason) — și, bineînțeles, a lavandă.

Înflorirea începe în iunie, și deși există variații de la an la an, ultima săptămână a lunii este un moment ideal pentru a străbate câmpurile de lavandă. E mai bine să ajungi puțin mai devreme decât după recoltă, care începe, de regulă, la sfârșitul lui iulie.

În plus, numărul turiștilor în sudul Franței crește pe măsură ce vara avansează. Principalele zone de cultivare sunt în jurul Luberon și Sault, în vest, și Plateau de Valensole, în est. Prima oferă mai multe sate pitorești, ca în povești, iar cea de-a doua este cunoscută pentru peisajele sale vălurite, violet aprins. Este, totodată, aproape de Gorges du Verdon, cel mai apropiat de Europa echivalent al Marelui Canion.

Cazează-te aproape de inima regiunii, la morile din secolul al XVIII-lea transformate în unități de cazare.

Pentru a profita din plin de adierea parfumată de lavandă, închiriază o bicicletă și bucură-te de tururi de mai multe zile prin satele de pe dealurile din Provence, care cuprind cele mai frumoase peisaje rurale de vară.

4. Split, Croația: orașe vechi și escapade insulare

Zilele însorite transformă paleta de culori a Croației într-un spectacol vibrant, mai ales pe coasta dominată de insule albe din calcar, păduri dense de pini și orașe istorice cu acoperișuri portocalii, toate cu vedere spre Adriatica azurie. Poți aștepta până în iulie pentru mai multă căldură, dar atunci vei întâlni mulțimi mari de turiști. Feriboturile regulate ajung la insule precum Hvar sau Mljet, cu parcul său național, iar excursiile cu barca sunt modul ideal de a explora Arhipelagul Kornati, în mare parte nelocuit.

Orașul Split, construit în jurul rămășițelor palatului de retragere al împăratului roman Dioclețian, este mai central în regiune decât Dubrovnik și are o tradiție de vară proprie, cu jocul pe plajă numit picigin.

Există hoteluri spectaculoase cu pereți din piatră expusă și baldachine diafane chiar lângă Palatul lui Dioclețian. Croazierele organizate, cu durată de peste o săptămână, oferă o experiență detaliată a coastei croate. Din Split, vei naviga spre insulele Korčula, Hvar, Brač și altele, iar aventura se încheie cu o vizită în Dubrovnik.

5. Corfu, Grecia: natura luxuriantă și tradițiile autentice, tipic grecești

Cât de devreme poți să te bucuri de o vacanță de vară pe o insulă grecească? În Corfu — una dintre cele mai nordice insule ale Greciei, cu un climat mai umed decât media — iunie este o alegere mai sigură decât mai, când temperaturile încep să urce constant spre 20°C. Străduțele vechiului oraș Corfu și plajele superbe, cu golfuri nisipoase și luminoase din jurul Paleokastritsa, încă nu sunt aglomerate, iar peisajul revigorat de ploi dă insulei un farmec aparte — Corfu, Grecia, este una dintre cele mai verzi insule grecești.

Festivalurile locale încep să prindă viață, iar dacă ești aici pe 23 iunie, de Sânziene, poți asista la tradiția reînviată a Lampatines — săritul peste focuri de tabără.

Pentru o experiență autentică în mediul rural, poți alege cazările pe munte în satul venețian din secolul al XIV-lea Perithia, unde clădirile seculare emană farmec și povești corfiote, cu priveliști panoramice către peisaj și coastă.

Trăiește Corfu pe îndelete cu tururi de o săptămână organizate pentru a explora satele liniștite, viile ordonate, mănăstirile izolate, măslinii abundenți, tavernele clasice și plajele curate, urmând traseul de lungă distanță Corfu Trail.

