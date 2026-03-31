Destinații de vacanță de evitat în 2026. Unde nu este recomandat să călătorești

Planurile de vacanță pentru Paște, 1 Mai sau sezonul estival devin tot mai dificile în acest an, după ce mai multe state europene au emis avertismente serioase privind siguranța călătoriilor. Numărul destinațiilor considerate riscante este mai mare decât în anii trecuți.

Atât Ministerul Afacerilor Externe din România, cât și autoritățile din Germania atrag atenția că „lista țărilor cu probleme de securitate este mai extinsă decât în anii trecuți”. În prezent, există avertismente severe pentru cel puțin 26 de state, unde turiștii sunt sfătuiți „să nu călătorească deloc, din cauza riscurilor majore pentru siguranța personală”, potrivit publicației Ruhr24.

Avertismentele nu sunt însă uniforme. Autoritățile fac o distincție clară între simple informări de călătorie, avertismente de securitate și avertismente complete, cele din urmă fiind cele mai stricte.

Tensiunile din Orientul Mijlociu complică situația

Contextul internațional joacă un rol esențial în aceste decizii. Escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu, în special tensiunile dintre Iran și alianța formată din Israel și Statele Unite, a dus la intensificarea atacurilor și la creșterea riscurilor, inclusiv pentru infrastructura civilă.

În acest context, chiar și destinații extrem de populare printre turiști, precum Dubai sau Abu Dhabi, „sunt bine de evitat”.

Situația afectează direct și transportul aerian. Mai multe companii aeriene au redus sau chiar suspendat cursele către zonele considerate periculoase. În același timp, autoritățile le recomandă celor care se află deja în aceste regiuni să respecte cu strictețe măsurile de siguranță și să evite zonele sensibile.

Țări complet nerecomandate pentru călătorii

Pe lista statelor pentru care există avertismente complete se află: Afganistan, Bahrain, Belarus, Haiti, Irak, Iran, Israel și teritoriile palestiniene, Yemen, Iordania, Qatar, Kuweit, Liban, Libia, Mali, Myanmar, Niger, Oman, Arabia Saudită, Somalia, Sudan, Sudanul de Sud, Siria, Ucraina, Emiratele Arabe Unite și Republica Centrafricană.

În unele cazuri, avertismentele sunt doar parțiale. De exemplu, în Egipt, stațiunile turistice de la Marea Roșie, precum Hurghada și Sharm el-Sheikh, rămân în general accesibile, însă alte regiuni ale țării sunt considerate periculoase și trebuie evitate.

Experții le recomandă turiștilor să verifice constant alertele oficiale înainte de a face rezervări și să mențină legătura cu agențiile de turism sau companiile aeriene. Situația de securitate se poate schimba rapid, iar o destinație sigură astăzi poate deveni riscantă în doar câteva zile.