6. Coasta Amalfi, Italia: frumusețe cinematografică pe o coastă abruptă și parfumată

Lămâii din Amalfi, Italia, aflați acum în plin sezon de recoltare, adună toată lumina soarelui care strălucește pe terasele spectaculoase ale coastei. Temperaturile din iunie depășesc deja 20°C, așa că nu mai amâna drumețiile pe trasee precum Sentiero degli Dei (Poteca Zeilor). Cu drumurile sale șerpuite și satele istorice ascunse între stânci și marea limpede, zona se aglomerează rapid în plin sezon turistic.

Iunie este o alegere mai bună decât iulie și august pentru a te bucura de Coasta Amalfi; alege un hotel local ca să te bucuri cu adevărat de peisaje, dincolo de orele aglomerate de excursii de o zi.

Pentru o experiență autentică, cazările cele mai spectaculoase sunt cele situate sus pe coastă, în San Lazzaro, înconjurate de podgorii și administrate de localnici, astfel încât să te bucuri și de mozzarella, carne, vin roșu și alte bunătăți produse chiar în ferme.

Combină drumețiile pe coastă cu o plimbare cu caiacul, admirând satele pitorești de pe stânci din apele turcoaz. Tururile organizate pe perioade de mai bine de o săptămână sunt ideale pentru cei care vor să exploreze pe cont propriu, incluzând vizite la Pompei, Napoli și Capri.

7. Reykjavik, Islanda: spirit festiv când noaptea nu cade niciodată

În iunie, lumina zilei cucerește aproape în totalitate capitala cea mai nordică din lume, și deși barurile din Reykjavik nu oferă în mod tradițional viață de noapte în această perioadă, ele devin locuri perfecte pentru a celebra începutul verii scurte, dar prețioase, din Islanda.

Peisajele, deseori austere în afara orașului, sunt acum o explozie de verde, iar cu până la 21 de ore de soare pe zi ai timp să vizitezi toate atracțiile importante chiar și în acest sezon aglomerat.

Cazările din zona vechiului port emană un aer urban și modern, unele dispunând și de restaurante în stil street food și brutării proprii.

Reykjavik este un punct important în tururile de opt zile care includ gheizere, ghețari, fiorduri și plaje cu nisip negru, pe lângă atracțiile micii capitale.

8. Madrid, Spania: cea mai bună vreme pentru bar-hopping în capitala spaniolă

Cu zorii mai timpurii pe care îi aduce iunie, devine mai ușor să înțelegi celebra zicală a lui Hemingway, potrivit căreia nimeni în Madrid nu merge la culcare înainte să fi „ucis noaptea”. Localnicii sunt plini de energie înainte de vacanțele de vară din luna următoare. Deși temperatura este caldă, căldura nu este încă o povară.

Parcurile mari din est și vest sunt acum extrem de apreciate și sunt aproape de obiective culturale majore, precum Muzeul Prado. În mod tradițional, Madrid Pride începe în fiecare an pe 28 iunie, de Ziua Internațională a Mândriei.

Nu rata tururile private care îți oferă posibilitatea de a descoperi inima capitalei spaniole, cu tapas, artă, cumpărături și atracții turistice, pe parcursul mai multor zile.

9. Kadavu, Fiji: relaxare sub palmieri și printre pești tropicali

În Fiji, țară a Pacificului de Sud, temperaturile sunt călduroase tot anul, însă în iunie începe sezonul mai uscat, ideal pentru o vacanță fără griji. Începând cu ultima săptămână a lunii iunie până la jumătatea lui iulie, vacanțele școlare din Australia aduc mai mulți vizitatori, așa că e bine să ajungi mai devreme pentru a te bucura în liniște de plajele spectaculoase.

Poți explora nu doar insula principală Viti Levu, ci și cele aproape 300 de insule mici din arhipelag. Grupul de insule Kadavu reprezintă un paradis verde, cu păduri dense și recife de corali spectaculoase în jurul Marelui Recif Astrolabe, un loc renumit pentru scufundări.

Pe insula Kadavu vei găsi bungalow-uri în junglă, grădini cu palmieri și plaje private, unde poți practica scufundări, pescuit și experimenta cultura locală în sate tradiționale.

Poți profita la maximum de paradisul Kadavu cu tururi de zece zile de caiac pe mare, snorkeling, drumeții și explorarea culturii locale, a faunei și a plajelor liniștite, aproape pustii.

10. Porto, Portugalia: atmosfera de carnaval și vinurile din Valea Douro

Porto, al doilea oraș ca mărime din Portugalia și o bijuterie istorică, totodată una dintre destinațiile aglomerate ale Europei, impresionează prin așezarea sa spectaculoasă pe malurile înalte ale râului Douro, legate prin poduri grandioase.

Iunie este luna în care orașul prinde viață la maximum. După săptămâni de pregătiri, pe 23 iunie are loc marea sărbătoare Festa de São João do Porto, cu un spectaculos foc de artificii deasupra Podului Dom Luís I și tradiționalele „bătăi” amicale cu ciocănele moi de plastic (în trecut se folosea prazul). Ziua următoare, pe râu, are loc o regată cu bărcile vechi care transportau vin de Porto.

Vei descoperi cu surprindere vechi depozite de fier din secolul al XIX-lea transformate în luxoase hoteluri, iar Valea Douro poate fi explorată prin croaziere ce încep și se încheie în vibrantul oraș de coastă. Tururile te poartă prin regiuni viticole, podgorii ondulate și cele mai importante atracții urbane, cu opțiunea de a prelungi șederea în Porto.

11. Kuala Lumpur, Malaezia: un festin de arome și peisaje spectaculoase

Iunie este o lună ploioasă în mare parte din Asia de Sud-Est, dar rămâne un moment bun pentru a explora Malaezia, cea mai iubită țară asiatică. Deși plouă tot mai mult în Langkawi și Sabah, în extremitatea de nord-vest și nord-est a țării, insulele de pe coasta estică a Peninsulei Malaezia, precum Tioman sau Perhentians, sunt ideale acum pentru relaxare pe plajă sau snorkeling în ape limpezi.

Pe continent, plantațiile de ceai din Cameron Highlands traversează o perioadă mai liniștită, care păstrează totuși verdele intens. Kuala Lumpur, capitala cu zgârie-nori, este punctul de plecare perfect pentru aventuri prin țară și pentru a savura bucătăria locală, atât de variată și gustoasă.

Alege să te cazezi în zonele centrale pentru a te bucura atât de bucătăria malaysiană modernă, cât și de cocktailuri pentru serile pline de strălucire și sesiuni de yoga pe acoperiș dimineața — toate la un preț excelent.

Malaezia poate fi explorată în profunzime prin tururi de nouă zile dedicate orașelor Malacca, Cameron Highlands, Penang și Kuala Lumpur.

12. Stockholm, Suedia: sărbătorile tradiționale de Midsommar într-un oraș format din insule

În Suedia, iunie aduce cu sine obiceiul stâlpilor de mai (maypoles), în jurul cărora se dansează cu mare entuziasm în timpul sărbătorii Midsommar. Aceasta este o tradiție foarte iubită, ce include și purtarea unor cununi de flori, consumul de hering și căpșuni (fiecare separat!) și cântece de băutură.

Sărbătoarea are loc întotdeauna în weekendul dintre 20 și 26 iunie și este un eveniment major pentru întreaga țară, când mulți locuitori ai orașelor pleacă spre peisaje idilice de la marginea lacurilor sau de pe insule.

Dacă nu primești o invitație la o petrecere locală, poți participa la echivalentul de trei zile organizat în Skansen, muzeul în aer liber care prezintă Suedia în miniatură. Lumina prelungită a serii face ca restul lunii să fie un moment excelent pentru a explora capitala și Arhipelagul Stockholm.

Vei găsi oaze de liniște în exclusivistul cartier Lärkstaden. Stockholmul iconic poate fi descoperit prin tururi organizate pe parcursul a mai multor zile care includ orașul și arhipelagul său. Nu rata Palatul Regal, delicatesele locale, explorează piețele, cartierele și muzeele.

13. Coasta Turcoaz, Turcia: țărmuri de un albastru intens și orașe antice

Plajele însorite pe care localnicii le numesc „Riviera Turcească” sunt adesea cunoscute drept Coasta Turcoaz, una dintre destinațiile preferate de români pentru această vară. În iunie, nuanțele vibrante de albastru ies cel mai bine în evidență în apele puțin adânci de lângă plajele lungi și în golfurile stâncoase explorate cu velierul tradițional gulet. Această regiune sud-vestică a Turciei, situată între și în jurul orașelor Antalya și Bodrum, este extrem de populară în timpul vacanțelor de vară, dar prima jumătate a lunii iunie aduce mai puțină aglomerație în Laguna albastră Oludeniz și mai puțină strălucire orbitoare pe pietrele albe ale cetății antice Efes. Cu peste 1.000 km de coastă, există suficient spațiu pentru toată lumea.

Lângă Fethiye, există hoteluri care combină clubul de plajă cu galerii de artă, accesibile doar cu barca — ceea ce le conferă un aer exclusivist — dar li grădini superbe, săli de sport în aer liber, spa, cursuri de yoga, loc de joacă pentru copii și petreceri cu DJ în fiecare weekend însorit.

Tururile de opt zile de-a lungul unei porțiuni spectaculoase a Rivierei Turcești, de la Bodrum la Fethiye, oferă ocazia de a înota în Baia Cleopatrei, de a vizita mormintele antice săpate în stâncă, de a te relaxa în băile cu nămol din Kaunos, de a savura fructe de mare divine sau pur și simplu de a te bucura de soare și apă.

14. Dublin, Irlanda: plimbări de primăvară târzie pe urmele lui Leopold Bloom

James Joyce probabil nu și-ar fi imaginat că, la 100 de ani după apariția romanului său emblematic, oamenii se vor costuma în stil edwardian pentru a participa la tururi de pub-uri și lecturi publice din „Ulise”. Autorul și lucrarea sa din 1922 sunt celebrate la Dublin pe 16 iunie, cu ocazia zilei Bloomsday. Totuși, nu trebuie să fii neapărat fan al lui Joyce pentru a te bucura de capitala Irlandei în această lună.

Poți explora scena culinară locală la Festivalul Taste of Dublin sau, pur și simplu, te poți plimba prin piețele cu grădini și de-a lungul malurilor râului Liffey, într-o perioadă când vremea devine mai blândă. Deși Irlanda nu are un sezon secetos propriu-zis, Dublin este considerată cea mai puțin ploioasă zonă din țară.

Pentru o incursiune literară fabuloasă în oraș, rezervă un tur ghidat de literatură: în doar trei ore, un istoric local te va conduce pe urmele unor mari scriitori precum Joyce, Wilde, Beckett și Yeats, îmbinând povestirile literare cu istoria orașului.

15. Alaska, SUA: ghețari și urși grizzly în „Ultima Frontieră” a Americii

Sezonul principal pentru explorare, între iunie și august, este scurt, dar spectaculos în cel mai mare stat al SUA. Croazierele de-a lungul coastei, către parcuri naționale precum Glacier Bay și Kenai Fjords, încep în această lună, oferind priveliști impresionante cu ziduri de gheață și sălbăticie insulară, plus șansa de a vedea balene, delfini, foci și vidre în larg.

Dacă vii în iunie, în loc de iulie, vei evita aglomerația, iar sfârșitul lunii este momentul ideal pentru a observa urșii grizzly pescuind somon în râurile din Parcul Național Katmai și alte locuri-cheie.

Majoritatea vizitatorilor aterizează în Anchorage, unde te poți caza în hoteluri cu vedere spre Munții Chugach sau Golful Cook. Orașul oferă cafenele cu preparate tradiționale din Alaska și facilități moderne, inclusiv acces gratuit la piscine interioare.

Croazierele de șapte zile, între Vancouver și Anchorage, îți oferă ocazia de a vizita Ketchikan, Juneau, Skagway, Parcul Național Glacier Bay, College Fjord și, desigur, Anchorage — o călătorie epică!